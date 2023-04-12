УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5272 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 516 92
війна (56671) СБУ (10055) воєнні злочини (1570) Малюк Василь (66)

СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

У Службі безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом публікації відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Україна "знайде цих нелюдів".

"Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - зазначив він.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Читайте: Майже 200 людей, вбитих окупантами на Київщині, досі невпізнані, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+65
Ви б краще Єрмака дістали, він не під землею, в Офісі, і смертей на ньому куди більше
показати весь коментар
12.04.2023 10:46
+44
А того дістали, який статеві органи відрізав? Не розкидайтеся бравурними словами.
показати весь коментар
12.04.2023 10:46
+38
Це ті, які Баканова "знайти" не можуть? Не кажучи аже про притягнення до відповідальності кацапських кротів, які легально досі працюють у державних структурах під самим носом.
показати весь коментар
12.04.2023 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви б краще Єрмака дістали, він не під землею, в Офісі, і смертей на ньому куди більше
показати весь коментар
12.04.2023 10:46 Відповісти
..дермак татаров верещук гетьманцев щурфич бєня симоненко онуфрій......................
показати весь коментар
12.04.2023 10:54 Відповісти
я б таки починав з Бєні
показати весь коментар
12.04.2023 10:56 Відповісти
главное что зеля нипричём!
показати весь коментар
12.04.2023 10:58 Відповісти
актор по найму, працює на корпоративах, від відповідальності це його не звільняє, але він явно не ініціатор
показати весь коментар
12.04.2023 11:00 Відповісти
..як і вумний на-ріт, який оце усе лайно привів до влади, а війну - в Україну..
попереджали ж перед виборами: або "армія мова віра" або активна війна з ******..(
показати весь коментар
12.04.2023 11:07 Відповісти
Так, чому за 4 роки не посадили? Не покарали? І , врешті , не зробили хоч 1! снаряд?
показати весь коментар
12.04.2023 11:32 Відповісти
..нє болтай єрундой, засланець
показати весь коментар
12.04.2023 11:40 Відповісти
Чого вчепився в Єрмака? Ну наприклад того


Як думаєте скільки людей на півдні України через це померли і помирають зараз у кацапських катівнях?

