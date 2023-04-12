СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів

У Службі безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом публікації відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Україна "знайде цих нелюдів".

"Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - зазначив він.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

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