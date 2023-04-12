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Ознак передачі Єгиптом зброї Росії немає, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірбі

Адміністрація президента США не володіє інформацією, що Єгипет надає Росії летальну зброю для війни в Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю", - заявив він.

Та наголосив, що Єгипет залишається "значним партнером у сфері безпеки"

"Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років", - сказав віню

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Автор: Марина Макєєва
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12.04.2023 09:07 Відповісти
Жаль що не спалила.
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12.04.2023 09:18 Відповісти
Ага .....й ознак що Китай й Північна Корея передали теж немає але зброя у рашистов не закіньчується......
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12.04.2023 09:16 Відповісти
Не закінчилася, але це зовсім не означає, що не закінчується, бо це зовсім різні речі. В них був досить таки довго снарядний голод і не факт, коли пригожин фоткав гори трупів, що збільшенням обстрілів вони не можуть швидко виснажити останні залишки. Можливо, це їх лебедина пісня, бо реальних джерел надходження *********** немає і китай їх добряче бортанув і тому вони лише можуть психологічно нас зламати та змусити залишити Бахмут таким блефом і якщо наші воїни вистоять, то снарядний голод тільки посилиться. Тільки розвідка може оцінити справжні запаси їх ***********.
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12.04.2023 09:22 Відповісти
Десь далеко заграв ібіпіцький оркестр.
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12.04.2023 09:19 Відповісти
Да и особых признаков передачи оружия от США - Украине тоже нет....толку-то....
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12.04.2023 09:59 Відповісти
Запишися в "Вагнер" - побачиш
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12.04.2023 11:12 Відповісти
В цей самий час під Бахмутом
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12.04.2023 11:15 Відповісти
 
 