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В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обезголовлювання

Одне відео з обезголовлюванням українського воїна було зняте нещодавно, інше, судячи з кількості листя, зробили ще влітку.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Телеканал повідомляє, що протягом тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів.

Ці відео були зняті під час різних подій: одне, можливо, "зовсім недавно", інше, судячи з кількості зелені, виглядає так, ніби його знімали влітку.

Дивіться: Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

CNN вказує, що одне з відео було опубліковане в проросійській соцмережі 8 квітня. Його, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК "Вагнер". На ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

Голос за кадром, спотворений, щоб запобігти ідентифікації, каже російською, що "[бронемашина] потрапила на міну". Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Вони підійшли до них і відрізали їм голови", повідомляє телеканал. У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.

Читайте: ГУР МО про відео з обезголовленням українського воїна окупантами: Намагаються деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони

У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".

У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.

Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".

Також читайте: СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Добре, що CNN про це пише. Треба нагадувати рожевим поні, що буде з ними, якщо ***** підійде до польського кордону.
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12.04.2023 11:07
+38
Поки за кожну відрізану українську голову не буде відрізано (як мінімум) три кацапські голови (враховуючи співвідношення населення рашки та України 3:1) - Україна буде у програші.
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12.04.2023 11:07
+38
Для цього потрібно всій країні підніматися і йти воювати,тому що кацапи кладуть все щоб перемогти, і використовують різні звірячі методи, а у нас воює і задіяно у війні не більше 20-30% населення, інші справляють весілля,дні народження,ювілеї,різні гуляння, і чекають коли би уже відкрили кордони щоб змитися з країни
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12.04.2023 11:12
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Так ніхто ж не змушує. Але й демонстративно не публікувати його теж не можна. Нехай люди самі вирішують дивитися чи не дивитися.
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12.04.2023 16:40 Відповісти
А напалм -це конвенційна зброя? Кращого, ніж пекельне полум'я для цих вурдалаків не вигадати, щоб сліда на землі не залишилося, ні одної ДНК.
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12.04.2023 12:05 Відповісти
Болотяні кацапи завжди болотяні кацапи - це ЗАВЖДИ ШАКАЛИ які бояться нападати на сильних.
Подібне "залякування" це привєт зі сталінських лагерів ГУЛАГу, там ще і не таке робилось.
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12.04.2023 12:08 Відповісти
США досить не визнали Вагнера терористичною організацією...
Бо тоді треба рашку визнавати спонсором тероризму.
А це гроші...
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12.04.2023 12:35 Відповісти
Що сказати? Просто треба зціпити зуби і вбивати цих недолюдків. Чим більше кацапів ми вб'ємо, тим менше нечисті буде у світі...
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12.04.2023 12:59 Відповісти
З кацапьйом-головорізами треба їхніми методами,по іншому нічого не буде,поки не відрізати 140млн.кровавомерзенних бошок,на планеті нічого не зміниться.Депутати пропонують в московію,народ пропонує в головоріз.Смерть кацапам!
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12.04.2023 13:20 Відповісти
Ну тем хуже для них. Сейчас, когда видео посмотрят бойцы, они будут с ещё большей ненавистью к ним относиться и уничтожать. Да ещё и перед наступлением. Как будто специально придержали, чтобы вышло в нужный момент.
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12.04.2023 13:59 Відповісти
Очевидно що все це не випадково . Останнім часом багато кацапні почало проситись - здатись в полон ( по програмі - Хочу жити ) , на це ще раніше звертало увагу наше командування .
І очевидно ж що на це тепер звернули увагу і кацапи , тому раптом і з'явились обидва цих відео , причому - синхронно .
Тепер вони у своїх соцмережах говорять про те що - хахли тєпєрь будут делать то же самоє , поєтому - в плен лучше не попадать ..
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12.04.2023 14:02 Відповісти
По собі міряють, бо українці не кацапи, і їх сподівання на втрату розуму українців від люті залишуться марними. Холоднокровно, крок за кроком дійдемо до перемоги над роССійським нацизмом не втрачаючи глузду та розсудливості ані у бою, ані у тому ЯК покарати роССійських окупантів та їх керівників й пропагандонів!!!
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12.04.2023 15:36 Відповісти
Все вірно . Холоднокровність - запорука успіху , її треба зберігати завжди ,, хоча іноді це буває аж занадто складно .
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12.04.2023 16:09 Відповісти
Андрій Тесля
@AndrejTesla
Подивися відео з нашим пораненним героєм , якому нелЮди відрізали голову .
Думки в голосос:
1. Зеленський - у відставку .
2. Керівництво ВР - у відставку .
3. Уряд Шмигаля - у відставку .
4. Створити уряд національного спасіння .
5. Депутатів ОПЗЖ усіх рівнів - до в'язниці .
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12.04.2023 14:17 Відповісти
"Думки в голос" кацапського cpa ного go вбойоба =)

10 кроків кожного патріота України такі:

1. Ми будемо вбивати росіян.

