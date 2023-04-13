Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Боррель написав у Twitter.
"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.
Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Анжей b106d7a9
показати весь коментар13.04.2023 07:04
+13 Marie Mbange
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+11 Алекс Скела
показати весь коментар13.04.2023 07:21
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Будь ласка, зачекайте...
Вкурвляє позиція Європи , потрібно повне ембарго на торгівлю з цієї недонацією і повна військова підтримка України 🤬
Боррель "глибоко шокований"...
Ви там бережіть себе, панове!
1. Занепокоєний
2. Глибоко занепокоєний
3. Надзвичайно глибоко занепокоєний
4. Стурбований
5. Глибоко стурбований
6. Надзвичайно глибоко стурбований
7. Шокований
8. Глибоко шокований
9. Надзвичайно глибоко шокований
І т.д...