А щодо Порошенко то впевнений що грошей що він витратив на ЗСУ тільки зараз, після того як нарід його кинув, висточило б на невеличкий телеканал з якого можно було б пісяти наріду в очі на марафоні. З відчутним профітом в плані популярності у ідіотів.
показати весь коментар
12.04.2023 12:25 Відповісти
А того дістали, який статеві органи відрізав? Не розкидайтеся бравурними словами.
показати весь коментар
12.04.2023 10:46 Відповісти
Вже розмазали по підлозі покидька, який закликав вбивати україців навіть тих, хто лежить на операційних столах. Хто буде наступний - побачимо. А він буде, бо практика показує, що рашисти не можуть убезпечити кожного свого покидька. Рівень охорони навіть відомого пропагандона пробив дно пітерсього кафе. Всіх дістануть - вже знають обличчя, відстежать де хто живе, куди ходить і зроблять з ними те, що вони робили з нашими хлопцями.
показати весь коментар
12.04.2023 10:54 Відповісти
А ще одного пристрелили, який на сцені черепом вихвалявся.
показати весь коментар
12.04.2023 11:06 Відповісти
Тільки його ж свої і пристрелили. Карма чекала помсту наших СБУшників, чекала, та і не до чекалася - сама діяти почала.
показати весь коментар
12.04.2023 11:11 Відповісти
Ті хто різав не покарані.
показати весь коментар
12.04.2023 11:52 Відповісти
Поки що. За ним не буде постійно ходити поліцейский. Пройде час і його знайдуть.
показати весь коментар
12.04.2023 12:18 Відповісти
Нові резонансні відео з'являться,а старі забудуть.
показати весь коментар
12.04.2023 12:51 Відповісти
Та й кого саме знайдуть? Там лиць немає.
показати весь коментар
12.04.2023 12:52 Відповісти
Поки що немає, але розвідка не спить. З часом з'явиться це відео вже з фотографіями опізнаних вбивць, ім'ям та адресою проживання і буде росповсюджуватись як вірусний ролик. А коли його побачить кожен українець і дійде до нашої діаспори в росії, то дні цих нелідів будуть пораховані. Звершити над ним правосуддя стане справою честью всьго народу
показати весь коментар
12.04.2023 13:01 Відповісти
Мільчаков живий і нічого.Наша діаспора і підтримує це.Вони за війну.Там ватники і прихильники московського патріархату.Ну може дехто не такий.
показати весь коментар
12.04.2023 13:05 Відповісти
У тоталітарній державі нерозумно говорити про те, хто там що підтримує, бо там люди не мають свободи слова, свою позицію там кожен можен скати лише язиком сили, але для багатьох ще час не настав і вони просто вичікують. Абсолютна більшість не підтримає війну, але вони мовчать. Поки що. І загворить вже зброя та вибухівка і вона вже гучно заговорила у пітерському кафе. Тому світ ще почує нашу діаспору. Українець завжди зашиться борцем за свій народ у кожному кутку земного шару і скільки б років він не провів на чужбині.
показати весь коментар
12.04.2023 13:24 Відповісти
В багатьох є родичі там.Навіть в мене є.Повторюю,діаспора то ватники.За виключенням невеликої кількості осіб.
показати весь коментар
12.04.2023 13:32 Відповісти
Співчуваю. Але не всім так повезло з ріднею.
показати весь коментар
12.04.2023 13:54 Відповісти
Мільйони мають там рідню.Є багато тих,хто навіть поїхав воювати проти України.Нормальна людина в принципі не може жити на москальщині.Мені ще за довго до війни пропонували переїхати на москальщину.Я звісно відмовився і ніколи там не був,навіть в гостях.В мене родич,то наче і не ватник,але ж набрався пропаганди москальської.
показати весь коментар
12.04.2023 13:59 Відповісти
это работа СБУ, выбить инфу у пленных свинособак, кто это сделал
показати весь коментар
12.04.2023 13:01 Відповісти
Тут треба не ''з під землі діставати'' а винищувати начисто всю кацапію! А різним ''толерастам'' коли будуть щось варнякати тикати їм отакі відео-нехай заткнуться!
показати весь коментар
12.04.2023 10:55 Відповісти
Ці покидьки не заслуговують простої смерті. Іх треба перш за все з-під землі дістати та зробити з ними те, що вони зробити з нашими хлопцями, вже потім братися за всіх кацапів, щоб вони легко не відбулися, розділивши участь решти кацапів.
показати весь коментар
12.04.2023 11:35 Відповісти
Что это значит "Якщо треба буде"???!!!! Офигели?!!!
показати весь коментар
12.04.2023 10:47 Відповісти
Так достаньте,молча,а потом восхваляйте себя...
показати весь коментар
12.04.2023 10:57 Відповісти
Це ті, які Баканова "знайти" не можуть? Не кажучи аже про притягнення до відповідальності кацапських кротів, які легально досі працюють у державних структурах під самим носом.
показати весь коментар
12.04.2023 10:48 Відповісти
І про кротів.
У них цілорічний алергічний риніт, кон'юнктивіт та атопічна екзема. І все це на кротів. Тому вони їх не можуть визначити на нюх, бо закладений ніс. Не можуть побачити, бо очі постійно чешуться та сльозяться. І руки зайняті бо все свербить, а чухатися треба. І в прямому і в переносному значенні слова.
А ще, як на зло, ліки за рецептами...
А якщо серйозно, то покажіть мертвих раzсєянскіх ваняков і ванючек з ДШРГ "Русич" і скажіть "Це зробили ми!".
Саджайте кротів та ватників і кажіть "Це робимо ми!".
Оце будуть відосікі. На Youtube мільйони переглядів будете мати.
Є за що посадити керівника ОПи? Саджайте.
Є за що посадити головного олігарха? Саджайте.
Є за що посадити КаГБи попа КаГБи церкви УПЦ МП. Саджайте.
Продовжувати можна далі...
Весна прийшла? Саджайте. Повинно вродити.
показати весь коментар
12.04.2023 22:57 Відповісти
Та не смішіть наші тапочки! З 14 року йдуть катування і вбивства наших людей, я вже не кажу про рік повномасштабного вторгнення, коли ракетами цілі будинки зносили і дітей вбивали, і кожен раз (кожен!) тільки пустий піздьож про відплату , починаючи з зеленої плісняви, закінчуючи вами! Жоден не покараний! ЖОДЕН!
Ви могли свій Моссад створити для захисту країни і її людей, але ж вам краще ******* і *******!
показати весь коментар
12.04.2023 10:50 Відповісти
моторола, гіві і захарченко з тобою не погоджуються. От те, що ця тенденція припинилася після 2019 року - тут згоден.
показати весь коментар
12.04.2023 11:07 Відповісти
Так, при Порохі ще движуха була, дехто "дійшов до Києва" з грунтовими водами. А тепер ми маємо грізні відосики і безкінечну сцянину в очі.
показати весь коментар
12.04.2023 11:15 Відповісти
в ГУР та СБУ прийшли інші люди
показати весь коментар
12.04.2023 11:36 Відповісти
Це тільки те що вони зняли на відео і розмістили в І-неті, а скільки таких вбивств вони скоюють без розголосу ?
показати весь коментар
12.04.2023 10:50 Відповісти
Кого ви там знайдете..... Пиз#@боли....
показати весь коментар
12.04.2023 10:51 Відповісти
Ввечері вилізе у відосик неголений дід Панас і скаже що цю справу взяв на особистий контроль.
показати весь коментар
12.04.2023 10:56 Відповісти
...І що буде обов'язкова відплата. Після кожного кацапського теракту це висирає, пліснява зелена.
показати весь коментар
12.04.2023 10:59 Відповісти
Це найвеличніший діяч всіх часів і народів. Куди діду Панасу до нього.
показати весь коментар
12.04.2023 11:03 Відповісти
цей найвеличніший діяч всіх часів і народів - преЗер вати в Україні
показати весь коментар
12.04.2023 21:34 Відповісти
Бреше як завжди
показати весь коментар
12.04.2023 11:03 Відповісти
по меньше лирики,вырезать русню как бурьян,без каких либо емоций и жалости,да побольше.
показати весь коментар
12.04.2023 10:53 Відповісти
а того що кастрував або який розстрілював ЗНАЙШЛИ? клоуни треба не піздіти а працювати.
показати весь коментар
12.04.2023 10:56 Відповісти
Та хто його шукав, навіть і не збиралися. Відосік зняли з небритим "наполеоном", на тому все
показати весь коментар
12.04.2023 11:05 Відповісти
Кажуть, що знайшли, і вже червей годує
показати весь коментар
12.04.2023 11:07 Відповісти
понти дороже денег
показати весь коментар
12.04.2023 21:40 Відповісти
Давайте чуваки, піднапряжіться. Це трохи складніше, ніж комерсів кошмарити.
показати весь коментар
12.04.2023 10:57 Відповісти
В СБУ на керівних посадах досі працюють співробітники ФСБ, що там із чортом бакановим?
Помстяться вони, ви не можете дотягнутися до тих хто у вас перед нососм...! стуліть вже свої пельки, гидко від вас!
показати весь коментар
12.04.2023 10:57 Відповісти
Якщо без емоцій - кацапня готується до нової хвилі мобілізації, це відео - щоб мобікі не здавалися в полон.
показати весь коментар
12.04.2023 10:58 Відповісти
Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
показати весь коментар
12.04.2023 11:00 Відповісти
Как бы люди разные есть.
показати весь коментар
12.04.2023 19:17 Відповісти
Ну навіщо цей пафос - "Якщо треба буде - дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу." Яку який кастрував нашого військового "живее всех живых". Живе в Москві, зустрічається з журнашлюхами.
показати весь коментар
12.04.2023 11:01 Відповісти
мильчаков еще в 14-15 "прославился" , почему не доставали?
показати весь коментар
12.04.2023 11:02 Відповісти
Я знала, что из плена 48-летняя полтавчанка, волонтер Ирина Бойко вернулась с отрезанной фалангой мизинца.
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
показати весь коментар
12.04.2023 11:02 Відповісти
а пока что дЕрмаковский суд достает патриотов -
показати весь коментар
12.04.2023 11:04 Відповісти
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
показати весь коментар
12.04.2023 11:05 Відповісти
Це відіо для тих , хто вже булки разслабил , та думає що війна іде тількі в Бахмутє . Война іде на вижєвання
показати весь коментар
12.04.2023 11:05 Відповісти
Да вищо, оце так прощріння! Треба було в 2019 прозрівати, а не зараз казати навіщо це відео
показати весь коментар
12.04.2023 11:09 Відповісти
Як ви задрали анонсами і обіцянками! Зробили - розповіли.
показати весь коментар
12.04.2023 11:06 Відповісти
Це як на расее. З бубнами та танцями новини про світле майбутне, треба трошки потерпіти
показати весь коментар
12.04.2023 11:11 Відповісти
з 2014 року зафіксовані численні факти гвалтувань, кастрації, відрізання кінцівок полоненим. І ось, пан Малюк побачив відео і з люттю на обличчі пообіцяв, що "якщо треба", то щось там СБУ зробить. Дивні люди. Може слід нагадати, що відосіки вже поганенько працюють? Що слід вже показувати результати?
показати весь коментар
12.04.2023 11:07 Відповісти
Робити заяви ні про що легше, ніж Києво-Печерську лавру в центрі Києва від відвертої сепарні і "монахів" з військовою виправкою і кацапським акцентом почистити. До речі, на цілком законних підставах, як то заперечення кацапської агресії. Може краще з цього рочати - Київ від прокацапськох нечисті почистити?
показати весь коментар
12.04.2023 11:07 Відповісти
Все правильно...Але в мене питаньячко, - Як там той тувимець, що відрізав геніталіі нашому воіну? Все нормально? Живе, хліб жує?...
показати весь коментар
12.04.2023 11:08 Відповісти
матиос а.в., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?

