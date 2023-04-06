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Новости Война в Украине
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В боях за Украину погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

старовицький

Украинский музыкант и дирижер Константин Старовицкий погиб на фронте, защищая страну от российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Национальный академический духовой оркестр Украины, где Старовичский работал фаготистом.

"Сегодня оркестр понес непоправимый урон. Защищая нас с Вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовичский", – говорится в сообщении.

Также о гибели музыканта написала и Национальная филармония Украины: "На войне погиб музыкант, дирижер, отец и сын. Герой - Константин Старовицкий. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям, побратимам и коллегам".

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Константин Старовичский родился 30 октября 1982 в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины.

В Киевской опере в качестве дирижера-постановщика он создал несколько спектаклей, в том числе комическую оперу Гаэтано Доницетти Рита. Опера стала номинанткой театральной премии "Киевская пектораль 2016" в четырех номинациях.

Также Константин Старовичский был одним из постановщиков и авторов перевода на украинский комической оперы Джоржио Россини "Брачный вексель, или счастье за сутки". Константин является победителем Третьего всеукраинского фестиваля дирижерского искусства Музыкальная Таврия, который проходил в Херсоне в 2011 году.

С первых дней полномасштабного вторжения служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.

У него осталась несовершеннолетняя дочь, жена и мама.
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Топ комментарии
+17
Вічна пам'ять! Уходять найкращі!
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06.04.2023 15:32
+17
Співчуття рідним та близьким.
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06.04.2023 15:43
+8
Навіщо таких людей відправляти на фронт? Це ж той крихітний прошарок творчої інтелигенції, який потім наврядчи вдасться відновити.
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06.04.2023 15:53
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Вічна пам'ять! Уходять найкращі!
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06.04.2023 15:32 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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06.04.2023 15:43 Ответить
Навіщо таких людей відправляти на фронт? Це ж той крихітний прошарок творчої інтелигенції, який потім наврядчи вдасться відновити.
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06.04.2023 15:53 Ответить
Постсовкова змосковлена влада інтелігенцією вважає москвороте попсове бидло, а не українську творчу еліту, у якій відчуває загрозу свому нікчемному існуванню.
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06.04.2023 16:05 Ответить
Його примушували, чи він САМ просився?
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06.04.2023 16:18 Ответить
Na vijni, na zal´, gynut´ najkra6i, bo vony nebajduzi ta 4emni, vony zavzdy poperedu 😨
Duze vazko perenosyty taki vtraty 😰
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06.04.2023 17:49 Ответить
С.У.М.
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06.04.2023 18:18 Ответить
У Кости было два ВЫСШИХ образования. пусть мордор полыхает
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06.04.2023 18:38 Ответить
Не можна ділити людей на кращих або гірших, але чомусь пішли на фронт і гинуть дійсно Люди, яких шкода, а оте "Буковельське бидло", яке має 2 судимості, й далі падло, житиме, й продовжуватиме паритись в сауні, й свої чорні справи мутити, звісно, справедливість десь в іншому місці
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06.04.2023 20:17 Ответить
Оте бидло з двома судимостями ще й учасниками бойових дій зуміють стати, ордени отримати, а також можливість займати високі посади (не дивлячись на люстрацію).
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06.04.2023 21:26 Ответить
Люлік люцєнка до кого з них належить? (якщо до файних, то які "досягнення" його привели "туди"?)
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07.04.2023 12:40 Ответить
 
 