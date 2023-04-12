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Новини Політика України
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Індія (239) Джапарова Еміне (171)

Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

джапарова

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Індію долучитися до післявоєнної відбудови України, висловивши сподівання на проактивну роль цієї країни у припиненні російської агресії.

"Сподіваємося, що Індія, яка головує в G20 та є впливовим глобальним гравцем, відіграватиме проактивну роль у припиненні російської агресії, забезпеченні сталого миру та долучиться до повоєнної відбудови України", - заявила вона в середу за результатами дводенного візиту до Делі та зустрічей із керівництвом Індії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС. 

Як повідомляють у пресрелізі Міністерства закордонних справ України, під час візиту Джапарова обговорила посилення співпраці з державним міністром закордонних справ та державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі та передала їй лист від президента України Володимира Зеленського для прем‘єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Читайте також: Джапарова розпочала візит до Індії: "Підтримка України - єдиний правильний вибір"

Із заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою Еміне Джапарова обговорила шляхи активізації співпраці в рамках всеохопного партнерства, зокрема, амбітні плани двосторонньої взаємодії у 2023 році.

Як повідомляється, за результатами візиту сторони досягли домовленостей щодо проведення зовнішньополітичних консультацій, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці та збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

Читайте також: Очікуємо, що Індія запросить Зеленського на саміт G20, - Джапарова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Дивна заява.
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12.04.2023 21:18
+1
"зе слуги" взагалі не мають ніякого конкретного плану ,щодо відбудови України,одні сподівання... на прорашистських прихильників....
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12.04.2023 21:20
+1
Марні сподівання. Схоже на якийсь жарт. Чи аби тільки означити своє існування.
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12.04.2023 21:25
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Дивна заява.
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12.04.2023 21:18 Відповісти
"зе слуги" взагалі не мають ніякого конкретного плану ,щодо відбудови України,одні сподівання... на прорашистських прихильників....
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12.04.2023 21:20 Відповісти
Марні сподівання. Схоже на якийсь жарт. Чи аби тільки означити своє існування.
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12.04.2023 21:25 Відповісти
Індія ,китай то всьо херня Україні треба надіятись тільки на себе і союзників. Азія купляє дешеві ресурси у терористів кацапів і їм пох. Як кажуть нічого особистого це просто бізнес.
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12.04.2023 21:26 Відповісти
"Роль Индии на мировых нефтяных рынках продолжает расти: Нью-Дели покупает все больше дешевой российской нефти, перерабатывает ее, а затем отправляет в Европу и Соединенные Штаты.

При этом страна не сталкивается со сколько-нибудь серьезной критикой за сотрудничество с Москвой, поскольку её действия отвечают "двойной цели" Запада: они позволяют сократить доходы России от продажи энергоресурсов и одновременно предотвратить шок от перебоев с поставками нефти. И пока Европа ужесточает санкции, Индия все больше перемещается в центр глобальной нефтяной карты, вид которой постепенно меняется из-за российско-украинского конфликта."
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12.04.2023 21:27 Відповісти
Серйозна збройна залежність від Москви зробила Індію вкрай вразливою, незважаючи на всі розмови про нейтралітет, стратегічну автономію і багатовекторну політику. Це слід вважати однією з найгірших стратегічних помилок країни.
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12.04.2023 21:32 Відповісти
тупо надіяться на індію, яка вже пів століття обожнює рашку.
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12.04.2023 21:35 Відповісти
Це те саме, як ми завжди стелили ірану... а вони тупо послали всі наші потуги.
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12.04.2023 21:36 Відповісти
Альджазира написала что оснавная цель визита была, по словам индусов, это лекарства и медицинское оборудование в формате гуманитарной помощи .. и еще что-то там про участие индийских компаний в восстановлении Украины ... а МИД какую-то абстрактную херню написал ... типа говорили обо всем и ниочем
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12.04.2023 21:37 Відповісти
балаболы короче ... точно также как у бразилов якобы аж целых два раза так хотели купить самолеты и танки, так хотели ... что аж деньги забыли взять ... а бразилы мудаки взяли и отказались ... деньги просто все вложенны в ценный актив - яйца по 17 грн. ... вот вы смеетесь, а вдруг эти яйца как биткоин вырастут в цене и будут по 100 доляров коштувать ... хто смеется будет?
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12.04.2023 21:40 Відповісти
Хоча загальна тенденція в світі вказує на згортання глобалізації, Індія є свого роду винятком. Перевага країни також полягає в тому, що вона відмовляється від приєднання до будь-якого з протиборчих блоків в контексті нинішнього протистояння, яке загострилося через війну в Україні. Індія має намір зберігати жорсткий нейтралітет на світовій арені і надалі.

За рівнем ВВП на душу населення Китай поки істотно випереджає Індію (12 і 2 тис. євро на рік відповідно), порівнянна тільки чисельність населення двох країн - до півтора мільярдів чоловік. Однак економіка Індії неухильно зростає. Очікується, що до кінця поточного десятиліття Індія вийде на третю позицію в списку найбільших економік світу, і вона має для цього достатній потенціал.
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12.04.2023 21:44 Відповісти
от я не знаю, якому придурку прийшло в голову послати в Індію головою делегації України мусульманку... мусульманку до індусів, коли в індусів перманентна віна з мусульманами за спірні території...
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12.04.2023 21:45 Відповісти
Це ті індуси які нафту ********** по повній купують?
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12.04.2023 22:25 Відповісти
 
 