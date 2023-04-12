РФ через "Росатом" купує електроніку для ракет в обхід санкцій, - МЗС
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Запровадження санкцій ЄС проти "Росатома" не лише позбавить РФ 9 млрд доларів прибутку на рік, а й перекриє лазівку для закупівлі через численні дочірні компанії мікрочіпів та електроніки для виробництва ракет та військової техніки.
Про це заявила директорка Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики МЗС Олександра Василенко під час круглого стола на тему: "Як зробити санкції проти атомної галузі росії більш дієвими?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що ядерна енергетика забезпечує РФ майже 9 млрд доларів прибутку щороку. Окрім того, Росія використовує "Росатом" для постачання технологій.
"Оскільки структура "Росатома" налічує більш як 300 різних юридичних осіб, які знаходяться в різних юрисдикціях, це дозволяє "Росатому" використовувати ці компанії для того, щоб закуповувати технології, які потім використовуються у сектора ВПК. Тому ми завжди акцентуємо увагу міжнародних партнерів саме на тому, що це питання не тільки доходів російського бюджету, а й в першу чергу це величезна дірка в обході санкцій, які вже запроваджені проти РФ", - сказала Василенко.
Вона пояснила, що компанії "Росатома" знаходяться і в США, і в європейських юрисдикціях, і на Близькому Сході, що дозволяє їм закуповувати, наприклад, мікрочіпи та електроніку, які потім будуть використані у виробництві ракет та військової техніки.
Василенко нагадала, що Україна вже запровадила санкції проти 200 юридичних та 200 фізичних осіб атомної галузі РФ, зокрема, й "Росатома" та інших підприємств та установ, які належать до сектора ядерної енергетики.
"Ми також постійно порушуємо питання віддзеркалення наших українських санкцій у санкційній політиці наших партнерів", - зауважила Василенко.
У цьому контексті вона нагадала, що у санкційних пакетах Великої Британії і США, запроваджених 24 лютого 2023 року, є певні санкції проти деяких юридичних осіб "Росатома", які знаходяться на території або в юрисдикції цих держав.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы 2008 году, Запад ввёл санкции против расеи, за её преступления против Грузии, то не
было бы Крыма, Донбасса и большой войны, но Запад поскупился и сделал вид, что он ничего
не видит.
Даже сегодня, когда мир фактически находится на волоске, Запад продолжает игнорировать
реальную опасность, исходящую от обезумевшей раши и перед каждым принятием решения о
санкциях, он вначале считает свои убытки и потери.,а потом уже думает о самих санкциях.
Господа, очнитесь, кому нужны буду ваши деньги в ядерном огне?
Прекратите любую торговлю с кровавым режимом, только полное эмбарго сможет остановить
этот кровавый беспредел!
экспорта и импорта не может существовать, это аксиома.
Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос?
это возможно обсуждать только после нашей победы, а сегодня, нужно говорить о том, что нужно
делать, чтобы эта победа состоялась, вот и всё.
Все по Томасу Дж. Данінгу стосовно капіталу "...при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці."
а от від ембарго вони б не сміялися.
але ембарго захід не приймає бо ембарго і є справжні САНКЦІЇ.