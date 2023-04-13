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Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового  

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Боррель написав у Twitter.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
***** , що за гра на публіку, усім адекватним стало зрозуміло хто такі рашисти після Бучі, про страти військових і цивільних було відомо і до цього.
Вкурвляє позиція Європи , потрібно повне ембарго на торгівлю з цієї недонацією і повна військова підтримка України 🤬
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13.04.2023 07:04
+13
Як глибоко? Шок до стравоходу? А що там гамнООН?? Шоковані чи стурбовані? Чи занепокоєні? Хай прокоментують на фоні своїх попередніх заяв, мразота!
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13.04.2023 06:46
+11
Гуттериш "у жаху"...
Боррель "глибоко шокований"...
Ви там бережіть себе, панове!
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13.04.2023 07:21
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Макрон не шокований?
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13.04.2023 06:42 Відповісти
макарон занепокоєний
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13.04.2023 07:17 Відповісти
Як глибоко? Шок до стравоходу? А що там гамнООН?? Шоковані чи стурбовані? Чи занепокоєні? Хай прокоментують на фоні своїх попередніх заяв, мразота!
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13.04.2023 06:46 Відповісти
***** , що за гра на публіку, усім адекватним стало зрозуміло хто такі рашисти після Бучі, про страти військових і цивільних було відомо і до цього.
Вкурвляє позиція Європи , потрібно повне ембарго на торгівлю з цієї недонацією і повна військова підтримка України 🤬
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13.04.2023 07:04 Відповісти
Гуттериш "у жаху"...
Боррель "глибоко шокований"...
Ви там бережіть себе, панове!
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13.04.2023 07:21 Відповісти
після глибокої стурбованності прийшла глибока шокованність....і пішов пити ранкову каву
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13.04.2023 07:45 Відповісти
Можна було би вже цих "глибоко шокованих" підарасів не показувати і не цитувати. Ніщо не викликає більшої зневаги до цих численних паразитуючих євроПЕЙСьких структур, борелів, мішелів, підерляйненів, макронів .... як їхнє "глибоке занепокоєння та шокування".
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13.04.2023 08:18 Відповісти
Гайд по ступеням реагування західними політиками на події в Україні:
1. Занепокоєний

2. Глибоко занепокоєний

3. Надзвичайно глибоко занепокоєний

4. Стурбований

5. Глибоко стурбований

6. Надзвичайно глибоко стурбований

7. Шокований

8. Глибоко шокований

9. Надзвичайно глибоко шокований

І т.д...
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13.04.2023 08:36 Відповісти
Є в кого ссилка на це відео ? Хочу путлєровцам на Підєр скинути , бо ж скидає мені соловйовщину про дітей
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13.04.2023 08:37 Відповісти
Боррель хороший человек, но существует масса **************, которые, благодаря бюрократии в ЕС тормозят нормальную помощь, ну не верю я что в ЕС нет достаточного кол-ва оружия что бы Украина победила и этих видео, как и других страданий Украинского народа больше не было. Нет достаточной политической воли.
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13.04.2023 08:56 Відповісти
Пане Боррель, тиконіть в це відео Макрона та ****** мад'ярського. Будь ласка. Хоча, другий, нащадок кочуючих кацапів, йому сподобається.
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13.04.2023 10:05 Відповісти
На скільки глибоко? Пів шишки буде?
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13.04.2023 10:33 Відповісти
 
 