2. Ми будемо вбивати росіян.

3. Ми будемо вбивати росіян.

4. Ми будемо вбивати росіян, без жалю і пощади.

5. Ми будемо вбивати росіян, вдень і вночі, зранку, в обід та увечері.

6. Ми будемо вбивати росіян без огляду на вік і стать -- бо так роблять вони.

7. Ми будемо вбивати росіян, бо вони не люди, а срані мутанти.

8. Ми будемо вбивати росіян, і не зупинимося доти, доки вони є.

9. Ми будемо вбивати росіян за всі війни, злочини, вчивства, голодомори, які вони принесли в Україну за останні століття.

10. Ми вб"ємо росіян і звільнимо планету від терористичного народу *********-убивць!
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12.04.2023 14:44 Відповісти
Так.Вбивати без жалю окупантів будимо,але не голови відрізати..Ми ж Європа,цивілізована нація,а не рашистско-азіатський смердючий сброд
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12.04.2023 15:26 Відповісти
Варвари. кацапи недарма отримали свою назву - кацапи... після того, як обіцяли усіх залишити живими в Астрахані і Казані, але вирізали усіх.

Нашим хлопцям потрібно залишатися холоднокровними - вони як раз і розраховують такими відео на афектні рішення.

Крім того, я думаю, що цими дикими, варварськими кадрами вирішено перебити інформацію про витоки з держ. органів США.
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12.04.2023 14:47 Відповісти
І як це "перекриє"! Сам додумався, або у Москві підказали???!!!
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12.04.2023 15:29 Відповісти
підказали-підказали. чого ти ще про ОП і т.п. не згадав? чи на кацапах фантазія закінчилася? ти і тобі подібні дальше свого носа не бачать і ні біса не розуміють в принципах пропаганди і контрпропаганди. Бо як кажуть "вчилися де попало і чого попало", тому й недалекі такі і кругом "рука москви" бачиться...

