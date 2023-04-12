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Новини За кордоном
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США перекинуть до Польщі кілька тисяч військових, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

американские

США мають плани перекинути до Польщі кілька тисяч своїх військових, а також створити військову базу та склади зі зброєю.

Про це заявив на пресконференції у Вашингтоні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Моравецкий зазначив, що Польща збільшує витрати на оборону до 4% ВВП, а також закуповує військову техніку в США.

"Ми хочемо, щоб наші системи захисту були максимально сумісні з вашими, це дуже важливо. Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, тому ми хочемо співпрацювати із найпередовішою оборонною промисловістю у світі, тобто з американською промисловістю", - додав він.

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Польський прем'єр повідомив, що Гарріс на зустрічі говорила про посилення постійної присутності американських солдатів у Польщі.

"Я дуже радий, що віцепрезидентка говорила не лише про додаткову присутність кількох тисяч солдатів, а й про будівництво бази та складів для накопичення техніки", - сказав Моравецький.

Він нагадав, що у Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців США, зокрема у Польщі - понад 20 000.

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"Найголовніше сьогодні - це техніка, як показала російська агресія, з якою стикаємося ми, з якими стикаються наші східні сусіди. Цього обладнання у Польщі буде дедалі більше", - додав прем'єр-міністр Польщі.

Автор: Ольга Лузан
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Польска крев - не любить моськву стерв...
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12.04.2023 10:29 Відповісти
Склади зі зброєю під боком -- це ок.
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12.04.2023 10:31 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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12.04.2023 10:35 Відповісти
Спасибі за усе Союзникам !!!
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12.04.2023 10:39 Відповісти
все вірно. поки макрон плекає вялічіє Францї і мріє про "незалежність" від США, Польща стає найпотужнішою, у військовому плані, країною Європи.
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12.04.2023 10:40 Відповісти
Просто Макрон вирішив, що він може замінити США, бо Франція наразі єдина країна у ЄС, у якої є ядерна зброя.
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12.04.2023 11:40 Відповісти
4% ВВП куда идут, в НАТО прямо или хотя бы половина в Польше остается? Потому что после убийства кацапами двух трактористов вместо открытого расследования с публикацией фотографий частей ракеты получилось невнятное бормотание и приказ смотреть в другую сторону. Особенно шокировали заявления американцев, которые были сделаны еще до того, когда следователи приехали на место гибели людей, притом политики находились даже не в США. Есть все основания утверждать, что НАТО ничего делать не будет, если завтра еще кацапы кого-нибудь убьют. Никакого ответного удара возмездия не будет, будет бормотания и озабоченность лицемерная, Эйфелеву башню в цвета польского флага подсветят и все. И за это отдавать 4%, оплачивая зарплаты и очень высокие зарплаты американских технологов и работников военных предприятий? И потом смотреть, как все это американское оружие даже не будет использовано, а просто списано после истечения срока эксплуатации.

Надо рассмотреть все варианты, куда лучше всего направить бюджетные деньги для достижения максимального результата. Может быть лучше на очередные 100 млн долларов не в США покупать технику, а подкупить казахстанских таможенников, тайно ввести на Россию пару вагонов промышленной взрывчатки с детонаторами, затем загрузить в фуры и отправить взрывать заводы, в том числе и с максимальной концентрацией руководящего персонала, например во время совещаний. На такую сумму можно и взрывчатку купить, и пограничников, и кацапов-исполнителей, которых никто не заставит рисковать собой, сел на электросамокат, взвел таймеры на детонаторах и уехал за несколько минут на пару километров от места взрыва, скрылся и получил очень хорошую сумму денег, даже больше, чем может себе представить, так как за один взрыв фуры на 5-10 тонн ВВ можно снести и руководителей, и работников несколько сотен, а также все станки, склады и огромный пожар устроить.
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12.04.2023 10:41 Відповісти
Експертный диванный воин
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12.04.2023 11:00 Відповісти
Польща не хоче бути залежною від НАТО і зрозуміли що треба мати свою зброю, як показала війна з Україною. Вже 500 хімарс є в заказі ітд. Поляки реально вкладають "усі" гроші в армію для того інфляція 18% ітд. Тут серйозно взялися за це питання. Навіть за F22,35. Польща буде напичкана зброєю бо розуміють що буде далі
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12.04.2023 13:49 Відповісти
 
 