Близько 950 цивільних українців перебувають у російському полоні, - правозахисники

На сьогодні визначено сто місць на тимчасово окупованій території України та у РФ, де утримують близько тисячі цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланняим на Укрінформ, про це повідомили представники Медійної ініціативи за права людини та ГО "Цивільні у полоні" під час презентації мапи із місцями утримання цивільних і військовополонених.

"За даними Міністерства реінтеграції, станом на кінець лютого 950 цивільних перебувають у місцях утримання. У нашому списку, який ми паралельно ведемо за підтримки ГО "Цивільні у полоні", приблизно така ж кількість осіб. Наскільки списки збігаються, ми сказати не можемо, оскільки державну інформацію закрито", - сказала координатор МІПЛ Тетяна Катриченко.

За словами експертів, робота над картою тривала рік. Зокрема, відстежувалися соцмережі і сайти для визначення людей, які зникли в період окупації. Водночас фахівці опитували осіб, визволених із полону. За даними МІПЛ, ідентифіковано 948 заручників - цивільних на ТОТ і в Росії.

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На карті відображено сто місць утримання цивільних і військовослужбовців - від Донеччини та Херсонщини й до Іркутської області. Також локалізовані в'язниці на деокупованій території - Київщині, Сумщині.

За словами Катриченко, чи не щодня виявляють нові в'язниці, тому їх загальна кількість може становити кілька сотень, а заручників - до 15 тисяч.

"Велика територія України ще окупована. Там щодня відбуваються затримання, і ми виявляємо нові місця утримання. Тому не можна сказати, що нинішня мапа - це повна картина місць утримання. Однак найважливішим є те, що ми змогли переговорити зі свідками зі всіх цих місць, зібрати й задокументувати ці свідчення для правоохоронців", - підкреслила вона.

Своєю чергою керівник напряму документування МІПЛ Анастасія Пантелєєва зазначила, що місцями утримання та катівнями на окупованих територіях зазвичай стають відділки поліції, адміністративні будівлі та підвали, бази відпочинку. Приміром, на Арабатській Стрілці (Херсонщина) у кожній зі споруд на базі відпочинку утримують від 4 до 10 людей. Водночас частину людей з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині перемістили у два СІЗО Сімферополя.

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"МІПЛ ідентифікувала 70 українців, яких утримують в СІЗО-2. Наші колеги напередодні Нового року казали, що там 110 українців, але сама будівля розрахована на більшу кількість людей. І, можливо, людей з окупованого лівого берега Херсона перевозять туди", - сказала вона.

За її словами, потрапити у такі місця може кожен, хто викликає "підозри" у росіян, зокрема під час спроби евакуюватися.