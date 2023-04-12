ФСБ систематично намагається вербувати українських біженців у Естонії

У щорічнику естонської Поліції безпеки (КаПо) наголошується, що російська ФСБ систематично намагається вербувати українських воєнних біженців, які прибувають з Росії в Естонію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє національний мовник ERR з посиланням на опублікований щорічник.

Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях.

"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", - йдеться у щорічнику.

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За даними Департаменту поліції безпеки, до них зверталися як воєнні біженці, так і мешканці Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.

"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії і "спеціальної військової операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито чи таємно, чи на камеру на формі прикордонників", - випливає зі звіту щорічника.

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