УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Санкції ЄС
3 193 20
МЗС (3562) санкції (6860) Росатом (68)

РФ через "Росатом" купує електроніку для ракет в обхід санкцій, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росатом

Запровадження санкцій ЄС проти "Росатома" не лише позбавить РФ 9 млрд доларів прибутку на рік, а й перекриє лазівку для закупівлі через численні дочірні компанії мікрочіпів та електроніки для виробництва ракет та військової техніки.

Про це заявила директорка Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики МЗС Олександра Василенко під час круглого стола на тему: "Як зробити санкції проти атомної галузі росії більш дієвими?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що ядерна енергетика забезпечує РФ майже 9 млрд доларів прибутку щороку. Окрім того, Росія використовує "Росатом" для постачання технологій.

"Оскільки структура "Росатома" налічує більш як 300 різних юридичних осіб, які знаходяться в різних юрисдикціях, це дозволяє "Росатому" використовувати ці компанії для того, щоб закуповувати технології, які потім використовуються у сектора ВПК. Тому ми завжди акцентуємо увагу міжнародних партнерів саме на тому, що це питання не тільки доходів російського бюджету, а й в першу чергу це величезна дірка в обході санкцій, які вже запроваджені проти РФ", - сказала Василенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пропонує Євросоюзу санкції проти "Росатома" з винятками для Угорщини та Франції

Вона пояснила, що компанії "Росатома" знаходяться і в США, і в європейських юрисдикціях, і на Близькому Сході, що дозволяє їм закуповувати, наприклад, мікрочіпи та електроніку, які потім будуть використані у виробництві ракет та військової техніки.

Василенко нагадала, що Україна вже запровадила санкції проти 200 юридичних та 200 фізичних осіб атомної галузі РФ, зокрема, й "Росатома" та інших підприємств та установ, які належать до сектора ядерної енергетики.

"Ми також постійно порушуємо питання віддзеркалення наших українських санкцій у санкційній політиці наших партнерів", - зауважила Василенко.

У цьому контексті вона нагадала, що у санкційних пакетах Великої Британії і США, запроваджених 24 лютого 2023 року, є певні санкції проти деяких юридичних осіб "Росатома", які знаходяться на території або в юрисдикції цих держав.

Також читайте: Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ, зокрема "Росатома", - ЗМІ

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Ось тому кацапня цю війну і розпочала. Бо знала, що Захід тупий, повільний, млявий, боягузливий, меркантильний. Вони знали, що санкції будуть діяти не на повну потужність, що будуть шпарини, но їх можна буде обходити. Ось цим вони зараз успішно і займаються.
показати весь коментар
12.04.2023 18:30
+5
ну не хочеться, але процитую сифілітика - *Капіталісти самі нам продадут вєрьовку на которій ми іх повєсім (с) члєнін
показати весь коментар
12.04.2023 18:39
+5
Вечная истина - скупой платит дважды , но, как показывает время, Западу эта истина неведома.

Если бы 2008 году, Запад ввёл санкции против расеи, за её преступления против Грузии, то не

было бы Крыма, Донбасса и большой войны, но Запад поскупился и сделал вид, что он ничего

не видит.

Даже сегодня, когда мир фактически находится на волоске, Запад продолжает игнорировать

реальную опасность, исходящую от обезумевшей раши и перед каждым принятием решения о

санкциях, он вначале считает свои убытки и потери.,а потом уже думает о самих санкциях.

Господа, очнитесь, кому нужны буду ваши деньги в ядерном огне?

Прекратите любую торговлю с кровавым режимом, только полное эмбарго сможет остановить

этот кровавый беспредел!
показати весь коментар
12.04.2023 18:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось тому кацапня цю війну і розпочала. Бо знала, що Захід тупий, повільний, млявий, боягузливий, меркантильний. Вони знали, що санкції будуть діяти не на повну потужність, що будуть шпарини, но їх можна буде обходити. Ось цим вони зараз успішно і займаються.
показати весь коментар
12.04.2023 18:30 Відповісти
ну не хочеться, але процитую сифілітика - *Капіталісти самі нам продадут вєрьовку на которій ми іх повєсім (с) члєнін
показати весь коментар
12.04.2023 18:39 Відповісти
Деньги не пахнут, .ля...
показати весь коментар
12.04.2023 18:31 Відповісти
Контрнаступ ЗСУ через 3 роки зруйнує плани "росатома".
показати весь коментар
12.04.2023 18:32 Відповісти
Прекрасно...прекрасно
показати весь коментар
12.04.2023 18:37 Відповісти
Вечная истина - скупой платит дважды , но, как показывает время, Западу эта истина неведома.

Если бы 2008 году, Запад ввёл санкции против расеи, за её преступления против Грузии, то не

было бы Крыма, Донбасса и большой войны, но Запад поскупился и сделал вид, что он ничего

не видит.

