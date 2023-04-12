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Путін (21449) Бернс (56)

Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бернс

Президент Росії Володимир Путін "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні, бо досі вірить, що може розтрощити Україну.

Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що "у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато". Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

"Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році",  йдеться в одному із секретних документів.

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Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими.

"Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", - зазначив глава ЦРУ.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
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12.04.2023 08:10
+20
Він же шлявся там на гастролях. У ***** на нього вагон компромату.
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12.04.2023 08:11
+15
Бо вован у путіна на гачку
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12.04.2023 08:03
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Бо вован у путіна на гачку
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12.04.2023 08:03 Відповісти
Він же шлявся там на гастролях. У ***** на нього вагон компромату.
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12.04.2023 08:11 Відповісти
(( Боже будь ласка бережи Америку.
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12.04.2023 13:53 Відповісти
Зеля нікуди нікуди не подівся.
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12.04.2023 08:07 Відповісти
ну так ... це правда нажаль ... а разом з них єрмаки, татарови, стефанчуки, арахамії та інші агенти фсб ...






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12.04.2023 08:14 Відповісти
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12.04.2023 08:10 Відповісти
Так а чего ему спешить! Все агенты,все кроты как внизу,и возлев президента ,во главе с Ермаком , на месте,все попы московские делают что хотят,и никто с ними кроме ******* делать ничего не собирается,что ему переживать? Для пуйла все ещё впереди...
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12.04.2023 08:13 Відповісти
Вірить -- бо сунеться -- якби відповзав то пил би поугас .
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12.04.2023 08:14 Відповісти
Не може x¥йло адекватно оцінювати дійсність бо не має освіти. Секція дзюдо та перебування в університеті під КРИШУВАННЯМ КГБ це не освіта. Вова - неук.
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12.04.2023 08:16 Відповісти
Мож он в тау-кхитайскую сьокай(友情) и 世界 верит?
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12.04.2023 08:45 Відповісти
Путин в своих публичных служебных выступлениях постоянно допускает дико безграмотные в юридическом плане высказывания и суждения:

то есть, его якобы высшее юридическое образование - это фикция, фальшак.

Путин - невежественный хам и совково-гопницкое быдло.
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13.04.2023 04:51 Відповісти
Пыня-у.бище не успокоится... Д все кацапи - на один кшталт: до тех пор пока в рыло не схлопочут. Тока я вас умоляю, сентименты - в сторону, без всяких там ножек Буша.
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12.04.2023 08:39 Відповісти
Подкармливать Мордор разными гуманитарками и курятиной, именуемой "ножками Буша", в 90-е годы со стороны США было большой ошибкой, из-за чего вместо парада республик, на которые должен был распасться Мордор, мир опять получил одну агрессивно-лицемерскую и кровожадно-завоевательскую Империю.
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12.04.2023 22:22 Відповісти
цікаво а хто ж своє нерішучою підтримкою України його на те надихає, га?
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12.04.2023 08:43 Відповісти
Справжні країни дають відсіч .."справжні країни" рік назад говорили щоб Україна здалась,пів року тому"справжні країни" шукали договорняки з )(уйлом"нє потєрять ліцо".
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12.04.2023 08:48 Відповісти
Та досить вже. Всім вже очевидно, що готували до здачі південь, як мінімум. Не врахувала розвідка рішучість народу і ЗСУ, неготовність кацапів до шаленого супротиву, як ЗСУ так і звичайних громадян, і щасливі повороти долі, як оборона Миколаєва наприклад, організована Марченко «на ходу».
Міліон вже статей де західні політики і військові згадують про період перед 24м і дають оцінку діям з підготовки і там повно чось подібного «ми були шоковані відсутність розуміння..
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12.04.2023 09:49 Відповісти
100% зеленський учасник вторгнення. Щонайменше втемну, або така легенда.
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12.04.2023 14:55 Відповісти
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12.04.2023 09:12 Відповісти
"думки" обнуленого карлика-єврея пукіна-шаломова можна сміливо МНОЖИТИ НА НУЛЬ!!!
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12.04.2023 09:48 Відповісти
от вовани..фантазери довбані ! Один Україну розтрощити, другий демократію ( а фірмачам байку розказати щодо європейських цінностів ))))
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12.04.2023 12:15 Відповісти
У нього є всі підстави сподіватись на успіх. Недоторкані воєнні заводи за ядерною парасолькою і під охороною спецслужб, нескінченні сировинні ресурси, налагоджені канали контрабанди західних виробів, абсолютно покірне, живуче і численне населення - що ще потрібно для вигравання війни на виснаження?
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12.04.2023 12:44 Відповісти
Чому захід маючі всі можливості за стільки часу не допоміг Україні, загадка.

