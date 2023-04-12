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ФСБ систематично намагається вербувати українських біженців у Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

естонія

У щорічнику естонської Поліції безпеки (КаПо) наголошується, що російська ФСБ систематично намагається вербувати українських воєнних біженців, які прибувають з Росії в Естонію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє національний мовник ERR з посиланням на опублікований щорічник.

Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях.

"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", - йдеться у щорічнику.

Також читайте: ФСБ проводить активні контррозвідувальні заходи із застосуванням принизливих процедур фільтрації в окупованому Криму, - Генштаб

За даними Департаменту поліції безпеки, до них зверталися як воєнні біженці, так і мешканці Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.

"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії і "спеціальної військової операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито чи таємно, чи на камеру на формі прикордонників", - випливає зі звіту щорічника.

Читайте: Інформацію про агентів ФСБ на чолі з Наумовим я публікував у 2020 році. На мене відкрили кримінальні справи, - Лерос

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Саму фсб структуру і їх керівників потрібно системно знищувати аж до маленьких підрозділів.
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12.04.2023 21:10
+2
Хто б сумнівався! Документування такого поводження і в теку з написом "Для Гааги". Зайвим не буде.
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12.04.2023 20:56
+2
Так у Естонії фсб купа і трішки..некажучі про дофігіщя кацапів проживаючих там...які всіляко обсирають Естонців і розповідають яка класна їх росіюшка матушка..на питання ***** ви тут сидите неїдете в таку класну росіюшку або тупо замовкають..або якусь бредятіну нессуть..
Але от що Естноці красави ..то то що вони зробила два паспорти..один норм громадянин з усіма правами..а другий просто паспорт на право проживання..і авжеш немає права голосувати..
В нас треба такье запровадити обовязково..всю доведену вату позбавляти громадянства..
ів кращому випадку видавати такий паспорт на право проживання в Україні.
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12.04.2023 21:12
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Хто б сумнівався! Документування такого поводження і в теку з написом "Для Гааги". Зайвим не буде.
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12.04.2023 20:56 Відповісти
ага, вы же заходите в кабинет к ФСБ-шнику с включенной видеокамерой и диктофоном
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12.04.2023 21:00 Відповісти
Ви новину читали? Чи, як деякі "новостворені" тут, тільки заголовок і коментарі? Я ось про це:
"З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях." Джерело: https://censor.net/ua/n3411761
Документування таке саме, як і при опитуванні свідків чи постраждалих. В чому проблема?
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12.04.2023 21:22 Відповісти
Хоч би Баканова не завербували! 🙊🙊🙊
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12.04.2023 21:01 Відповісти
І їх напевне ''систематично посилають''.
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12.04.2023 21:09 Відповісти
Саму фсб структуру і їх керівників потрібно системно знищувати аж до маленьких підрозділів.
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12.04.2023 21:10 Відповісти
Что-то ГЕТЬМАНЦЕВА шавки Сивковича и всех ЗМОВ Кулинича , Баканова ,Наумова никто и пальцем не трогает они продолжают ГАДИТЬ, а сам Кулинича присутствовал после сдачи Юга на всех секретных совещаниях до марта
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12.04.2023 21:38 Відповісти
Шавок террориста Сивковича
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12.04.2023 21:40 Відповісти
Так у Естонії фсб купа і трішки..некажучі про дофігіщя кацапів проживаючих там...які всіляко обсирають Естонців і розповідають яка класна їх росіюшка матушка..на питання ***** ви тут сидите неїдете в таку класну росіюшку або тупо замовкають..або якусь бредятіну нессуть..
Але от що Естноці красави ..то то що вони зробила два паспорти..один норм громадянин з усіма правами..а другий просто паспорт на право проживання..і авжеш немає права голосувати..
В нас треба такье запровадити обовязково..всю доведену вату позбавляти громадянства..
ів кращому випадку видавати такий паспорт на право проживання в Україні.
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12.04.2023 21:12 Відповісти
Я був в відрядженні в Празі - вся русня там. Товпою ходять. А хто може подорожувати та переплачувати? Хто може квиток до Калінінграду, а згодом автобусом подорожувати? - Тільки жінки та діти вертухаїв, поліцаїв та ФСБ. Ніхто нікого не перевіряє, деякі країни роздають візи наліво та направо.
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12.04.2023 21:33 Відповісти
Чехія ще з 2014 року прикрутила кацапам довгострокові візи! Так що у Празі вони явно по візам інших країн ЄС.
І ще - чому нікому з них в Празі не дав піздов?
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13.04.2023 00:19 Відповісти
 
 