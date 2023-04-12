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На війні в Україні загинули два американські добровольці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша

Двоє громадян Сполучених Штатів загинули в боях, захищаючи Україну від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Beast.

Держдепартамент перебуває в контакті з сім'ями загиблих громадян, але їхні імена не розголошують.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що американський нібито "найманець" був убитий у боях за Бахмут. Вони назвали його Едвардом Волтером Вілтоном.

"Ми можемо підтвердити загибель громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей важкий час нам нічого додати", - сказав представник Держдепартаменту у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію з Вілтоном.

Також,  захищаючи Україну від російських військ, загинув ветеран морської піхоти Грейді Курпасі. Про це свідчать дані GoFundMe, створеного від імені його сім'ї.

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"Грейді вирушив навчати солдатів, але через інтенсивність війни і необхідність у досвідчених у бою командирах, Грейді зрештою повів загін у бій і був убитий у ньому", - ідеться на сторінці збору коштів.

У відповідь на запит про загибель Курпасі в Україні представник Держдепартаменту підтвердив загибель громадянина США, не повідомивши подробиць.

"Коли громадянин США помирає за кордоном, зокрема в Україні, Держдепартамент підтримує законного представника і сім'ю померлого різними способами, включно з наданням інформації щодо розпорядження останками та майном і видачею консульського повідомлення про смерть", - заявив представник Держдепу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Death and Glory! Дякую американським братам, Пліч-о-пліч Захистимо Цивілізований світ
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12.04.2023 23:14
+44
Світла памʼять Героям , та щирі співчуття іх родинам 😪😪😪
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12.04.2023 23:22
+44
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12.04.2023 23:26
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Death and Glory! Дякую американським братам, Пліч-о-пліч Захистимо Цивілізований світ
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12.04.2023 23:14 Відповісти
RIP .
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12.04.2023 23:22 Відповісти
Світла памʼять Героям , та щирі співчуття іх родинам 😪😪😪
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12.04.2023 23:22 Відповісти
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12.04.2023 23:26 Відповісти
God bless USA!
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12.04.2023 23:45 Відповісти
Хай їхні імена живуть з повагою в віках.
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13.04.2023 00:24 Відповісти
RIP
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13.04.2023 01:56 Відповісти
God bless America!
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13.04.2023 07:23 Відповісти
Нет слов для утешения. Спасибо США и всему американскому народу за всю их помощь. Мы никогда не забудем все что они нам доброго сделали. Будь проклят Путин и его кацапское кодло за эту войну.
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13.04.2023 08:22 Відповісти
Ми називатимемо вулиці їх іменами! Вклоняюсь .. Співчуття родинам та близьким Героїв.
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13.04.2023 09:56 Відповісти
 
 