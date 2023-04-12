Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ Бернс
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні, бо досі вірить, що може розтрощити Україну.
Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що "у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато". Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід.
Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.
"Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році", йдеться в одному із секретних документів.
Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими.
"Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", - зазначив глава ЦРУ.
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то есть, его якобы высшее юридическое образование - это фикция, фальшак.
Путин - невежественный хам и совково-гопницкое быдло.
Міліон вже статей де західні політики і військові згадують про період перед 24м і дають оцінку діям з підготовки і там повно чось подібного «ми були шоковані відсутність розуміння..
Або він не вважає Україну своїм союзником, тоді все логічно, або ж репутація як союзника у нато дуже похитнеться, і ті, хто казав, що НАТО тіки Югославію може бомбити беззахисну, будуть мати рацію
Для зеленського це досі якась гра... Або участь в ній.
Респект пану Виктору Литарчуку за интересную информацию.
оАмпанія виснаження Росії на Донбасі? Тобто (якщо вірити цьому перекладу) оборона ЗСУ заходить в глухий кут?
Щось не віриться, що Бернс справді міг сказати таке.
(В газету вкралась очеп'ятка… )