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На войне в Украине погибли два американских добровольца

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша

Два гражданина Соединенных Штатов погибли в боях, защищая Украину от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Beast.

Госдепартамент находится в контакте с семьями погибших граждан, но их имена не разглашаются.

Ранее российские СМИ сообщали, что американский якобы "наемник" был убит в боях за Бахмут. Они назвали его Эдвардом Уолтером Уилтоном.

"Мы можем подтвердить гибель гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - сказал представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Уилтоном.

Также, защищая Украину от российских войск, погиб ветеран морской пехоты Грейди Курпаси. Об этом свидетельствуют данные GoFundMe, созданного от имени его семьи.

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"Грейди отправился обучать солдат, но из-за интенсивности войны и необходимости в опытных в бою командирах, Грейди в итоге повел отряд в бой и был убит в нем", - говорится на странице сбора средств.

В ответ на запрос о гибели Курпаси в Украине представитель Госдепартамента подтвердил гибель гражданина США, не сообщив при этом подробностей.

"Когда гражданин США умирает за границей, в том числе в Украине, Госдепартамент поддерживает законного представителя и семью умершего различными способами, включая предоставление информации о распоряжении останками и имуществом и выдачу консульского сообщения о смерти", - заявил представитель Госдепа.

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Топ комментарии
+46
Death and Glory! Дякую американським братам, Пліч-о-пліч Захистимо Цивілізований світ
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12.04.2023 23:14
+44
Світла памʼять Героям , та щирі співчуття іх родинам 😪😪😪
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12.04.2023 23:22
+44
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12.04.2023 23:26
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Death and Glory! Дякую американським братам, Пліч-о-пліч Захистимо Цивілізований світ
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12.04.2023 23:14 Ответить
RIP .
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12.04.2023 23:22 Ответить
Світла памʼять Героям , та щирі співчуття іх родинам 😪😪😪
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12.04.2023 23:22 Ответить
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12.04.2023 23:26 Ответить
God bless USA!
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12.04.2023 23:45 Ответить
Хай їхні імена живуть з повагою в віках.
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13.04.2023 00:24 Ответить
RIP
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13.04.2023 01:56 Ответить
God bless America!
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13.04.2023 07:23 Ответить
Нет слов для утешения. Спасибо США и всему американскому народу за всю их помощь. Мы никогда не забудем все что они нам доброго сделали. Будь проклят Путин и его кацапское кодло за эту войну.
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13.04.2023 08:22 Ответить
Ми називатимемо вулиці їх іменами! Вклоняюсь .. Співчуття родинам та близьким Героїв.
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13.04.2023 09:56 Ответить
 
 