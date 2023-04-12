Фінляндія поки не планує передавати Україні свої винищувачі, - міністр оборони
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Дискусія про можливе переміщення фінських винищувачів F/A-18 Hornet Україні "наразі неактуальна"
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Xinhua.
"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом наступних років, після чого їхній життєвий цикл закінчиться", - зазначив Кайконен.
За його словами, Фінляндія офіційно відповіла Україні на її прохання минулого тижня.
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Frol Fedoroff
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