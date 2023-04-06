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Частину шпигунів з УПЦ МП вже обміняли на українських бранців, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

В Українській православній церкві московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації, частину з них обміняли на українських бранців.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У цій інституції (УПЦ МП. – Ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати в державі. Він запевнив, що Служба безпеки України бореться з цим явищем.

Водночас Данілов запевнив, що українська влада не має жодних претензій до релігії. "Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати", – зауважив він.

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У цьому контексті секретар РНБО наголосив, що організація, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, – поза законом, тобто для унеможливлення її діяльності на території України не треба ні рішень РНБО, ні указів Президента.

"Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність. Якщо ви маєте пряме відношення до Москви, до Гундяєва, до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської черноти свідчить про те, що УПЦ МП – представники Москви", – підсумував Данілов.
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Топ коментарі
+15
Єрмака, Гетьманцева, Татарова можна поміняти на запорізьку АЕС + який-небудь доважок (доброй воли)
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06.04.2023 18:16
+10
Паша мерседес самий жирний рабсєйський шпигун-на нього можна багато кого обміняти з українських бранців...
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06.04.2023 18:07
+9
Це Данилов має на увазі екс працівника ОПи трофімова і екс керівника СБУ баканова? А як втік з України "православна ****"? Все вирішили бабки чи дружба? А чому я запитую, вся ОПа Президента нашпигована виключно "ригами" і антимайданівцями і прихожанами УМЦ МП( РПЦ в Укпраїні), побудованої структурою секти працівниками ФСБ, як колись "Белоє братство".
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06.04.2023 18:09
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Це, хід. Правильно.
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06.04.2023 18:06 Відповісти
Хід правильний.Тільки знаючи цього брехуна є сумніви
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06.04.2023 18:35 Відповісти
Сьогодні день Данілова?Як ця ******* тупа бісе
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06.04.2023 18:07 Відповісти
ветеринаров не любите?
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06.04.2023 18:24 Відповісти
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06.04.2023 19:01 Відповісти
Паша мерседес самий жирний рабсєйський шпигун-на нього можна багато кого обміняти з українських бранців...
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06.04.2023 18:07 Відповісти
«українська влада не має жодних претензій до релігії»
Фраза справжнього ветеринара від політики!
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06.04.2023 18:08 Відповісти
Це Данилов має на увазі екс працівника ОПи трофімова і екс керівника СБУ баканова? А як втік з України "православна ****"? Все вирішили бабки чи дружба? А чому я запитую, вся ОПа Президента нашпигована виключно "ригами" і антимайданівцями і прихожанами УМЦ МП( РПЦ в Укпраїні), побудованої структурою секти працівниками ФСБ, як колись "Белоє братство".
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06.04.2023 18:09 Відповісти
Декілька штук. Це частина. І зостались ще декілька штук?
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06.04.2023 18:11 Відповісти
"Служба безпеки України бореться з цим явищем."(с) - це сама з собою? а коли ж черга дiйде до шпигунiв iз #ОПи?
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06.04.2023 18:12 Відповісти
Як думаєте на скількох бранців можна Їрмака поміняти ?
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06.04.2023 18:12 Відповісти
Єрмака, Гетьманцева, Татарова можна поміняти на запорізьку АЕС + який-небудь доважок (доброй воли)
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06.04.2023 18:16 Відповісти
Його ніззя - завхоз Україною рулить. Він рашці тут потрібніший.
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06.04.2023 18:17 Відповісти
Хоч якась користь з тих кнурів.
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06.04.2023 18:12 Відповісти
Я же говорю: ветеринар стянул у зеледента айкосики и бредит в прямом эфире без остановки
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06.04.2023 18:13 Відповісти
в данном случае нам выгоднее по весу менять.
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06.04.2023 18:23 Відповісти
''Було''? Це вже ''типо" більше вже немає, вже усіх виловили?
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06.04.2023 18:24 Відповісти
тому "азов" та морпіхів і злили,щоб зебіли віддавати змогли
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06.04.2023 18:28 Відповісти
Данілов,чому не міняють на українських священників,яких арештували окупанти на окупованих територіях: російського на українського- не підходить такий обмін?
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06.04.2023 18:39 Відповісти
Данилов из запоя вышел?
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06.04.2023 18:45 Відповісти
Тобто вони нам віддають зеків-сифілітиків, ми їх годуємо-лікуємо, але повертаємо в рф кадрових шпигунів, які роками знищували нашу країну? Як цікаво. В нас на обмін буряти скінчилися, чи що?
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06.04.2023 18:55 Відповісти
На маасковії немає церквей, та інших храмів! Хто скаже: яка релігія наказує вбивати людей, як куйндя це робе! Тільки секта Сатани...
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06.04.2023 19:04 Відповісти
Ще тисячі попів лишилось, тож їх треба відпрацьовувати - за ними стільки гріхів, що кожному на десяток років за гратами вистачить - сатанистьска віра в гундяя їх зобов'язує, лише докази треба ретельно збирати, а усіх їх вистачить всіх полонених обміняти.
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06.04.2023 19:10 Відповісти
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:22 Відповісти
Увага. Народ давайте об'єднаємось і спробуємо врятувати Олексія Москальова і його доньку 13ти річну Марію з міста Єфремов Тульської області. Може хтось вміє правильно скласти і подати петицію, щоб цю сім'ю виміняти на якогось попа. Добру справу зробимо і для іміджу України корисну Інфа тут - .https://tsn.ua/svit/v-rf-batka-divchinki-z-*********-proti-viyni-zasudili-na-dva-roki-ale-vin-vtik-scho-bude-z-ditinoyu-2295973.html
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06.04.2023 19:23 Відповісти
Больше чем уверен, шо когда дело дойдет до обмена ЭТО откажется ехать в Украину.
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06.04.2023 19:50 Відповісти
Спочатку все узгоджується через адвоката. Думаю батько буде рятувати дитину.
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06.04.2023 19:59 Відповісти
читаєш тут деяких коментаторів з їх тупими срачами приходить одна про них думка, що то провокатори яких задача пересрати і обісрати без конкретних фактів про косяки в діях.на кого ці собаки працюють?
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06.04.2023 19:36 Відповісти
Дивно, чому не забороняють діяльність УПЦ МП, як це було із КПУ
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06.04.2023 21:10 Відповісти
Жодної перереєстрації. Нехай забираються геть. Або - заборона.
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06.04.2023 21:21 Відповісти
 
 