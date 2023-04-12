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Росіяни готують план евакуації із Запорізької АЕС, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Рашисти готують попередній план евакуації працівників "росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Колаборантів та звезених росіянами працівників "росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до ЗАЕС, - "Енергоатом"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Самка росатомщика в Энергодаре:
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12.04.2023 13:49
+6
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12.04.2023 14:02
+5
Іх треба брати теплими -- по Нікополю Марганцю стільки *** ..... ли .
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12.04.2023 13:53
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Самка росатомщика в Энергодаре:
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12.04.2023 13:49 Відповісти
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12.04.2023 14:02 Відповісти
от би не дали їм втекти...
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12.04.2023 13:50 Відповісти
Іх треба брати теплими -- по Нікополю Марганцю стільки *** ..... ли .
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12.04.2023 13:53 Відповісти
Уже год как готовят, готовят, никак не уедут. А потом выйдет говорящая голова и скажет, что опять перепутали с ротацией.
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12.04.2023 13:56 Відповісти
План на случай украинского наступления готовят.
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12.04.2023 14:04 Відповісти
З під Києва, Чернігова, Сум вийшли, з Харківської обл та Херсона теж. Коли ж нарешті не дадуть свинособакам безперешкодно здриснути?
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12.04.2023 14:13 Відповісти
Там буде все заміновано, щоб потім українці не могли робити, а
станцію треба беде глушити будь як.
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12.04.2023 14:15 Відповісти
Вже майже рік як збираються.
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12.04.2023 14:38 Відповісти
Мир настолько отупел, что никто даже и не обратит внимания на эту новость, а ведь она может

говорить только о том, что рашисты готовят второй Чернобыль!

Люди, одумайтесь, остановите кремлёвского параноика, пока он не остановил жизнь на земле!
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12.04.2023 14:40 Відповісти
Цілком може бути. Особливо враховуючи любов ***** до дат. 26 квітня за два тижні...
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12.04.2023 17:59 Відповісти
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12.04.2023 14:54 Відповісти
Хорошо бы, чтобы всех колоборантов они вывезли в россию, нам потом меньше роботы, а то потом начнут плакать, что их заставили подписать контракт с росатомом и в результате н чего им не будет.
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12.04.2023 16:30 Відповісти
И за одно забрать остальную пятую колонну. Можно не ограничится Украиной, в соседних странах для этих дажже на билеты скинется.
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12.04.2023 21:20 Відповісти
Кацапи злямзять уран з реакторів, і таємно вивезуть його в кишенях.
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12.04.2023 17:25 Відповісти
В трусах
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12.04.2023 20:50 Відповісти
Кушать будет. Потом фонарик не понадобится.
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12.04.2023 21:21 Відповісти
 
 