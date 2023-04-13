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Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки, що забезпечить нашу фінансову стабільність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Шмигаля.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Україна веде перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року.

Глава уряду подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти та почати відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч Україні знадобиться щонайменше $14,1 млрд, - Шмигаль у Вашингтоні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
А хтось ржав з порноакторки, що приймає зі всіх сторін...
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13.04.2023 08:36
+8
Ото вже зелені покидькі жирануть.
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13.04.2023 08:28
+8
Внукам хватіт.
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13.04.2023 08:35
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Ото вже крастимете...
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13.04.2023 08:26 Відповісти
Сила -- даваите зброю бігенько .
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13.04.2023 08:27 Відповісти
Ото вже зелені покидькі жирануть.
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13.04.2023 08:28 Відповісти
Внукам хватіт.
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13.04.2023 08:35 Відповісти
На внукам хватит он до 24.02.22 наворовали, а это уже на правнукам хватит пойдет.
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13.04.2023 08:43 Відповісти
Своими аппетитами ЗЕдети даже их папу-пахана Януковича с дивана сбросили.А раньше в банях его задницу смешили.Вот тебе и ЗЕклоун…вот тебе и ЗЕшмарля…а прибила сметунов грозных пикнуть боятся даже.Как мыши под веником.А ты про Ростов распрягался. (
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13.04.2023 09:31 Відповісти
А хтось ржав з порноакторки, що приймає зі всіх сторін...
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13.04.2023 08:36 Відповісти
Ну так і вибрали ''сутенера''!
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13.04.2023 08:54 Відповісти
На такі непогані гроші треба на років 15 - 20 р. західне управління -- бо в наших дуже слабенькии імунітет до коштів .
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13.04.2023 08:41 Відповісти
І такий банкомат з гільйотиною . Тільки протяг руку , щоб скомуніздити , хрясь !! і відрубало руку по саму шию.
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13.04.2023 08:45 Відповісти
Зеко ***** щось вигадає, щоб руки туди не пхати.
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13.04.2023 08:55 Відповісти
пісюни хитрих українчиків?
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13.04.2023 08:58 Відповісти
Чи ця ***** чи інша ***** яка прийде їй на зміну буде красти . А все тому , що не одну Манду за це не покарали
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13.04.2023 10:02 Відповісти
Ото вже ''бабла'' до зелених руцьок прилипне..
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13.04.2023 08:52 Відповісти
Він би краще розшифрував, що означає більш точно ця західна підтримка.
Наприклад МВФ ухвалив для нас нову програму в 15 млрд. Ці гроші як повідомляються підуть на виплати пенсій та зарплат, просто щоб люди могли вижити. Таким чином зовнішній борг України виросте до приблизно 125 млрд. дол. Ще до війни навіть сплачувати проценти з нього без запозичень було важко. І це з не знищеною економікою і ТД. Оця "підтримка" це я так розумію те ж дипломатична назва кредитів? Питання, як і чим поруйнована держава з демографічною катастрофою буде це все повертати?
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13.04.2023 09:06 Відповісти
Уявляю як в ОПі потекли слюни і почали рахувати здійснення своїх нових захцянок. Арестовича шкода, невчасно його вивели, нащо їм інший писок годувати .
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13.04.2023 10:04 Відповісти

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13.04.2023 10:16 Відповісти
Україна бере борги на десятки мільярдів доларів, в той час як популісти хочуть збільшити зарплату тиловикам, щоб опинитися у ще більших боргах. Логічно.
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13.04.2023 11:23 Відповісти
 
 