ФСБ систематично намагається вербувати українських біженців у Естонії
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У щорічнику естонської Поліції безпеки (КаПо) наголошується, що російська ФСБ систематично намагається вербувати українських воєнних біженців, які прибувають з Росії в Естонію.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє національний мовник ERR з посиланням на опублікований щорічник.
Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.
З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях.
"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", - йдеться у щорічнику.
За даними Департаменту поліції безпеки, до них зверталися як воєнні біженці, так і мешканці Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.
"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії і "спеціальної військової операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито чи таємно, чи на камеру на формі прикордонників", - випливає зі звіту щорічника.
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"З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях." Джерело: https://censor.net/ua/n3411761
Документування таке саме, як і при опитуванні свідків чи постраждалих. В чому проблема?
Але от що Естноці красави ..то то що вони зробила два паспорти..один норм громадянин з усіма правами..а другий просто паспорт на право проживання..і авжеш немає права голосувати..
В нас треба такье запровадити обовязково..всю доведену вату позбавляти громадянства..
ів кращому випадку видавати такий паспорт на право проживання в Україні.
І ще - чому нікому з них в Празі не дав піздов?