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У боях за Україну загинув музикант і диригент Костянтин Старовицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

старовицький

Український музикант і диригент Костянтин Старовицький загинув на фронті, захищаючи країну від російського вторгнення.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Національний академічний духовий оркестр України, де Старовицький працював фаготистом.

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький", – ідеться в повідомленні.

Також про загибель музиканта написала і Національна філармонія України: "На війні загинув музикант, диригент, батько і син. Герой - Костянтин Старовицький. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам і колегам".

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Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року в Броварах. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України. 

У Київській опері як диригент-постановник він створив кілька вистав, зокрема комічну оперу Гаетано Доніцетті Ріта. Опера стала номінанткою театральної премії Київська пектораль 2016 у чотирьох номінаціях.

Також Костянтин Старовицький був одним із постановників і авторів перекладу на українську комічної опери Джоржіо Россіні "Шлюбний вексель, або щастя за добу". Костянтин є переможцем Третього всеукраїнського фестивалю диригентського мистецтва Музична Таврія, що відбувався у Херсоні в 2011 році.

З перших днів повномасштабного вторгнення служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині.

У нього залишилася неповнолітня донька, дружина та мама.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Вічна пам'ять! Уходять найкращі!
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06.04.2023 15:32
+17
Співчуття рідним та близьким.
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06.04.2023 15:43
+8
Навіщо таких людей відправляти на фронт? Це ж той крихітний прошарок творчої інтелигенції, який потім наврядчи вдасться відновити.
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06.04.2023 15:53
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Вічна пам'ять! Уходять найкращі!
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06.04.2023 15:32 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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06.04.2023 15:43 Відповісти
Навіщо таких людей відправляти на фронт? Це ж той крихітний прошарок творчої інтелигенції, який потім наврядчи вдасться відновити.
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06.04.2023 15:53 Відповісти
Постсовкова змосковлена влада інтелігенцією вважає москвороте попсове бидло, а не українську творчу еліту, у якій відчуває загрозу свому нікчемному існуванню.
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06.04.2023 16:05 Відповісти
Його примушували, чи він САМ просився?
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06.04.2023 16:18 Відповісти
Na vijni, na zal´, gynut´ najkra6i, bo vony nebajduzi ta 4emni, vony zavzdy poperedu 😨
Duze vazko perenosyty taki vtraty 😰
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06.04.2023 17:49 Відповісти
С.У.М.
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06.04.2023 18:18 Відповісти
У Кости было два ВЫСШИХ образования. пусть мордор полыхает
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06.04.2023 18:38 Відповісти
Не можна ділити людей на кращих або гірших, але чомусь пішли на фронт і гинуть дійсно Люди, яких шкода, а оте "Буковельське бидло", яке має 2 судимості, й далі падло, житиме, й продовжуватиме паритись в сауні, й свої чорні справи мутити, звісно, справедливість десь в іншому місці
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06.04.2023 20:17 Відповісти
Оте бидло з двома судимостями ще й учасниками бойових дій зуміють стати, ордени отримати, а також можливість займати високі посади (не дивлячись на люстрацію).
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06.04.2023 21:26 Відповісти
Люлік люцєнка до кого з них належить? (якщо до файних, то які "досягнення" його привели "туди"?)
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07.04.2023 12:40 Відповісти
 
 