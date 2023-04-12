На війні в Україні загинули два американські добровольці

Двоє громадян Сполучених Штатів загинули в боях, захищаючи Україну від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Beast.

Держдепартамент перебуває в контакті з сім'ями загиблих громадян, але їхні імена не розголошують.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що американський нібито "найманець" був убитий у боях за Бахмут. Вони назвали його Едвардом Волтером Вілтоном.

"Ми можемо підтвердити загибель громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей важкий час нам нічого додати", - сказав представник Держдепартаменту у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію з Вілтоном.

Також, захищаючи Україну від російських військ, загинув ветеран морської піхоти Грейді Курпасі. Про це свідчать дані GoFundMe, створеного від імені його сім'ї.

Дивіться: "Візьму людей з вулиці і зроблю з них еліту бійців". Як громадянин Ізраїлю боронить Україну. ВIДЕО

"Грейді вирушив навчати солдатів, але через інтенсивність війни і необхідність у досвідчених у бою командирах, Грейді зрештою повів загін у бій і був убитий у ньому", - ідеться на сторінці збору коштів.

У відповідь на запит про загибель Курпасі в Україні представник Держдепартаменту підтвердив загибель громадянина США, не повідомивши подробиць.

"Коли громадянин США помирає за кордоном, зокрема в Україні, Держдепартамент підтримує законного представника і сім'ю померлого різними способами, включно з наданням інформації щодо розпорядження останками та майном і видачею консульського повідомлення про смерть", - заявив представник Держдепу.

Читайте: У боях за Україну загинув доброволець з Франції