Даже сегодня, когда мир фактически находится на волоске, Запад продолжает игнорировать

реальную опасность, исходящую от обезумевшей раши и перед каждым принятием решения о

санкциях, он вначале считает свои убытки и потери.,а потом уже думает о самих санкциях.

Господа, очнитесь, кому нужны буду ваши деньги в ядерном огне?

Прекратите любую торговлю с кровавым режимом, только полное эмбарго сможет остановить

этот кровавый беспредел!
показати весь коментар
12.04.2023 18:40 Відповісти
Как так, полное эмбарго остановит кровавый беспредел? От чего война остановится? Энергия металл, взрывчатые вещества, ГСМ, удобрения, недра, посевные площади? Что? Что исчезнет при полном 100% эмбарго? Какие то глупые мантры. Хватит строить розовые замки. Только взаимопроникновение капитала может останавливать войны. Никто же не захочет бомбить собственные заводы на чужой территории.
показати весь коментар
12.04.2023 19:46 Відповісти
Любое государство, вне зависимости от его величины и от наличия природных ресурсов, без

экспорта и импорта не может существовать, это аксиома.

Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос?
показати весь коментар
12.04.2023 20:07 Відповісти
Вы даже не попытались ответить не только мне, но даже и самому себе. Ваша аксиома, это такое себе утверждение типа, всё, что серое, это волк. На кой черт замкнутому социуму экспорт и импорт, если он веками и тысячелетиями умеет вариться в собственном соку и быть счастливым? Таких изолированных сообществ в нашей мировой истории особенно до начала мирового глобализма, великое множество. Я не буду говорить про изолированные страны на островах и континентах в недавних веках, типа Японии Бразилии или Америки, Вы вспомните хотя бы семью Лыковых, а за ними Иран, Кубу, Корею, Венесуэлу, Сирию. И, что они тоже не существуют? Если Вы для счастья изолируете кровавый режим, то, что на земле больше не будет, ни слёз, ни боли, ни горя, ни плача? Уверяю вас во вселенском хаосе снова отсепарируется новое зло и всё пойдёт по бесконечному кругу. Мне удивительно ни то, что так мир устроен, а то, что разумные люди в массе своей этого не видят или не хотят видеть.
показати весь коментар
12.04.2023 21:40 Відповісти
а запад то тут при чем? это у нас надо было головой думать все 30+ лет (ну или хотя бы последние 8). западу - норм, скупка краденного \ресурсы, отток мозгов, которые реально соображают, а не телепропаганда и т.п.\ всегда дешевле чем честная конкуренция. моральная и простая логическая сторона вопроса как видим все же не в приоритете - кацапы в оон, магате и т.д. и т.п.
показати весь коментар
12.04.2023 20:19 Відповісти
Говорить сегодня о том, что было упущено в Украине, за годы независимости, неуместно и глупо ,

это возможно обсуждать только после нашей победы, а сегодня, нужно говорить о том, что нужно

делать, чтобы эта победа состоялась, вот и всё.
показати весь коментар
12.04.2023 20:34 Відповісти
Може тепер у секті прихильників "деталей з побутової техніки" поменшає парафіян. Днями писали, як фірма з ВБ на 1,2млрд спокійно продавала кацапам необхідні для ВПК деталі.
Все по Томасу Дж. Данінгу стосовно капіталу "...при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці."
показати весь коментар
12.04.2023 18:44 Відповісти
https://mil.co.ua/ssha-prodast-marokko-rakety-yaki-ne-hoche-davaty-********/ про те які ATACMS переоцінені, і про те як їх мало в США, тому Україні ніт!
показати весь коментар
12.04.2023 18:45 Відповісти
Ну рашистський ланцет то американська нвідіа, торнадо-с на мікросхемах інтел. Якщо б можна забанити поставки західних мікросхем там би в блдей ніого кращого за кривий град небуло, але при політиці китайозів майже нереально
показати весь коментар
12.04.2023 18:48 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2023 18:48 Відповісти
ось так легко обійти санкції..
показати весь коментар
12.04.2023 19:18 Відповісти
А санкції проти Росатому блокує Угорщина.
показати весь коментар
12.04.2023 19:21 Відповісти
А запад как буд-то не знал кому продают чипы....епучие прогнившие торгаши....
показати весь коментар
12.04.2023 19:37 Відповісти
Электронику они покупают и без Росатома. Благодаря жадности других торгашей.
показати весь коментар
12.04.2023 20:07 Відповісти
санкції смішать російські іскандери.

а от від ембарго вони б не сміялися.

але ембарго захід не приймає бо ембарго і є справжні САНКЦІЇ.
показати весь коментар
12.04.2023 22:41 Відповісти
 
 