І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства, бо буде погане ставлення до росіян.
показати весь коментар
12.04.2023 11:09 Відповісти
Гиркин вон 9 лет землю топчет,вещает в параше как "военный экперт" и что,достала его СБУ в Крыму за его преступления...за депутата Горловского горсовета которого выкрали и вскрыли живот,выбросив потом в реку наказали?? Чи надо было это тоже на видео снять,чтоб спецслужбы зашевелились. Безлера достали??Наказали?? А они между прочим с Гиркиным спокойно встречаются на 9 мая в Крыму...вспоминая очевидно боевые подвиги...Пореченкова дэбила гатившего с пулемета в ДАПе по нашим позициям в международный розыск хотя бы объявили??? Ото ж...
показати весь коментар
12.04.2023 11:20 Відповісти
зачем говорить то , ЧЕГО НЕ БУДЕТ !!!! начните с "маленьких " дел !!! с "МАЛЕНЬКИХ " !!! как говорится : ДЕЛАМИ КРАСЕН ЧЕЛОВЕК !!! вам показать как до сих пор делаете свои дела ??? вы тут развели ШОЛУПОНЬ что даже на камеру их не ПЛЮЩИТ что вы ЕСТЬ !!!(((( тут сделайте , а потом когда ВЫРОСТИТЕ поедите на росию и привезете их в багажнике !!! вы меня не успокоили , совсем !!! полно ПРЕДАТЕЛЕЙ и им хоть бы что ((((
показати весь коментар
12.04.2023 11:29 Відповісти
перечитал коменты в ваш адресс )))) грустно , а вам ???? утритесь ((((
показати весь коментар
12.04.2023 11:30 Відповісти
Угу! І віддасте як цемаха чи мертвечука?
показати весь коментар
12.04.2023 11:30 Відповісти
на Майдане тоже головы резали !!! нашли ??? (((( нет на вас надежды ((((
показати весь коментар
12.04.2023 11:33 Відповісти
Управління "К" буде шукати садистів?
показати весь коментар
12.04.2023 11:42 Відповісти
ці підори з русіча знущалися з поранених добробатівців іще влітку 14-го року: з того часу когось мона було дістати? того ж мілюкова чи мітюкова, який там верховодить? у мене, правду кажучи, немає питань до зеленого урода: з ним і його "ко-******" усе спочатку було зрозуміло, а з 14 по 19 рік можна було б щось такого яскравого зробити? чи контрабас дахувати воно якось було приємніше?
показати весь коментар
12.04.2023 11:55 Відповісти
з 14 року шукаєте.