Як що ти зрозумів як "перекриє", то тобі це не дано вже...
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12.04.2023 15:54 Відповісти
ЯЧкщо почитаєш про мої пости то будеш знати, що до Опи, та "слуг" взагалі у мене більш ніж багато питань я впевненний що їм місце на нарах, але стосовно нелюдських вчинців рашистів питань до них не має, лише до роССійсько-нацистських злочинців, і лише їм за свої злочини відповідати. І тому злочинно змішувати усе в одну кучу, аби прикривати злочини роССійських окупантів примішуючи до них інших задля розбрату українців на користь ворогу!!!
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12.04.2023 16:09 Відповісти
Папа Римський вже відпустив тим москалям усі гріхи, дав індульгенцію.
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12.04.2023 15:00 Відповісти
Петр Петров
@Rooftop564
·
5 год
Я так розумію, у Лачена відеоархів великий і він вкидає щось одразу після команди з ОП для переключення уваги з чергової халепи зелених. Це відео знято влітку і мабуть вже давно лежить.
Цинізму зелених немає кордонів.
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12.04.2023 15:06 Відповісти
Я розумію, що "слуги" та "зелень" при владі це ще ті покидьки, але писати ТАКЕ як пишеш ти "Ksenia VB", може лише надзвичайний покидьок який навіть на фоні нелюдських вчинків рашистів бажає все викрутити, як притаманно це кремлядям, та хоч тушкою, хоч хренушкою стравлювати українців між собою у намаганні дати фору тим самим тварюкам яки творять зло проти українців та бажають захопити Україну, аби не бути покараними, як "переможець", за скоєнні злочини!!!
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12.04.2023 15:27 Відповісти
А ви не знаєте у чиїй колекції це відео ?
Та придворного ж блохера лачена.
Він навмисне вибрав час щоб його оприлюднити.
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12.04.2023 15:33 Відповісти
А ти знаєш?! То надійшли ці "факти" до ООН, бо там якраз невдовзі розглядатимуть питання з цього відео у комітеті з прав людини, тож поквапся, рашистка ти наша!
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12.04.2023 15:43 Відповісти
Якщо у ОПи є такі факти, а вони їх замовчували півроку ?
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12.04.2023 15:44 Відповісти
Що "замовчували"? Бучу, Ірпін, відосіки які викладають самі рашисти із знущаннями ще з 2014-го не кажучи вже про 2022-й рік то із насильством над немовля, то з розстрілами беззбройних, то із стрільбою у спину мирних мешканців під києвом після того як щойно позичили сигарет "аби не здали ЗСУ", із розстрілом легковиків із біженцями з гармат та кулеметів БТР та БМП рашистів засняті камерами відеоспостереження? ЩО "ЗАМОВЧУВАЛИ"???!!! Досить вже брехати та рашистів прикривати коли все вочевидь!!!
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12.04.2023 15:59 Відповісти
Їх уже давно викладали. В росії.
А хто виклав у нас , написано вище. Саме так стверджують люди.
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12.04.2023 16:01 Відповісти
Неуважно вас готують у Московії до спілкування, бо МОЖЛИВА дата одного з відео виходить не з дати його публікації, а виходячи з зелені на деревах, і тому кажуть про весну-літо минулого року. Тож будь уважнішою коли на ворога працюєш, бо українці у більшості не схожі на роССіянців, приділяють увагу всьому, та ПЕРЕВІРЯТЮЬ інфу, а не вірять НА СЛОВО!!!
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12.04.2023 16:04 Відповісти
Не кацапи його вкинули. А саме ОПа.
З якою метою ?
Це я у тому винна, що вони завжди будь який скандал намагаються перекрити чимось гучним ?
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12.04.2023 15:34 Відповісти
На віщо з ТАК БРЕХАТИ "Ksenia VB"?! Цим ти тільки підтверджуєш свої рашистськи вподобання, бо ЖОДНОГО НАТЯКУ на те, що це було вкидання з боку ОПи не має, і УСІ перши викиди цього відео йдуть виключто з підаРАШКИ!!! Передавай Скабєєвой привіт від Гааги, вона на неї як і на подібних їй )(уйльонишей чекає!!!
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12.04.2023 15:40 Відповісти
Припиніть істерику.
Виклав блогер лачен.
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12.04.2023 15:43 Відповісти
Ти ще додай, як Захарова, що то йому надали зі студії Metro-Goldwyn-Mayer натовці, і буде повний "люкс", як це ********** на Московії!!!
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12.04.2023 15:54 Відповісти
Бувай.
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12.04.2023 15:59 Відповісти
Радий буду ніколи тебе не чути. А грошенята тобі платять з Московії зря!!!
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12.04.2023 16:01 Відповісти
А хіба з московії зараз щось можна перевести ?
Не світи своєю тупістю.
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12.04.2023 16:15 Відповісти
Танчік не намагайся мати вигляд тупішого ніж ти є насправді! Нелюдські вчинки русні почалися ще в березні 2022 (Гостомель,Буча,Бородянка і т.д). З того часу жоден!!! з авторів цих вчинків не був покараний,жоден диверсант,колаборант,навідник! Більш того, грошове забезпечення росполоненого збільшили до 10000/міс (пенсія в Україні 5000). На твою маячню ще можна зазначити,що Ксенія права,і хтось картавий і зеленопикий викладає ці відео щоб розжалобити Захід і вибити з нього ще більше бабла (але не ЗСУ,собі!!!).
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12.04.2023 18:32 Відповісти
Тим що рашисти таке роблять, вони підтверджують свою тваринну суть, а тим що розповсюджують кадри своїх злочинів, вони хочуть зробити нас такими же у спразі помститися! Але як то не дисонансом звучить, найгіршим покаранням для цих роССійсько-нацистських тварюк буде наша впевнена перемога над Московією, без будь яких звірств у відповідь на їх злочини, коли вони будуть дохнути у муках приниження, бо не має більшої муки для тих хто ростив себе та нащадків на ідеях своєї "величі" та "непереможності" ніж поразка від тих кого вони відверто не поважають та за можливості принижують, і який вочевидь кращій за них у людських якостях. Тож всупереч всім нелюдським вчинкам рашистів давайте будемо залишатися холоднокровними, бо втрачаючи розум від переповнюючих нас емоцій ми можемо допуститися помилок у протистоянні цим московитським створінням антихриста!!! Слава й вічна пам'ять героям!!! Смерть ворогам!!!
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12.04.2023 15:20 Відповісти
Неплохой ответ- вишвирнуть всех московських попов.
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12.04.2023 16:46 Відповісти
Тепер вагнерівці нагліють до крайнощів:зовсім недавно,вова з почуттям величезної гуманності,розпорядився їх не брати в полон,в рамках спецоперації українських і західних спецслужб по захопленню в полон великої групи вагнерівців.
Втім,можливо,в знак подяки, ті його і не "брали" в перші дні вторгнення?
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12.04.2023 16:51 Відповісти
Хлопці! Досить брати у полон це бидло руськой підарації! Зразу " в расход". Чим більше їх здохне, тим чистіше буде наша земля!
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12.04.2023 17:08 Відповісти
Якщо це зробили за вказівкою з оп, то це постріл в ногу. Після таких відео мобілізація явно не прискориться.
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12.04.2023 17:30 Відповісти
І до речі де ******** амнесті?
Набрали в рот мацкальского гівна?
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12.04.2023 17:32 Відповісти
Не «російський боєць», а московський кат страчує беззбройного українського полоненого.
Цих звірюк потрібно спалювати живцем, це не люди.
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12.04.2023 18:36 Відповісти
Я думаю, что :

