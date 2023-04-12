СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Службі безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом публікації відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Україна "знайде цих нелюдів".
"Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - зазначив він.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
попереджали ж перед виборами: або "армія мова віра" або активна війна з ******..(
Як думаєте скільки людей на півдні України через це померли і помирають зараз у кацапських катівнях?
А щодо Порошенко то впевнений що грошей що він витратив на ЗСУ тільки зараз, після того як нарід його кинув, висточило б на невеличкий телеканал з якого можно було б пісяти наріду в очі на марафоні. З відчутним профітом в плані популярності у ідіотів.
У них цілорічний алергічний риніт, кон'юнктивіт та атопічна екзема. І все це на кротів. Тому вони їх не можуть визначити на нюх, бо закладений ніс. Не можуть побачити, бо очі постійно чешуться та сльозяться. І руки зайняті бо все свербить, а чухатися треба. І в прямому і в переносному значенні слова.
А ще, як на зло, ліки за рецептами...
А якщо серйозно, то покажіть мертвих раzсєянскіх ваняков і ванючек з ДШРГ "Русич" і скажіть "Це зробили ми!".
Саджайте кротів та ватників і кажіть "Це робимо ми!".
Оце будуть відосікі. На Youtube мільйони переглядів будете мати.
Є за що посадити керівника ОПи? Саджайте.
Є за що посадити головного олігарха? Саджайте.
Є за що посадити КаГБи попа КаГБи церкви УПЦ МП. Саджайте.
Продовжувати можна далі...
Весна прийшла? Саджайте. Повинно вродити.
Ви могли свій Моссад створити для захисту країни і її людей, але ж вам краще ******* і *******!
Помстяться вони, ви не можете дотягнутися до тих хто у вас перед нососм...! стуліть вже свої пельки, гидко від вас!
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства, бо буде погане ставлення до росіян.
ніхто нічого робити не буде.
бо після війни зеленський хоче по всьому світу поїздити та медальки позбирати а якщо він створить як євреї службу, що буде убивати на чужій землі всупереч чужим законам як євреї зробили то медальок багато не дадуть.
тому максимум що є це при потраплянні ворога в полон самі знаєте що.
Журналісти з'ясували де він живе в РФ - його точна адреса.
Якщо не дістали, то хай СБУ заткнеться.
Терорист Гіркін також без охорони їздить у московському метро
@uspenovka19632
·
1 ч
Ви,***,Наумова ,вже заарештованого,дістати не можете,точніше,щеЄрмак ЕНД Татаров не дозволяють,а тут. Ката дістанете?!Щоби,як Цемаха ,потім Єрмак відпустив ?