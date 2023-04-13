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Новини За кордоном
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Цьогоріч Україні знадобиться щонайменше $14,1 млрд, - Шмигаль у Вашингтоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шмигаль

Термінові потреби на відновлення України впродовж нинішнього року становлять $14,1 мільярда, щоби забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг.

Про це заявив у середу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль міжнародним партнерам на засіданні круглого столу, організованому МВФ і Світовим банком у Вашингтоні, передає  Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з другою доповіддю (Світового банку та Єврокомісії – ред.), довгострокові потреби України на реконструкцію та відновлення наслідків першого року війни оцінюються в $411 мільярдів доларів", - зауважив глава Уряду України.

Він також підкреслив, що з в першу чергу з цією метою Україні до кінця 2023 року необхідно терміново залучити донорську допомогу в розмірі близько $14 мільярдів.

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"Відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи. Але зараз ми повинні приділяти найбільшу увагу на задоволення термінових потреб і відновлення. Я маю на увазі $14,1 мільярда, про які йдеться в оцінках Світового банку, і це пріоритет номер один для моєї країни – забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг",- підкреслив Прем’єр-міністр України.

У цьому контексті він подякував рішенням МВФ, Світового банку, Євросоюзу, ООН, G7, уряду США за кроки, які вони вже зробили, щоби забезпечити вагому частину цієї вкрай необхідної допомоги. Він також закликав міжнародних партнерів долучитися до інших ініціатив, у тому числі наповнення Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеного Світовим банком.

У цьому зв’язку глава уряду запевнив, що Україна повною мірою відкрита й прозора у питаннях фінансової підзвітності та надає всю необхідну інформацію донорам.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Это уже с учётом зеленого воровства или еще без? Уточнять нужно.
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13.04.2023 00:03
+6
Ага. Поэтому и прислали комиссии генерального инспектора. Не смогли откупиться?

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13.04.2023 00:13
+6
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13.04.2023 00:31
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Это уже с учётом зеленого воровства или еще без? Уточнять нужно.
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13.04.2023 00:03 Відповісти
Это с учетом того, что хватит откупиться от тех, кто об этом упоминает. А деньги любят все, зависит от количества. Если мало, то возмущаюсь. Если достаточно, молчу.
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13.04.2023 00:09 Відповісти
Ага. Поэтому и прислали комиссии генерального инспектора. Не смогли откупиться?

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13.04.2023 00:13 Відповісти
Если вы не можете сформулировать мысли без картинок, я не собираюсь разгадывать ваши ребусы.
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13.04.2023 00:20 Відповісти
Как аукнулось - так и откликнулось. Чем недовольны? На здоровье.
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13.04.2023 00:22 Відповісти
Довольный всем). Особенно вами)
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13.04.2023 00:26 Відповісти
Я безмерно счастлив
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13.04.2023 00:27 Відповісти
...щоби забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг.

Правильно: людям - мінімальний, а декому - то вже якось воно буде...
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13.04.2023 00:12 Відповісти
Так нас вже готують. До електрики по 7 грн, та позовам по комунальним боргам..так що і знас здеруть і вициганять за кордоном..
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13.04.2023 00:46 Відповісти
Я х... ю. Вчера было по 5, сегодня уже по 7. Как в той юмореске...
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13.04.2023 01:20 Відповісти
А як ми тут охудєваємо з цін на все, з того що доплати воякам порізали, а депутатам, міністрам і всіляким керівникам ще й премії нараховують
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13.04.2023 02:15 Відповісти
як сказав один американець сума допомоги Україні це розмір похибки округлення б'юджету америки.

сталіну вони допомогали востократ більше попри те що сталін українців голодом морив.
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13.04.2023 00:14 Відповісти
Сталину тоже Хаймерсы, джавелины, РЭБ или умные бомбы передавали? Когда и сколько? С учётом инфляции и цен сумма ленд-лиза второй мировой уже меньше нынешней помощи. А вообще-то нет никакого смысла сравнивать несравнимое.
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13.04.2023 00:26 Відповісти
Коли ви найдете скільки танків, літаків і кораблів давали по лендлізу, ви зміните свою думку.
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13.04.2023 06:25 Відповісти
СРСР отримав ленд ліз від США за чотири роки війни на суму 11,3 млрд.$
В цінах нинішнього року це приблизно 191 млрд.$
Це виходить в середньому за один рік війни совок отримував допомоги на 47-48 млрд.$ від США.
Україна отримала від США та союзників за неповний рік війни (2022) допомоги на суму більше 48 млрд.$
З них тільки одної зброї та припасів від США на суму 20 млрд.$
А більше ніж 28 млрд.$ надійшли грошима в бюджет України від західних союзників.
Так, що по грошах Україна отримує за рік війни навіть більше ніж совок від західних союзників по ленд лізу.

https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
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13.04.2023 01:14 Відповісти
ввп сша виріс з часів другої світової у 25 разів.

