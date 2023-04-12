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Ракетний удар по Слов’янську 27 березня: кількість жертв зросла до 4

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

слов'янськ

Двоє людей, які зазнали важких поранень внаслідок ракетного удару по Слов’янську 27 березня, померли в лікарні.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, двох із них врятувати не вдалося - вони померли у лікарні. Тепер статистика обстрілу така: 4 вбиті, 34 поранені", - зазначив очільник Слов’янської громади.

Як відомо, тоді внаслідок ракетного удару Російської Федерації по вулиці Торській загинули двоє та були поранені 36 жителів громади. П'ятеро з них перебували у дуже тяжкому стані.

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Автор: Марина Макєєва
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.04.2023 10:04 Відповісти
 
 