ніхто нічого робити не буде.

бо після війни зеленський хоче по всьому світу поїздити та медальки позбирати а якщо він створить як євреї службу, що буде убивати на чужій землі всупереч чужим законам як євреї зробили то медальок багато не дадуть.

тому максимум що є це при потраплянні ворога в полон самі знаєте що.
показати весь коментар
12.04.2023 12:17 Відповісти
Спочатку дістаньте тих які у владних кабінетах поки не втікли потім поверніть тих що випустили за кордон Нехай отримають за діяльність свою реальне покарання Потім можна всіх інших дістати і помножити на нуль без заяв і заочних вироків
показати весь коментар
12.04.2023 12:26 Відповісти
Правильно нагадала людина , під час Майдану також голови різали.
показати весь коментар
12.04.2023 12:46 Відповісти
вони вже дістали того, хто відрізав генеталії українському воїну?

Журналісти з'ясували де він живе в РФ - його точна адреса.

Якщо не дістали, то хай СБУ заткнеться.

Терорист Гіркін також без охорони їздить у московському метро
показати весь коментар
12.04.2023 12:56 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

1 ч

Ви,***,Наумова ,вже заарештованого,дістати не можете,точніше,щеЄрмак ЕНД Татаров не дозволяють,а тут. Ката дістанете?!Щоби,як Цемаха ,потім Єрмак відпустив ?
показати весь коментар
12.04.2023 12:56 Відповісти
Вы сначала Гиркина прикончите , Потом ЦЕМАХА которого Зеленский отпустил, Потом посадите тех кто сдал Херсон и Запорожье, затем предателей Наумова и Баканова вместе с Богуслаевым и им подобным, затем всех ворюг кто продавал в Запорожье , в Одесе , Киеве и других городах, Гуманитарку на миллиарды, а уж потом всё остальное по -очереди!! пустословы и брехуны это СБУ !!!
показати весь коментар
12.04.2023 13:27 Відповісти
Мосад ніколи не робить гучних заяв. А тут з під землі дістанем...на кого це розраховано
показати весь коментар
12.04.2023 14:41 Відповісти
Розраховано на тих хто під землею і не більше. Приїдуть зроблять ексгумацію і покарають
показати весь коментар
12.04.2023 21:58 Відповісти
Яйцерезов уже нашли?
показати весь коментар
13.04.2023 06:43 Відповісти
 
 