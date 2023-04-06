У боях за Україну загинув музикант і диригент Костянтин Старовицький

Український музикант і диригент Костянтин Старовицький загинув на фронті, захищаючи країну від російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Національний академічний духовий оркестр України, де Старовицький працював фаготистом.

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький", – ідеться в повідомленні.

Також про загибель музиканта написала і Національна філармонія України: "На війні загинув музикант, диригент, батько і син. Герой - Костянтин Старовицький. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам і колегам".

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Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року в Броварах. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України.

У Київській опері як диригент-постановник він створив кілька вистав, зокрема комічну оперу Гаетано Доніцетті Ріта. Опера стала номінанткою театральної премії Київська пектораль 2016 у чотирьох номінаціях.

Також Костянтин Старовицький був одним із постановників і авторів перекладу на українську комічної опери Джоржіо Россіні "Шлюбний вексель, або щастя за добу". Костянтин є переможцем Третього всеукраїнського фестивалю диригентського мистецтва Музична Таврія, що відбувався у Херсоні в 2011 році.

З перших днів повномасштабного вторгнення служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині.

У нього залишилася неповнолітня донька, дружина та мама.