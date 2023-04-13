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Вплив Китаю на Росію матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Те, як Пекін застосує свої відносини та вплив на Москву матиме далекосяжні наслідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед відбуттям до Китаю.

"Роль Китаю у впливі на Росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що зацікавленість у якнайшвидшому та справедливому завершенні війни на європейському континенті є одним основних питань програми її візиту до КНР.

Міністерка нагадала, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за мир у всьому світі. Посередництво Пекіна в нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном нещодавно показало, що країна готова брати участь у процесах у глобальному масштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок

Окрему увагу буде приділено ситуації навколо Тайваню.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністерка.

За словами глави німецького МЗС, компас європейської політики щодо Китаю визначає цю державу як партнера, конкурента, системного суперника.

"У якому напрямку похитнеться стрілка в майбутньому, також залежить від шляху, який обере Китай. У нашій новій стратегії щодо Китаю ми візьмемо до уваги зміну ролі Китаю у світі", - зазначила Бербок.

Вона зауважила, що багато залежить від того, чи вдасться правильно збалансувати майбутні відносини з Китаєм, який найбільшим торговим партнером ФРН, і як з глобальним гравцем, який все більше хоче формувати світовий порядок "відповідно до власних ідей".

"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - назвала цілі свого візиту Бербок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Підорашка та Китай -це головні загрози Світовій Цивілізації.
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13.04.2023 08:06
+4
рашка стає сателітом Китаю . Китаи посилюється -- шо тут довго розмірковувати .
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13.04.2023 07:29
+4
Ага, мордор теж як ''член'' ради приніс частинку ''миру'' у світ.
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13.04.2023 08:15
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рашка стає сателітом Китаю . Китаи посилюється -- шо тут довго розмірковувати .
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13.04.2023 07:29 Відповісти
Підорашка та Китай -це головні загрози Світовій Цивілізації.
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13.04.2023 08:06 Відповісти
частина цивілізації тільки економічну загрозу бачить, іншіх загроз для них ніби не існує.
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13.04.2023 14:15 Відповісти
Ага, мордор теж як ''член'' ради приніс частинку ''миру'' у світ.
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13.04.2023 08:15 Відповісти
Подобная болтовня показывает, что Западные политики очень далеки от понимания реальной

ситуации с лживым и лицемерным поведением Китая, вот это действительно может дорого

обойтись не только Европе, но и всему миру.
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13.04.2023 08:49 Відповісти
я щось пропустив , коли змінилось керівництво в Китаї ? це коли Сі обрали третій раз ?
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13.04.2023 09:15 Відповісти
сценарий военной эскалации в Тайваньском проливе, через который ежедневно протекает 50% мировой торговли Джерело: https://censor.net/ua/n3411804
------
никому ОФшоры не чужды
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13.04.2023 10:09 Відповісти
50% це переувеличення. Коли моє судно там проходило, щось нікого не бачив.
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13.04.2023 10:20 Відповісти
Вы не поняли смысл, регистрация в Тайване, работа в другом месте.
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13.04.2023 10:27 Відповісти
от же я бовдур, вважав, що існує слово перебільшення, але зась бо переувеличення...
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13.04.2023 11:44 Відповісти
Бербок знаменита такими ляпасами.
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13.04.2023 11:59 Відповісти
нове керівництво Китаю? я щось пропустила у Китаю нове керівництво? все залежить що обере Китай? вже все обрав. А стратегія ЄС яка має врахувати "новий" Китай, це просто лягти під нього, бо від торгівля їм важливіша за безпеку? оон несе відповідальність, аж смішно, оон сама за себе вже не відповідає.
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13.04.2023 13:37 Відповісти
 
 