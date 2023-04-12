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Росіяни готують план евакуації із Запорізької АЕС, - Центр національного спротиву
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Рашисти готують попередній план евакуації працівників "росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Колаборантів та звезених росіянами працівників "росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 ZoV KobZona
показати весь коментар12.04.2023 13:49
+6 Роман с камнем
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+5 Валентин Коваль 2a613f18
показати весь коментар12.04.2023 13:53
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станцію треба беде глушити будь як.
говорить только о том, что рашисты готовят второй Чернобыль!
Люди, одумайтесь, остановите кремлёвского параноика, пока он не остановил жизнь на земле!