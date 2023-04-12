РФ через "Росатом" купує електроніку для ракет в обхід санкцій, - МЗС

Запровадження санкцій ЄС проти "Росатома" не лише позбавить РФ 9 млрд доларів прибутку на рік, а й перекриє лазівку для закупівлі через численні дочірні компанії мікрочіпів та електроніки для виробництва ракет та військової техніки.

Про це заявила директорка Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики МЗС Олександра Василенко під час круглого стола на тему: "Як зробити санкції проти атомної галузі росії більш дієвими?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що ядерна енергетика забезпечує РФ майже 9 млрд доларів прибутку щороку. Окрім того, Росія використовує "Росатом" для постачання технологій.

"Оскільки структура "Росатома" налічує більш як 300 різних юридичних осіб, які знаходяться в різних юрисдикціях, це дозволяє "Росатому" використовувати ці компанії для того, щоб закуповувати технології, які потім використовуються у сектора ВПК. Тому ми завжди акцентуємо увагу міжнародних партнерів саме на тому, що це питання не тільки доходів російського бюджету, а й в першу чергу це величезна дірка в обході санкцій, які вже запроваджені проти РФ", - сказала Василенко.

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Вона пояснила, що компанії "Росатома" знаходяться і в США, і в європейських юрисдикціях, і на Близькому Сході, що дозволяє їм закуповувати, наприклад, мікрочіпи та електроніку, які потім будуть використані у виробництві ракет та військової техніки.

Василенко нагадала, що Україна вже запровадила санкції проти 200 юридичних та 200 фізичних осіб атомної галузі РФ, зокрема, й "Росатома" та інших підприємств та установ, які належать до сектора ядерної енергетики.

"Ми також постійно порушуємо питання віддзеркалення наших українських санкцій у санкційній політиці наших партнерів", - зауважила Василенко.

У цьому контексті вона нагадала, що у санкційних пакетах Великої Британії і США, запроваджених 24 лютого 2023 року, є певні санкції проти деяких юридичних осіб "Росатома", які знаходяться на території або в юрисдикції цих держав.

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