СБУ має перевірити Дубінського, проти якого США запровадили санкції за участь в інформопераціях РФ, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ
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Нардеп "ЄС" Володимир Ар’єв направив запит у Службу безпеки України щодо перевірки колишнього "слуги народу", підсанкційного у США нардепа Олександра Дубінського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Однією рукою влада бореться з одними російськими агентами, але іншою тягне інших. Я не можу інакше пояснити спільну любов Слуги народа і ОПЗЖ у Верховній та місцевих радах. Я не можу інакше пояснити постійну присутність в "єдиному телемарафоні" "благодійника" Суркіса – давнього партнера Медведчука", - зазначив парламентар.
За словами нардепа, "1+1" робить з Дубінського волонтера та "правдолюба", попри те, що США запровадили проти нього санкції за участь в російських інформаційних операціях.
Ар’єв наголосив, що при цьому Дубінський досі виконує обов‘язки народного депутата України, відвідує засідання ВРУ, поширює інформацію в інтересах окупантів та може мати доступ до інформації, яка представляє інтерес для РФ.
"Брехливі звинувачення на адресу компанії "Рошен", яка витрачає мільярди гривень на підтримку наших захисників, не випадково розпочалась з публікації програми "Гроші", яку вів Дубинський. Не можна виключати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яку розпочали агенти Росії. Я впевнений – саме тому інформація розганяється антиукраїнськими телеграм-каналами та Анатолієм Шарієм", - зазначив нардеп "ЄС".
"Тому я офіційно поцікавився у Служби безпеки України, чи проводили вони відповідну перевірку Дубінського, якого у США вважають агентом впливу росії. Відповідь опублікую, коли отримаю", - підсумував Ар’єв.
Будь ласка, зачекайте...
Чи це ''священна корова'' боневтіка!
а Найвеличнівшивому, у сценарії, досі ніхто про це написав..
«Я з нетерпінням чекав коли влада завершить свій спектакль під назвою "боротьба з УПЦ МП" і на якому етапі винним у завершенні зробить Порошенка - бо кого іще? І от - сталося.
Депутат Бужанський (Слуга народу) виставив текст, де звинуватив Петра Олексійовича в розпалюванні у тилу міжрелігійної ворожнечі. Чому? Бо Петро Порошенко зажадав аби Верховна Рада прийняла закон, що забороняє діяльність в Україні УПЦ МП. Мовляв, якщо "Слуги народу" проголосують такий закон, то Порошенко скаже "я їх примусив". А якщо не проголосують, то вся так звана "боротьба Зеленського з УПЦ МП" виявиться фарсом - всій країні стане очевидно, що ніякої боротьби нема.
І далі цитую: "Если буквально - заставил власть ударить по миллионам своих избирателей".
Тобто депутат "Слуги народу" відкритим текстом заявив, що кілька мільйонів українців задурених УПЦ МП - виборці "Слуги народу"? Яке відкриття! А ми й не знали!
Далі - більше. Бужанський звинувачує Порошенка, мовляв у той час коли ЗСУ відбивають атаки на фронті, Порошенко розпалює ворожнечу в тилу. Зрозуміли?
Але я маю на це просте питання. Команда Зеленського бореться з УПЦ МП - чи ні?
Я нагадаю, що не Порошенко почав всю історію з обшуками в церквах УПЦ МП і висленням УПЦ МП з Лаври - її почали призначені президентом Зеленським голова СБУ Малюк і міністр культури Ткаченко. І якщо остаточною метою цих дій не є заборона УПЦ МП, то яка мета цих рухів? З якою метою з Лаври зелена влада виселяє московських попів, якщо пропозиці Порошенка розірвати угоди оренди з московським патріархатом для влади це "розпалювання ворожнечі"?
Бужанський намагається лицемірити, але як і все інше робить він це хреново. Бужанський запитує "що заважало, мовляв, Порошенку заборонити УПЦ МП в період його каденції"? Відповідь очевидна, заважало те, що на заміну визнаній у світі УПЦ МП потрібно було створити автокефальну православну церкву, так само визнану світом і Вселенським Патріархом. Тобто - благодатну.
Порошенко це зробив - він забезпечив створення автокефальної ПЦУ. Ба-більше, за Порошенка в Україні лишилася одна благодатна церква - власне ПЦУ. Бо РПЦ і її філії (УПЦ МП) влізли в церковний розкол, вони розірвали євхрестичне спілкування з Вселенським Патріархатом. Тобто для всього світового православ'я наразі і РПЦ, і УПЦ МП - розкольники. А ПЦУ - ні.
За Порошенка були створені умови, аби громади православних самі переходили в ПЦУ. Були прийняті закони які зобов'язували церкву відображати в своїй назві країну де знаходиться центр церкви, а належність до конфесій релігійних споруд визначали громади на місцях.
Виконувалися ці закони? Ні. Бо зелена влада заблокувала їхнє виконання. Чому? Бужанський щойно визнав. Бо прихожани УПЦ МП, це їхні виборці.
Коротше. Писанина Бужанського чітко доводить. Ніякої заборони УПЦ МП зелена влада не планує і ніколи не планувала. Все це фарс, який щойно вийшов з під контролю.
Влада силилася не заборонити УПЦ МП, а пртмусити її стати УПЦ ОП, організацією, яка у всіх своїх храмах мала агітувати за Зеленського - ковідного і бучанського. Ну і частину доходів, аби регулярно заносили в ОПУ, як же без цього?
Але московські попи, тому й московські, бо вони вірні Москві а не президенту України. Московські попи відмовляються працювати на ОПУ. І результатом протистояння ОПУ і МП стало те, що люди на місцях почали вимагати аби церкви УПЦ МП переходили... Правильно. До української автокефальної церкви.
Тобто - до ПЦУ. До ПЦУ створеної за участі Петра Порошенка. До ПЦУ де досі згадують Порошенка в молитвах, власне як світського творця ПЦУ.
Цього влада категорично допустити не може. Саме тому пропозиція Порошенка заборонити УПЦ МП взагалі, владу перелякала. Звісно Зеленський вголос не може сказати таке, за нього це написав Бужанський. А зелена ботва (вклбчаючи осіб, які ще не так давно приходили до офісу ЄвроСолідарності) кинулися текст Бужанського поширювати. За що їм щира дяка.
Я знав що влада дасть задню. Тепер ми це бачимо.»