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Світовий Конґрес Українців передав Силам тероборони 25 британських броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

машина,техніка,броньована

Сили територіальної оборони ЗСУ отримали британські броньовані машини. Це відбулося завдяки ініціативі Світового Конґресу Українців (СКУ) Unite With Ukraine.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили територіальної оборони у фейсбуці.

"Усі українці світу об’єдналися проти pociйської навали, яка хоче знищити нашу незалежність. На пожертви людей та організацій з усього світу СКУ придбав двадцять п’ять броньованих машин: дванадцять Spartan FV103, сім 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 та два FV104 Samaritan", - ідеться в повідомленні.

FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер британської армії. Легка, швидка та маневрена машина, яка може перевозити до семи осіб. Міцний зварний алюмінієвий корпус з товщиною до 60 міліметрів здатен захистити військових від уламків та великокаліберних куль. FV432 з моменту своєї появи на озброєнні став найпоширенішим броньовиком, який використовувався для транспортування піхоти на полі бою. Ця бронемашина здатна перевозити до дванадцяти осіб.

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"Ця вся техніка дуже важлива, оскільки вона дасть можливість не тільки виконувати оперативні задачі, а також в разі потреби виконає функції медичної евакуації як цивільного населення, так і військовослужбовців", - зауважили в Силах тероборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Дякуємо, рідненькі.
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12.04.2023 20:09
+34
Украінцям Світу -- респект .
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12.04.2023 20:09
+21
а скільки передали українські євреї,які 30 років грабували Україну??
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12.04.2023 20:11
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Украінцям Світу -- респект .
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12.04.2023 20:09 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
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12.04.2023 20:09 Відповісти
це не спартани притули часом по другому колу передають?
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12.04.2023 20:11 Відповісти
Наоборот - это Спартаны конгресса Притула передает. Уже писали об этом. Те миллионы на Спартаны - это и есть деньги конгресса.
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12.04.2023 20:32 Відповісти
Притула божився що 100 штук таких купив....
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12.04.2023 20:40 Відповісти
на папері для лохів купив
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12.04.2023 20:50 Відповісти
Нелох, уже 61 машина передана у місця призначення ще трохи і надійде решта, тому за це не переживай люди обійдуться якось без тебе.
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12.04.2023 22:22 Відповісти
Первая "его" партия именно 25 штук. Наверное совпадение
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12.04.2023 20:54 Відповісти
а скільки передали українські євреї,які 30 років грабували Україну??
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12.04.2023 20:11 Відповісти
там все в сім*ю жінка забирає - нереально забрати взад ленка по 8 вже перевела в Оман
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12.04.2023 20:13 Відповісти
вони ще не закінчили грабувати, коли дограбують тоді за все передадуть
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12.04.2023 20:15 Відповісти
Гарячій прівєт і мєзузу на кажду українську хату.
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12.04.2023 20:17 Відповісти
30??...
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12.04.2023 20:45 Відповісти
1 кг гречки як і обіцяли.
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12.04.2023 22:16 Відповісти
Это надо спросить евреев Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича и Порошенко.
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12.04.2023 23:59 Відповісти
Дякуємо Світовому Конгресу Українців!
Кожен робить своє - світ збирає кошти на потреби ЗСУ, рєзнікови - розкрадають!
Кожному своє!
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12.04.2023 20:12 Відповісти
ну то українці - у них душа і болить за українців, а у Резнікова за євреїв.

Це природно - так і має бути
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12.04.2023 20:18 Відповісти
Постає питання . То хто за кого голосував і з якую метою?
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12.04.2023 21:32 Відповісти
голосували "какаяразница" за "национальностьнеимеетзначение" аби людина була гарною
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12.04.2023 21:45 Відповісти
Світовий Конгрес українців прислав, за це їм велика подяка. А що прислав Світовий Конгрес євреїв, все-таки президент і вся влада їз них? Я думаю, навіть впевнений, що багато надіялося на допомогу Ізраїля, а вийщло, як вийшло, як і мало бути.
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Чесно кажучи я думав, що Ізраіль буде надавати допомогу Україні, бо це країна де етнічний єврей не в єврейській державі став на її чолі.
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12.04.2023 20:23 Відповісти
Який з зеленського єврей, як з лайна куля, такий же і з Коломойського єврей, одна назва.
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12.04.2023 20:33 Відповісти
Так чи інакше але має єврейську кров. А це для них головне.
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12.04.2023 21:13 Відповісти
В чому головне як що в Ізраілі садять у тюрму і президентів і премєр міністрів за корупцію.
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12.04.2023 21:21 Відповісти
украинцы выбрали еврея и сломали им всю легенду про то как СС Галичина их в концлагерях холокостила. При всем сочуствии к судьбе евреев в те годы, эти эпизоды гебня раздула до невиданных масштабов, и нащучила против нас пол Израиля. А репатрианты и так уже прибывали в Израиль с прошивкой в башке, что мы тут все фошызды-бандеровцы
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12.04.2023 20:33 Відповісти
В мене двоюрідна сестра там живе 30 років. Не єврейка, баптистка. Але російськомовне середовище, де вона всі ці 30 років життя в Ізраілі прожила ,вивернуло її голову навиворот. Мене хвошиздом ввічі не називає, але має на увазі.
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12.04.2023 21:20 Відповісти
Гэбне ничего и дуть не надо, некоторые долбоебы из украинцев сами прекрасно управляются, как эти несколько дебилов здесь, которые на совершенно посторонней теме запылили вдруг евреями и израилем.
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13.04.2023 00:02 Відповісти
Світовий конгрес євреїв переживає за стосунки з ******, бо всякі абрамовичі непогані внесків туди закидують. Каво паю таво и танцую (с)
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12.04.2023 20:53 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-65238838
Время и место: почему Украина не начинает наступление, и как к нему готовится Россия?

Почитайте. Очень сухой и четкий анализ.
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12.04.2023 20:20 Відповісти
Прокацапський журналіст ВВС аби вони повиздихали разом зі всіма кацпами.
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12.04.2023 20:31 Відповісти
прочитал половину, вполне нормальная статья, без марафоновируса
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12.04.2023 20:52 Відповісти
Прокацапська стаття і не перша прокацапська стаття на ВВС раша
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12.04.2023 21:19 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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12.04.2023 20:22 Відповісти
не торопитесь, Притула на них свои наклейки не успевает приклеивать и фоточки постить для своих баранов
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Українці- то сила...!
Подяка усім у світі...!!
Все буде Україна...!!!
Слава ЗСУ...!!!
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12.04.2023 21:58 Відповісти
уперше за всі роки иснування та організація щось путнє зробила.

краще пізно ніж ніколи.

нагадує хливнюка з бумбокса - петляло як попало але коли ворог пішов навалою нарешті, визначилося і встало на правильний бік.
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12.04.2023 22:28 Відповісти
 
 