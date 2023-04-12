Блінкен чекає на можливість відвідати Китай
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний секретар США Ентоні Блінкен чекає на можливість здійснити візит до Китаю. Але це можливо, лише коли дозріють відповідні умови.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли мова заходить про мій візит до Китаю, тож коли будуть відповідні умови, я, звісно, з нетерпінням чекаю, щоби здійснити його", - зауважив глава Держдепартаменту США.
Він назвав відносини між США й Китаєм складними й конкурентними, однак значущими. У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що в інтересах Америки підтримувати відповідальне ставлення до КНР.
"Наша мета - мир, безпека, стабільність і створення можливостей. І вона не полягає в тому, щоби брати участь у новій холодній війні", - зазначив глава американської дипломатії.
Водночас, за його словами, у прагненні до цієї мети США націлені на те, щоби надалі відстоювати свої цінності й інтереси.
Будь ласка, зачекайте...
Слабость американцев неприятно шокирует. Даже Рон де Сантис, якобы молодой республиканец, умудряется проваливать даже самые простые заявления. Говорит, что пример христианской школы есть будущая база для всего образования в США. Христианской школы, выпускающей довольно посредственных идиотов с огромным самомнением и еще вдобавок плоскоземельщиков, антипрививочников и прочий сброд. Республиканец и молодой и такой бред заявляет. А Китай время зря не теряет. Каждому немецкому профессору (технических и медицинских наук, а не мусорных специальностей) лично предлагает пятикратную зарплату и огромное уважение от окружающих. Когда в родной Германии ему дают зарплату не намного выше зарплаты уборщицы в его кабинете, а его детей в школе могут избить или изнасиловать мигранты, которым за это будет пару лет в тюрьме в таких условиях, которые у них на Родине назвали бы райскими. В Китае нету церковных школ. Там головой соображают. И планомерно вместе с кацапами захватывают Африку, кацапы поставляют наемников, китайцы все скупают за бесценок. Еще 10 лет и Африка будет принадлежать им. Потом взорвут в один момент времени все микропроцессорные заводы в других странах, уничтожив отрасль минимум на 5 лет восстановления, а на свои чипы поднимут цены в несколько тысяч раз. Сразу станут первой экономикой мира. И США молча проглотят.