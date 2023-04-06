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Зволікання з постачанням допомоги Україні в деяких випадках відбувається, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олексій,данілов

Зволікання з постачанням допомоги є неприємною річчю.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Зволікання з постачанням для нас допомоги, на жаль, в деяких випадках відбувається. І ми це не приховуємо. І це для нас доволі неприємна річ. Це прикро, бо ми маємо трохи відступати. Але ми впевнені в нашій перемозі, розуміємо, що і як далі будуть розвиватися події. Тому ще раз наголошую: ми можемо ухвалювати ті чи інші військові рішення, управлінські рішення, розуміючи, що життя наших військових – це для нас питання №1", - сказав він.

За словами Данілова, постачання саме снарядів для артилерії – це питання №1 на сьогодні.

"І коли їх не вистачає, якщо треба буде ухвалювати ті чи інші рішення, повірте, вони на ставці Верховного головнокомандувача будуть ухвалені.  Тому що збереження нашого особового складу – це для нас головне", - додав секретар РНБО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Бітум з білорашки не везуть?
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06.04.2023 15:24
+6
Все дізнаємось, коли Зельоний випустить бестселер "Як я три роки готувався до війни".
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06.04.2023 15:41
+5
окуїти.То це в усьому,плять ,союзники винні!Зоотехнік,ти ********?В мене вже оху...ватор зламався!
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06.04.2023 15:25
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Бітум з білорашки не везуть?
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06.04.2023 15:24 Відповісти
окуїти.То це в усьому,плять ,союзники винні!Зоотехнік,ти ********?В мене вже оху...ватор зламався!
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06.04.2023 15:25 Відповісти
"У листопаді я одягнув чорну форму, це був знак того, що ми готові. " (с) Данілов.

Міняй костюм, можливо допомагати стануть краще.
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06.04.2023 15:26 Відповісти
Нагадую, що досі таємниче мовчить парламентська ТСК з розкрадання гуманітарки в неймовірно великої кількості під час війни.
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06.04.2023 15:33 Відповісти
Такою ротякою як у кобили тільки "Біг Маки" жерти
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06.04.2023 17:23 Відповісти
а що ж там з блокуванням 350 т гуманітарки на Киівських складах?
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06.04.2023 15:40 Відповісти
Все дізнаємось, коли Зельоний випустить бестселер "Як я три роки готувався до війни".
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06.04.2023 15:41 Відповісти
Шановний пан Данилов спотворює сенс слова "допомога". Допомога - це не обов'язок, якщо немає відповідного міжнародного договору. За 2022-2023 роки нових договорів про військові союзи не укладено та не ратифіковано, то звідки ці скиглення? Може слід починати раціонально використовувати наявні ресурси, а не закпляти яйця по 17 грн.?
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06.04.2023 15:49 Відповісти
Це він мабуть про літню і зимову форму для військових або про власне виробництво ракет і артнабоїв. Адже з деребаном затримок нема, бо саме це є питанням N1 для влади ненажерних дилетантів.
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06.04.2023 15:56 Відповісти
пригадую як рік тому коли починаєш казати про погану допомогу заходу відразу табунами накидалися, сичали та шкварчали з виряченими очима та з піною навколо рота.

тепер мовчите.

а чого?

посичіть та пошкварчіть.
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06.04.2023 18:56 Відповісти
Так швидко розкрадають, що підвозити не встигають. Айяяй. Простой у мародерів, потерпають бідолаги.
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06.04.2023 19:46 Відповісти
 
 