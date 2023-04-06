Часть шпионов из УПЦ МП уже обменяли на украинских пленных, - Данилов

В Украинской православной церкви Московского патриархата было очень много шпионов Российской Федерации, часть из них обменяли на украинских пленных.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В этой институции (УПЦ МП. – Ред.) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленных. Это факты, которые украинское сообщество должно знать", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Россия оказывала влияние на Украину не только через религиозные организации, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в государстве. Он заверил, что служба безопасности Украины борется с этим явлением.

В то же время Данилов заверил, что у украинских властей нет никаких претензий к религии. "Человек может верить в Бога, в Аллаха, в кого считает нужным. У нас есть претензии к учреждению, которое не зарегистрировано в соответствующий украинскому законодательству способ. Вы хотите ходить молиться? Идите и молитесь. Но институции, которые не зарегистрированы в соответствующий способ на территории Украины, не могут здесь работать", – отметил он.

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В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что организация, нормативно-правовые документы которой не соответствуют украинскому законодательству, вне закона, то есть для предотвращения ее деятельности на территории Украины не нужно ни решений СНБО, ни указов президента.

"Перерегистрируйтесь, если вас перерегистрируют, а затем осуществляйте свою деятельность. Если вы имеете прямое отношение к Москве, Гундяеву, тем людям, которые призывают убивать наших граждан, вы с ними сотрудничаете… И если они раньше отрицали этот факт, то сейчас реакция московских попов и всей той московской черноты свидетельствует о том, что УПЦ МП – представители Москвы", – подытожил Данилов.