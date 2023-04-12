Ознак передачі Єгиптом зброї Росії немає, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Адміністрація президента США не володіє інформацією, що Єгипет надає Росії летальну зброю для війни в Україні.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю", - заявив він.
Та наголосив, що Єгипет залишається "значним партнером у сфері безпеки"
"Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років", - сказав віню
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