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Часть шпионов из УПЦ МП уже обменяли на украинских пленных, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

В Украинской православной церкви Московского патриархата было очень много шпионов Российской Федерации, часть из них обменяли на украинских пленных.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В этой институции (УПЦ МП. – Ред.) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленных. Это факты, которые украинское сообщество должно знать", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Россия оказывала влияние на Украину не только через религиозные организации, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в государстве. Он заверил, что служба безопасности Украины борется с этим явлением.

В то же время Данилов заверил, что у украинских властей нет никаких претензий к религии. "Человек может верить в Бога, в Аллаха, в кого считает нужным. У нас есть претензии к учреждению, которое не зарегистрировано в соответствующий украинскому законодательству способ. Вы хотите ходить молиться? Идите и молитесь. Но институции, которые не зарегистрированы в соответствующий способ на территории Украины, не могут здесь работать", – отметил он.

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В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что организация, нормативно-правовые документы которой не соответствуют украинскому законодательству, вне закона, то есть для предотвращения ее деятельности на территории Украины не нужно ни решений СНБО, ни указов президента.

"Перерегистрируйтесь, если вас перерегистрируют, а затем осуществляйте свою деятельность. Если вы имеете прямое отношение к Москве, Гундяеву, тем людям, которые призывают убивать наших граждан, вы с ними сотрудничаете… И если они раньше отрицали этот факт, то сейчас реакция московских попов и всей той московской черноты свидетельствует о том, что УПЦ МП – представители Москвы", – подытожил Данилов.
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Топ комментарии
+15
Єрмака, Гетьманцева, Татарова можна поміняти на запорізьку АЕС + який-небудь доважок (доброй воли)
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06.04.2023 18:16
+10
Паша мерседес самий жирний рабсєйський шпигун-на нього можна багато кого обміняти з українських бранців...
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06.04.2023 18:07
+9
Це Данилов має на увазі екс працівника ОПи трофімова і екс керівника СБУ баканова? А як втік з України "православна ****"? Все вирішили бабки чи дружба? А чому я запитую, вся ОПа Президента нашпигована виключно "ригами" і антимайданівцями і прихожанами УМЦ МП( РПЦ в Укпраїні), побудованої структурою секти працівниками ФСБ, як колись "Белоє братство".
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06.04.2023 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Це, хід. Правильно.
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06.04.2023 18:06 Ответить
Хід правильний.Тільки знаючи цього брехуна є сумніви
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06.04.2023 18:35 Ответить
Сьогодні день Данілова?Як ця ******* тупа бісе
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06.04.2023 18:07 Ответить
ветеринаров не любите?
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06.04.2023 18:24 Ответить
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06.04.2023 19:01 Ответить
Паша мерседес самий жирний рабсєйський шпигун-на нього можна багато кого обміняти з українських бранців...
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06.04.2023 18:07 Ответить
«українська влада не має жодних претензій до релігії»
Фраза справжнього ветеринара від політики!
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06.04.2023 18:08 Ответить
Це Данилов має на увазі екс працівника ОПи трофімова і екс керівника СБУ баканова? А як втік з України "православна ****"? Все вирішили бабки чи дружба? А чому я запитую, вся ОПа Президента нашпигована виключно "ригами" і антимайданівцями і прихожанами УМЦ МП( РПЦ в Укпраїні), побудованої структурою секти працівниками ФСБ, як колись "Белоє братство".
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06.04.2023 18:09 Ответить
Декілька штук. Це частина. І зостались ще декілька штук?
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06.04.2023 18:11 Ответить
"Служба безпеки України бореться з цим явищем."(с) - це сама з собою? а коли ж черга дiйде до шпигунiв iз #ОПи?
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06.04.2023 18:12 Ответить
Як думаєте на скількох бранців можна Їрмака поміняти ?
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06.04.2023 18:12 Ответить
Єрмака, Гетьманцева, Татарова можна поміняти на запорізьку АЕС + який-небудь доважок (доброй воли)
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06.04.2023 18:16 Ответить
Його ніззя - завхоз Україною рулить. Він рашці тут потрібніший.
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06.04.2023 18:17 Ответить
Хоч якась користь з тих кнурів.
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06.04.2023 18:12 Ответить
Я же говорю: ветеринар стянул у зеледента айкосики и бредит в прямом эфире без остановки
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06.04.2023 18:13 Ответить
в данном случае нам выгоднее по весу менять.
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06.04.2023 18:23 Ответить
''Було''? Це вже ''типо" більше вже немає, вже усіх виловили?
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06.04.2023 18:24 Ответить
тому "азов" та морпіхів і злили,щоб зебіли віддавати змогли
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06.04.2023 18:28 Ответить
Данілов,чому не міняють на українських священників,яких арештували окупанти на окупованих територіях: російського на українського- не підходить такий обмін?
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06.04.2023 18:39 Ответить
Данилов из запоя вышел?
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06.04.2023 18:45 Ответить
Тобто вони нам віддають зеків-сифілітиків, ми їх годуємо-лікуємо, але повертаємо в рф кадрових шпигунів, які роками знищували нашу країну? Як цікаво. В нас на обмін буряти скінчилися, чи що?
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06.04.2023 18:55 Ответить
На маасковії немає церквей, та інших храмів! Хто скаже: яка релігія наказує вбивати людей, як куйндя це робе! Тільки секта Сатани...
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06.04.2023 19:04 Ответить
Ще тисячі попів лишилось, тож їх треба відпрацьовувати - за ними стільки гріхів, що кожному на десяток років за гратами вистачить - сатанистьска віра в гундяя їх зобов'язує, лише докази треба ретельно збирати, а усіх їх вистачить всіх полонених обміняти.
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06.04.2023 19:10 Ответить
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:22 Ответить
Увага. Народ давайте об'єднаємось і спробуємо врятувати Олексія Москальова і його доньку 13ти річну Марію з міста Єфремов Тульської області. Може хтось вміє правильно скласти і подати петицію, щоб цю сім'ю виміняти на якогось попа. Добру справу зробимо і для іміджу України корисну Інфа тут - .https://tsn.ua/svit/v-rf-batka-divchinki-z-*********-proti-viyni-zasudili-na-dva-roki-ale-vin-vtik-scho-bude-z-ditinoyu-2295973.html
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06.04.2023 19:23 Ответить
Больше чем уверен, шо когда дело дойдет до обмена ЭТО откажется ехать в Украину.
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06.04.2023 19:50 Ответить
Спочатку все узгоджується через адвоката. Думаю батько буде рятувати дитину.
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06.04.2023 19:59 Ответить
читаєш тут деяких коментаторів з їх тупими срачами приходить одна про них думка, що то провокатори яких задача пересрати і обісрати без конкретних фактів про косяки в діях.на кого ці собаки працюють?
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06.04.2023 19:36 Ответить
Дивно, чому не забороняють діяльність УПЦ МП, як це було із КПУ
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06.04.2023 21:10 Ответить
Жодної перереєстрації. Нехай забираються геть. Або - заборона.
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06.04.2023 21:21 Ответить
 
 