отже, щоб сказати що Україні ОДНАКОВО зі сталіним дають допомоги ми повинні отримувати зброї на 48*25=1.200 себто я говорю про відсотки від американських грошей а не абсолютне значення = скільки американці від себе відірвали та дали срср у відсотках до загального американського ввп.

один трильйон двісті мільярдів. доларів. на рік.

людською мовою Україні дають У ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ РАЗІВ МЕНШЕ аніж сталіну.

мені треба вам пояснювати аритметику чи ви самі вже зрозуміли в чому помилялися?
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13.04.2023 05:11 Відповісти
аритметику аритмії та людською мовою? А зможеш?
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13.04.2023 08:27 Відповісти
Ну, ніяк не нажереться !
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13.04.2023 00:23 Відповісти
За рік голова "Укрпошти" Смілянський отримає понад 22 мільйони гривень.

А скільки таких смілянських у шашличного шобла - 100, 1000 ,10000 чи більше? От і порахуйте де брати гроші на виплати військовим і де дівається міжнародна допомога яка списується на виплати держслужбовцям та іншим виродкам. І нічого не зробиш ,це чисті зарплати, але суми яких встановлюють дєрьмаки які і беруть з них собі частку. От так бл економісти куєві.
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13.04.2023 00:26 Відповісти
Да. Сотни вагонов и сотни тонн разворованной зеленью помощи Запада, включая военную экипировку. Цены в 2-3 раза на продуктах для армии и на экипировке. И это только то, что стало известно.
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13.04.2023 00:31 Відповісти
графік росту благополуччя теперь і "сім'ї" шмигаля
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13.04.2023 00:30 Відповісти
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13.04.2023 00:31 Відповісти
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13.04.2023 00:33 Відповісти
Ай какие лиццца, ай какие новіе мАлАдіе обуєнніє лиццццца
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13.04.2023 07:16 Відповісти
Знаєте, я усією душею за Україну, але вже наведіть у себе порядок в кінці кінців. Скільки ще ми, громадяни Америки , повинні пхати наших коштів у цю бездонну корумповану бочку?
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13.04.2023 05:14 Відповісти
Не пхайте, приїздіть самі воювати. Росія і до вас добереться, це в її планах
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13.04.2023 06:35 Відповісти
Шановний, значить порядок наводити з розкраданнями коштів та гуманітарки не потрібно , бо війна та не на часі? Виборець нових ліцццц?
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13.04.2023 07:20 Відповісти
Не заперечую. Кацапія добереться і до Америки, але як кажуть "поки грубий зсохне, то сухий здохне" (поки грубий схудне, то худий здохне).
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13.04.2023 16:30 Відповісти
Вона вже добралася. Згадайте вибори і Трампа. Тому треба всьому світу закрити проект росія.
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13.04.2023 17:13 Відповісти
Фактично зі сторони простого американсього обитателя, Трамп не був поганий. На міжнародній арені він трохи наламав дров, але для Америки він нічого поганого не зробив. Ви можете сказати, що Трамп підняв податки. Так, він це зробив, за що його жорсто критикували демократи, але прийшовши до влади, демократи не відмінили трампівські податки, а залишили все як було при Трампі.
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13.04.2023 18:52 Відповісти
Я про втручання росії в вибори в Штатах
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13.04.2023 19:07 Відповісти
Народ Америки з радістю оплачуватиме трампівських курвів,та його збиткові бізнес-проекти.
Путінському дружбанчику можна 😬
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13.04.2023 08:29 Відповісти
Збиткові чи не збиткові трампівські проєкти - це не моя справа. В цьому випадку Трамп "взуває" інвесторів, а не бюджет США. І його "дівчаток" оплачували з передвиборчих фондів Трампа (які він назбирав), а не з бюджету. Ось якось так.
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13.04.2023 18:53 Відповісти
За те деньги,ктотрые получила Украина от асего мира,можно было нанять Армию Китая.......но тогда яиц по 17 не было б......
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13.04.2023 05:16 Відповісти
Не знав Байден у 2022-му році з ким звязався. Трамп виявився більш прагматичним для Америки. Якщо все так і далі піде, то 2023-ій рік буде останнім роком американської допомоги Україні.
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13.04.2023 05:24 Відповісти
придурок вангуючий, не скігли, а бери лопату.
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13.04.2023 08:31 Відповісти
Класна робота.Приїхав,сказав,скільки грошей потрібно,сторгувались,отримав.
Яценюк міг тільки мріяти...
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13.04.2023 08:24 Відповісти
Та яценюк не краще.Саме яценюк запустив програму фінансування,за рахунок бюджету України,колаборантських недореспублік ордло.Шмигаль з МінСоцем та верещук її тільки удосканалює та продовжує.
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13.04.2023 09:30 Відповісти
А скільки мільярдів відправишь у вигляді соц.виплат рашистам в ОРДЛО та Крим?
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13.04.2023 09:26 Відповісти
 
 