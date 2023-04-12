Блінкен чекає на можливість відвідати Китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен чекає на можливість здійснити візит до Китаю. Але це можливо, лише коли дозріють відповідні умови.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли мова заходить про мій візит до Китаю, тож коли будуть відповідні умови, я, звісно, з нетерпінням чекаю, щоби здійснити його", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він назвав відносини між США й Китаєм складними й конкурентними, однак значущими. У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що в інтересах Америки підтримувати відповідальне ставлення до КНР.

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"Наша мета - мир, безпека, стабільність і створення можливостей. І вона не полягає в тому, щоби брати участь у новій холодній війні", - зазначив глава американської дипломатії.

Водночас, за його словами, у прагненні до цієї мети США націлені на те, щоби надалі відстоювати свої цінності й інтереси.