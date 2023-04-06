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обстрел (20132) Запорожская область (2243) Малашко Юрий (28)

Оккупанты снова обстреляли Пологовский и Васильевский районы Запорожской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорізька

За минувшие сутки оккупационные войска совершили четыре авиаудара, три атаки БПЛА, трижды били из РСЗО и 58 артиллерийских обстрелов по Пологовскому и Васильевскому районам Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Гуляйполе вражеская артиллерия попала в агропредприятие, кроме того, разбила несколько квартир в жилых кварталах. А в Васильевском районе во время артобстрела враг бил по частному сектору. Специалисты фиксируют новые разрушения и ликвидируют последствия",- говорится в сообщении.

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А в Мелітополі продовжує квітнути бавовна.
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06.04.2023 09:16 Ответить
 
 