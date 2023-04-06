Росіяни обстріляли Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі, є руйнування

Російські війська поцілили із РСЗВ у п’ятиповерховий будинок в Оріхові та обстріляли Гуляйполе.

Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ. Крім цього, по місту завдано авіаудару, який пошкодив житловий сектор", - ідеться в повідомленні.



Також, ворог обстріляв Гуляйполе. Дві ракети поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Як зазначили в ОВА, рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів вже реєструють черговий злочин рашистів та завдані ними збитки.

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Очільник ОВА Малашко зкликав місцевих жителів, а особливо родини з дітьми, відповідально поставитись до безпеки та евакуюватися з лінії фронту.