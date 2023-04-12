Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії, - Джапарова
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Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Індію долучитися до післявоєнної відбудови України, висловивши сподівання на проактивну роль цієї країни у припиненні російської агресії.
"Сподіваємося, що Індія, яка головує в G20 та є впливовим глобальним гравцем, відіграватиме проактивну роль у припиненні російської агресії, забезпеченні сталого миру та долучиться до повоєнної відбудови України", - заявила вона в середу за результатами дводенного візиту до Делі та зустрічей із керівництвом Індії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Як повідомляють у пресрелізі Міністерства закордонних справ України, під час візиту Джапарова обговорила посилення співпраці з державним міністром закордонних справ та державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі та передала їй лист від президента України Володимира Зеленського для прем‘єр-міністра Індії Нарендри Моді.
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Із заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою Еміне Джапарова обговорила шляхи активізації співпраці в рамках всеохопного партнерства, зокрема, амбітні плани двосторонньої взаємодії у 2023 році.
Як повідомляється, за результатами візиту сторони досягли домовленостей щодо проведення зовнішньополітичних консультацій, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці та збільшення обсягів гуманітарної допомоги.
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При этом страна не сталкивается со сколько-нибудь серьезной критикой за сотрудничество с Москвой, поскольку её действия отвечают "двойной цели" Запада: они позволяют сократить доходы России от продажи энергоресурсов и одновременно предотвратить шок от перебоев с поставками нефти. И пока Европа ужесточает санкции, Индия все больше перемещается в центр глобальной нефтяной карты, вид которой постепенно меняется из-за российско-украинского конфликта."
За рівнем ВВП на душу населення Китай поки істотно випереджає Індію (12 і 2 тис. євро на рік відповідно), порівнянна тільки чисельність населення двох країн - до півтора мільярдів чоловік. Однак економіка Індії неухильно зростає. Очікується, що до кінця поточного десятиліття Індія вийде на третю позицію в списку найбільших економік світу, і вона має для цього достатній потенціал.