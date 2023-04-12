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Засуджуємо зловживання РФ релігійними почуттями у війні проти України, - Рада Церков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

рада,церков

11 квітня відбулася зустріч голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, під час якої було обговорено низку питань державно-церковних відносин в контексті російської загарбницької війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

ВРЦіРО одностайно заявила про:

  • неприпустимість діяльності в Україні будь-яких організацій, у тому числі релігійних, центри та керівництво яких знаходяться в російській федерації;
  • невідворотність покарання для всіх осіб, причетних до сприяння ворогу та державної зради, незалежно від того, до якої конфесії і церкви вони належать та чи мають якийсь сан;
  • рівність перед законом представників всіх релігій;

Члени ВРЦіРО закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоби не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Учасники зустрічі наголосили, що у питаннях Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" держава насамперед захищає інтереси України та Українського народу, що полягають у тому, щоб Лавра функціонувала, саме як православний монастир, відкритий для українських віруючих.

Учасники зустрічі також відзначили, що Україна відома у світі високим рівнем релігійної свободи, релігійним плюралізмом, відсутністю "державної церкви", рівністю всіх релігійних організацій перед законом, розвиненим міжконфесійним діалогом та співпрацею між різними церквами.

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Під час війни, спричиненої російською невиправданою агресією, в Україні зберігається високий рівень свободи віросповідання, відсутні переслідування за релігійною ознакою, продовжують діяти демократичні інститути та процедури. Глави конфесій та представники влади зазначили важливость подальшого розвитку стосунків між Українською державою та церквами і релігійними організаціями України на засадах партнерства задля примноження спільного блага українського народу.

В зустрічі взяли участь Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Перший заступник Голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко та представники Апарату Верховної Ради України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
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12.04.2023 21:55
+3
Религиозные органы всего мира, вне зависимости от вероисповедания, должны осудить

циничную путлеровскую агрессию против Украины, тем самым показать всему

человечеству единство религии против насилия и убийств!
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12.04.2023 21:52
+3
Що сказати дуже радію за неї. путін памог.
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12.04.2023 22:06
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Коли показували агресивного бойовика в образі вірянки з церкви, то стало дуже показовим , до чого може довести служіння пройдисвітам
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12.04.2023 21:46 Відповісти
Всіх гундяйських любителів руцкого чортівського міра нах за парєбрік і буде спокій в Україні.
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12.04.2023 21:50 Відповісти
Религиозные органы всего мира, вне зависимости от вероисповедания, должны осудить

циничную путлеровскую агрессию против Украины, тем самым показать всему

человечеству единство религии против насилия и убийств!
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12.04.2023 21:52 Відповісти
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12.04.2023 21:55 Відповісти
Що сказати дуже радію за неї. путін памог.
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12.04.2023 22:06 Відповісти
І таку ... хтось зміг згвалтувати? Це, мабуть, якийсь сексуальний маньяк зі збоченнями.
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13.04.2023 07:51 Відповісти
Сумно , що цих гебістів-сатанистів й досі Рада Церков спиймає як якусь церву й називає бісовський гон як "религійне почуття" ...
"Аум синрикьо" було достатньо вбити максимум 27 людей , що їх не тільки виключили зі списку тих , в кого є "релігійні почуття" , але й засудити до смертної кари через повішення ....

А тут до сотні тисяч вбитих від тих "религійних почуттів" й продовжують гебісто-сатанистів рахувати церквою !
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12.04.2023 22:23 Відповісти
Засуджуємо зловживання РФ

Засудили - то файно.
А який вирок винесли?
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12.04.2023 22:49 Відповісти
Не думаю, що можливо буде найближчого часу (у всякому випадку найближчих півроку) заборонити РПЦ в Україні-фсб. Але Лаври необхідно відбирати невідкладно. Дії їхнього спротиву можуть набрати на компромат на них і цим допомогти в тому щоб скоро й заборонити їх повністю. Хоча, думаю, що зручніше вести заборону їх по областям.
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12.04.2023 22:58 Відповісти
В місті Дніпро почали збирати підписи проти РПЦ в Україні фсб. Там написано, які пропонуються дії
https://petition.e-dem.ua/dnipropetrovsk/Petition/View/1766
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12.04.2023 23:12 Відповісти
А дніпряни підписуйтесь.
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12.04.2023 23:14 Відповісти
знову чужими руками
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12.04.2023 23:30 Відповісти
Геть московитських попів з України! Всраною мітлою,щоб тільки лапті з них летіли!
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13.04.2023 06:40 Відповісти
 
 