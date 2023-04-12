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літак (2012) Фінляндія (766)

Фінляндія поки не планує передавати Україні свої винищувачі, - міністр оборони 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

hornet,f/a-18

Дискусія про можливе переміщення фінських винищувачів F/A-18 Hornet Україні "наразі неактуальна"

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Xinhua.

"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом наступних років, після чого їхній життєвий цикл закінчиться",  - зазначив Кайконен.

За його словами, Фінляндія офіційно відповіла Україні на її прохання минулого тижня.

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Автор: Марина Макєєва
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Суои=мі вони зараз самі потрібні. Ворог у поріга
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12.04.2023 08:49 Відповісти
Даваите Ф-16 --це не того калібру -- ше на цих рік учись .
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12.04.2023 08:57 Відповісти
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12.04.2023 09:24 Відповісти
- Спочатку була велика, згодом стала маленька, - повідомила редакції мешканка Львова у приватній розмові.
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12.04.2023 17:20 Відповісти
звісно, бо ця придурошна росія поруч з ними також.
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12.04.2023 10:17 Відповісти
 
 