Росія запровадила санкції проти 333 громадян Канади
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РФ як захід у відповідь на запроваджені Оттавою санкції закриває в’їзд в країну на постійній основі для 333 громадян Канади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МЗС РФ.
До списку потрапили представники канадського керівництва, парламентарії та політики різного рівня, громадські активісти, спортсмени.
Зокрема, це генерал-губернаторка Канади Мері Саймон, кілька губернаторів різних провінцій, а також канадські атлети, які підписали лист про відсторонення російських спортсменів від Олімпіади-2024.
Загалом в'їзд до РФ заборонений понад 1 500 громадян Канади.
Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти російських чиновників та відомств, а також заборонила експорт в Росію окремих хімічних компонентів.
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"Прошу проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в заявлении Бородина.
В нем он отметил, что, проживая в настоящее время в Израиле, Пугачева продолжает критиковать "специальную военную операцию" на Украине.
Также, по его словам, она поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, занимают активную антивоенную позицию и "оказывают финансовую помощь Украине".
подворотней и подавно" /А.Б.Пугачёва/