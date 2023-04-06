УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14722 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
625 1
обстріл (21024) Запорізька область (2560) Малашко Юрій (62)

Окупанти знову обстріляли Пологівський та Василівський райони Запорізької області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запорізька

За минулу добу окупаційні війська здійснили чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі гатили з РСЗВ та 58 артилерійських обстрілів по Пологівському та Василівському районам Запорізької області.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Гуляйполі ворожа артилерія поцілила в агропідприємство, крім того, розтрощила кілька квартир у житлових кварталах. А у Василівському районі під час артобстрілу ворог гатив по приватному сектору. Фахівці фіксують нові руйнування та ліквідовують наслідки",- йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти облаштували лікарню Малої Білозерки на Запоріжжі під військовий шпиталь, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Мелітополі продовжує квітнути бавовна.
показати весь коментар
06.04.2023 09:16 Відповісти
 
 