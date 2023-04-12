УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
1 205 17
Канада (1503) Росія (47286) санкції (6860)

Росія запровадила санкції проти 333 громадян Канади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

РФ як захід у відповідь на запроваджені Оттавою санкції закриває в’їзд в країну на постійній основі для 333 громадян Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МЗС РФ.

До списку потрапили представники канадського керівництва, парламентарії та політики різного рівня, громадські активісти, спортсмени.

Зокрема, це генерал-губернаторка Канади Мері Саймон, кілька губернаторів різних провінцій, а також канадські атлети, які підписали лист про відсторонення російських спортсменів від Олімпіади-2024.

Загалом в'їзд до РФ заборонений понад 1 500 громадян Канади.

Також читайте: Велика Британія запровадила додаткові санкції проти російських мільярдерів. До списку також потрапила Марченко

Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти російських чиновників та відомств, а також заборонила експорт в Росію окремих хімічних компонентів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Крєпітєсь канадци-ви нікада нє увідітє Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
показати весь коментар
12.04.2023 18:44
+8
Канада з цього приводу оголосила день жалоби
показати весь коментар
12.04.2023 18:47
+6
І як же бідні канадці це переживуть? У расєйських тварюк маразм крєпчаєт!
показати весь коментар
12.04.2023 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.04.2023 18:43 Відповісти
Це типу "пацієнти психлікарні обплювали двері"... Навіщо нам ця інформація?
показати весь коментар
12.04.2023 18:44 Відповісти
Крєпітєсь канадци-ви нікада нє увідітє Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
показати весь коментар
12.04.2023 18:44 Відповісти
та Зирянки
показати весь коментар
12.04.2023 18:59 Відповісти
это та зирянка, что на колыме!*
показати весь коментар
12.04.2023 19:53 Відповісти
bednye kanadcy, - i jagelnogo olivje ne otvedajut...
показати весь коментар
13.04.2023 00:08 Відповісти
... все... катастрофа!! Як же тепер канадці у *Пьятёрочке* скуплятися будуть? Бідна канадщина...)))
показати весь коментар
12.04.2023 18:45 Відповісти
Ну все тепер дороги на кацапії стануть кращі і сцяти в обісраних під'їздах не будуть.Канадці занепокоїлись не на жарт.
показати весь коментар
12.04.2023 18:45 Відповісти
Канада з цього приводу оголосила день жалоби
показати весь коментар
12.04.2023 18:47 Відповісти
Глава прокремлевского "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин написал донос, в Генпрокуратуру РФ, на певицу Аллу Пугачеву.
"Прошу проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в заявлении Бородина.

В нем он отметил, что, проживая в настоящее время в Израиле, Пугачева продолжает критиковать "специальную военную операцию" на Украине.
Также, по его словам, она поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, занимают активную антивоенную позицию и "оказывают финансовую помощь Украине".
показати весь коментар
12.04.2023 18:53 Відповісти
" Я пережила пять генсеков КПСС, а этого крысёныша из питерских
подворотней и подавно" /А.Б.Пугачёва/
показати весь коментар
12.04.2023 19:58 Відповісти
І як же бідні канадці це переживуть? У расєйських тварюк маразм крєпчаєт!
показати весь коментар
12.04.2023 18:56 Відповісти
***** *****!хоть усритесь,а всё равно вам ******!
показати весь коментар
12.04.2023 19:11 Відповісти
Триста. Тридцать. Три! Знущаються чи що?
показати весь коментар
12.04.2023 19:25 Відповісти
Нема слiв - тiльки смiх
показати весь коментар
12.04.2023 20:30 Відповісти
Трагедія в Канаді: всі дауни масово повертаються додому ... в росію.
показати весь коментар
12.04.2023 20:30 Відповісти
Дополнили список нормальных людей
показати весь коментар
12.04.2023 21:08 Відповісти
 
 