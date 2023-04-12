В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN
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Одне відео з обезголовлюванням українського воїна було зняте нещодавно, інше, судячи з кількості листя, зробили ще влітку.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Телеканал повідомляє, що протягом тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів.
Ці відео були зняті під час різних подій: одне, можливо, "зовсім недавно", інше, судячи з кількості зелені, виглядає так, ніби його знімали влітку.
CNN вказує, що одне з відео було опубліковане в проросійській соцмережі 8 квітня. Його, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК "Вагнер". На ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.
Голос за кадром, спотворений, щоб запобігти ідентифікації, каже російською, що "[бронемашина] потрапила на міну". Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Вони підійшли до них і відрізали їм голови", повідомляє телеканал. У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.
У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".
У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.
Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.
Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".
Будь ласка, зачекайте...
Подібне "залякування" це привєт зі сталінських лагерів ГУЛАГу, там ще і не таке робилось.
Бо тоді треба рашку визнавати спонсором тероризму.
А це гроші...
І очевидно ж що на це тепер звернули увагу і кацапи , тому раптом і з'явились обидва цих відео , причому - синхронно .
Тепер вони у своїх соцмережах говорять про те що - хахли тєпєрь будут делать то же самоє , поєтому - в плен лучше не попадать ..
@AndrejTesla
Подивися відео з нашим пораненним героєм , якому нелЮди відрізали голову .
Думки в голосос:
1. Зеленський - у відставку .
2. Керівництво ВР - у відставку .
3. Уряд Шмигаля - у відставку .
4. Створити уряд національного спасіння .
5. Депутатів ОПЗЖ усіх рівнів - до в'язниці .
10 кроків кожного патріота України такі:
1. Ми будемо вбивати росіян.
2. Ми будемо вбивати росіян.
3. Ми будемо вбивати росіян.
4. Ми будемо вбивати росіян, без жалю і пощади.
5. Ми будемо вбивати росіян, вдень і вночі, зранку, в обід та увечері.
6. Ми будемо вбивати росіян без огляду на вік і стать -- бо так роблять вони.
7. Ми будемо вбивати росіян, бо вони не люди, а срані мутанти.
8. Ми будемо вбивати росіян, і не зупинимося доти, доки вони є.
9. Ми будемо вбивати росіян за всі війни, злочини, вчивства, голодомори, які вони принесли в Україну за останні століття.
10. Ми вб"ємо росіян і звільнимо планету від терористичного народу *********-убивць!
Нашим хлопцям потрібно залишатися холоднокровними - вони як раз і розраховують такими відео на афектні рішення.
Крім того, я думаю, що цими дикими, варварськими кадрами вирішено перебити інформацію про витоки з держ. органів США.
Як що ти зрозумів як "перекриє", то тобі це не дано вже...
@Rooftop564
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5 год
Я так розумію, у Лачена відеоархів великий і він вкидає щось одразу після команди з ОП для переключення уваги з чергової халепи зелених. Це відео знято влітку і мабуть вже давно лежить.
Цинізму зелених немає кордонів.
Та придворного ж блохера лачена.
Він навмисне вибрав час щоб його оприлюднити.
А хто виклав у нас , написано вище. Саме так стверджують люди.
З якою метою ?
Це я у тому винна, що вони завжди будь який скандал намагаються перекрити чимось гучним ?
Виклав блогер лачен.
Не світи своєю тупістю.
Втім,можливо,в знак подяки, ті його і не "брали" в перші дні вторгнення?
Набрали в рот мацкальского гівна?
Цих звірюк потрібно спалювати живцем, це не люди.
- Это возможно начала июНя - так как листья достаточно большие и развиты ( что бы не быть маем ), но они еще свеже-зеленные ( не пострадали от жаркого лета ).
- украинский боец, наверное из национальной гвардии, так как форма похожа на ту, что носила национальная гвардия ( имхо).
- судя по состоянию формы и бронежилета - они практически новые и не пачканые - возможно выданны были "недавно"... А если взять за "дату" - июНь... То возможно боец из накануне мобилизованных, а не срочник или контрактник, которые могли воевать с февраля...
Так же о том, что человек "только-только" на фронте - может говорить аккуратная стрижка и побритость.
- судя по военному билету, которые лежит на земле рядом , боец наверное солдат, а не прапорщик или выше.
Есть еще вариант, что это была казнь пленного намного ранее попавшего в плен, которого "приодели", постригли и т.д. перед казнью. На эту мысль меня навела аккуратная,чистая форма палача. Которая тоже не позожа на форму человека живужего в полевых условиях....
То есть это могла быть заблаговременно спланированная показательная жестокая казнь !
Были такими они всегда,
Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,
Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;
Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!
(Ю. Нестеренко 24 марта 2022 )
І от дивись, всього ТРИ! букви, а "какаяразніца"!