- Это возможно начала июНя - так как листья достаточно большие и развиты ( что бы не быть маем ), но они еще свеже-зеленные ( не пострадали от жаркого лета ).

- украинский боец, наверное из национальной гвардии, так как форма похожа на ту, что носила национальная гвардия ( имхо).

- судя по состоянию формы и бронежилета - они практически новые и не пачканые - возможно выданны были "недавно"... А если взять за "дату" - июНь... То возможно боец из накануне мобилизованных, а не срочник или контрактник, которые могли воевать с февраля...

Так же о том, что человек "только-только" на фронте - может говорить аккуратная стрижка и побритость.

- судя по военному билету, которые лежит на земле рядом , боец наверное солдат, а не прапорщик или выше.

Есть еще вариант, что это была казнь пленного намного ранее попавшего в плен, которого "приодели", постригли и т.д. перед казнью. На эту мысль меня навела аккуратная,чистая форма палача. Которая тоже не позожа на форму человека живужего в полевых условиях....

То есть это могла быть заблаговременно спланированная показательная жестокая казнь !
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12.04.2023 18:47 Відповісти
А то,что говорит,что наемник..Может не украинец?
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12.04.2023 19:22 Відповісти
Кто говорит, палач ? Его слова могут говорить лишь о том, что казнь заранее спланирована!!!!
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12.04.2023 20:07 Відповісти
Сразу вспомнилось недавнее видео, где наши оказывают помощь пленному раненому вагнеровскому зеку-доходяге , интересно будут ещё такое выкладывать?
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12.04.2023 19:00 Відповісти
Вовсе не в Путине их беда -
Были такими они всегда,

Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,

Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;

Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!

(Ю. Нестеренко 24 марта 2022 )
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12.04.2023 19:16 Відповісти
Наш грузинский батальон под командованием Мамуки Мамулашвили кацапов в плен не берет. Во время ВОВ венгров в плен не брали из-за их животной жестокости. А, здесь, ***...ь, какие-то русичей, вагнеров берут в плен кормят, обеспечивают всем необходимым на(х..я) зачем?
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12.04.2023 19:41 Відповісти
любий етнічний росіянин навіть з українським громадянством на це здатний. це у них в днк. і нетераба робити вигляд що це не так.
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12.04.2023 22:16 Відповісти
ССО тихенько ріжуть москалів при будь-якому випадку та при будь-якої нагоди, й це не афішують на кожному перехресті. Не те що балабольна СБУ.
І от дивись, всього ТРИ! букви, а "какаяразніца"!
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12.04.2023 22:49 Відповісти
йшов ДЕВ'ЯТИЙ РІК ВІЙНИ! п е д е р а ц і я до цих пір не визнана світом державою-терористом і НЕ ЗРУЙНОВАНА!!!
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13.04.2023 03:48 Відповісти
Дикі скажені собаки…..!вас найдуть із під землі і ви проклянете той день коли ви родилися…
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13.04.2023 05:10 Відповісти
Оператор дрона за рік війни знищив 500 орків .. а далі вже не рахував
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13.04.2023 07:55 Відповісти
Ломай позвоночник! Спокойно, деловито, знаючи режут человека живьем...Нужно ломать позвоночник кацапофашистскому зверю, другого не дано...
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13.04.2023 08:27 Відповісти
Что ж, мы им головы конечно резать не будем, но количество пленных может резко уменьшиться, по загадочным причинам, независящим от нас.
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13.04.2023 09:02 Відповісти
Вагнерівці яких відпустили з Білорусі тепер нам голови відрізають . Хто про них злив інформацію і відпустив ? Слуга Безвугла розслідувала .
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13.04.2023 10:10 Відповісти
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