Або він не вважає Україну своїм союзником, тоді все логічно, або ж репутація як союзника у нато дуже похитнеться, і ті, хто казав, що НАТО тіки Югославію може бомбити беззахисну, будуть мати рацію
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12.04.2023 18:57 Відповісти
уйло психбольной маньяк.
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12.04.2023 14:43 Відповісти
пу тін ху бачить, що 95 квартал не очищує силові органи, фсб-шники на своїх місцях - єрмак, татаров, баканов в коробочці, демченко інші - це дає надію бункерному діду.
Для зеленського це досі якась гра... Або участь в ній.
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12.04.2023 14:52 Відповісти
Путін вважає, що це війна на виснаження, що він може перемогти, переконавши решту світу, що спроби зупинити його зазнали невдачі. Але це не так. Ми знаємо, що вiн втрачає 1,5 мільярда доларів на день на енергіi. Деякі кажуть: «Індія і Китай купують нафту, яку Захід більше не бере». Тому ми б хотіли, щоб вони купували ще більше! Тому що ціна, яку вони платять за російську нафту, настільки низька, що Росія втрачає гроші на кожному галоні.
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12.04.2023 15:17 Відповісти
Очень убедительные и конкретные аргументы по финансовому кризису Мордора.

Респект пану Виктору Литарчуку за интересную информацию.
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13.04.2023 04:56 Відповісти
Допоки його кротоатура на місцях-доти він вірить у свою перемогу.
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12.04.2023 17:06 Відповісти
З допомогою нашої внутрішньої контри, перш за все в ОП, та корисних ідіотів на заході, такий кінець не можна відкидати.
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12.04.2023 17:17 Відповісти
А почему бы ему не верить, что он может сокрушить Украину, военная помощь только минимум которой хватает для сдерживания врага, санкции как минеральная вода ни пользы ни вреда, где обещанный дефолт который ещё в мае обьявили, где отключение SWIFT, а про Land Lease почти год прошёл можно и не вспоминать
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12.04.2023 18:03 Відповісти
Нажаль на відміну від українського презЕдента, пуйло знає що говорить.
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12.04.2023 19:02 Відповісти
Бернс особисто зустрічався з двома кардиналами х.... Патрушев повідомив у січні 22 року -все вирішено, кості брошени. А другий з СВР повідомив, що ніхера в Америки не получиться, бо х...... все одно доб'ється свого, навіть і 300 тищ втратить. Х.... кинув "у бій" останній ресурс за кордоном -мікрона з його кампашкою і активізував п'яту колону в Україні.
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13.04.2023 01:39 Відповісти
Так що там «заходить в глухий кут» - КоАмпанія виснаження Росії на Донбасі? Тобто (якщо вірити цьому перекладу) оборона ЗСУ заходить в глухий кут?

Щось не віриться, що Бернс справді міг сказати таке.
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13.04.2023 05:43 Відповісти
Прояснилось. Там був маленький нюанс: не кампанія по виснаженню Роzzії, а роzzійська кампанія на виснаження [ЗСУ - HV].

(В газету вкралась очеп'ятка… )
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13.04.2023 05:50 Відповісти
 
 