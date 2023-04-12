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ЗСУ мають всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Союзники навчили велику кількість українських військових та продовжують надавати технічну допомогу. Тому ЗСУ має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

"У ЗСУ є все щоб досягти успіху. США та союзники навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Думаю українські військові достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій", - зазначив Остін.

Він додав, що військова допомога буде і надалі надаватися США та союзниками. Це дозволить Україні втримати обороноздатність на високому рівні.

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"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з ворогом. Вони мають план, але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав глава Пентагону.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
"... але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів..."
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12.04.2023 07:50
+2
Так. Мають всі можливості! А хіба про це домовлялися в Омані ?
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12.04.2023 07:52
+1
президент Зеленський і керівництво країни

точніше і не скажеш
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12.04.2023 08:15
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дайте зброї скільки дали сталіну а вже потім розказуйте.
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12.04.2023 07:42 Відповісти
"... але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів..."
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12.04.2023 07:50 Відповісти
президент Зеленський і керівництво країни

точніше і не скажеш
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12.04.2023 08:15 Відповісти
Так. Мають всі можливості! А хіба про це домовлялися в Омані ?
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12.04.2023 07:52 Відповісти
"Буря в пустелі" для орків.
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12.04.2023 08:00 Відповісти
у "бурі в пустелі" приймало участь близько півтори тисячі "абрамсів", п'ятисот "челенджерів" та понад 1000 літаків, з яких більше ніж три сотні Ф-16. якось так.
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12.04.2023 09:10 Відповісти
Ми не проти.
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12.04.2023 20:07 Відповісти
краще офіційні джерела слухати, а не якісь там газетьонкі лівацькі у котрих інформація хрін зна звідки
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12.04.2023 08:13 Відповісти
"але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів" - в тому, *****, і проблема!
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12.04.2023 17:25 Відповісти
Знает только Зеленский которого они прослушивают.
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12.04.2023 17:26 Відповісти
"Остін про підготовку контрнаступу ЗСУ: Деталі знає тільки Зеленський та його керівництво" - Беня і дерьмак аж надулись від гордості.
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12.04.2023 17:26 Відповісти
Зараз виливають повно абсолютно протилежної інфи.
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12.04.2023 17:42 Відповісти
 
 