Цьогоріч Україні знадобиться щонайменше $14,1 млрд, - Шмигаль у Вашингтоні
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Термінові потреби на відновлення України впродовж нинішнього року становлять $14,1 мільярда, щоби забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг.
Про це заявив у середу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль міжнародним партнерам на засіданні круглого столу, організованому МВФ і Світовим банком у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Згідно з другою доповіддю (Світового банку та Єврокомісії – ред.), довгострокові потреби України на реконструкцію та відновлення наслідків першого року війни оцінюються в $411 мільярдів доларів", - зауважив глава Уряду України.
Він також підкреслив, що з в першу чергу з цією метою Україні до кінця 2023 року необхідно терміново залучити донорську допомогу в розмірі близько $14 мільярдів.
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"Відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи. Але зараз ми повинні приділяти найбільшу увагу на задоволення термінових потреб і відновлення. Я маю на увазі $14,1 мільярда, про які йдеться в оцінках Світового банку, і це пріоритет номер один для моєї країни – забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг",- підкреслив Прем’єр-міністр України.
У цьому контексті він подякував рішенням МВФ, Світового банку, Євросоюзу, ООН, G7, уряду США за кроки, які вони вже зробили, щоби забезпечити вагому частину цієї вкрай необхідної допомоги. Він також закликав міжнародних партнерів долучитися до інших ініціатив, у тому числі наповнення Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеного Світовим банком.
У цьому зв’язку глава уряду запевнив, що Україна повною мірою відкрита й прозора у питаннях фінансової підзвітності та надає всю необхідну інформацію донорам.
Будь ласка, зачекайте...
Правильно: людям - мінімальний, а декому - то вже якось воно буде...
сталіну вони допомогали востократ більше попри те що сталін українців голодом морив.
В цінах нинішнього року це приблизно 191 млрд.$
Це виходить в середньому за один рік війни совок отримував допомоги на 47-48 млрд.$ від США.
Україна отримала від США та союзників за неповний рік війни (2022) допомоги на суму більше 48 млрд.$
З них тільки одної зброї та припасів від США на суму 20 млрд.$
А більше ніж 28 млрд.$ надійшли грошима в бюджет України від західних союзників.
Так, що по грошах Україна отримує за рік війни навіть більше ніж совок від західних союзників по ленд лізу.
https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
отже, щоб сказати що Україні ОДНАКОВО зі сталіним дають допомоги ми повинні отримувати зброї на 48*25=1.200 себто я говорю про відсотки від американських грошей а не абсолютне значення = скільки американці від себе відірвали та дали срср у відсотках до загального американського ввп.
один трильйон двісті мільярдів. доларів. на рік.
людською мовою Україні дають У ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ РАЗІВ МЕНШЕ аніж сталіну.
мені треба вам пояснювати аритметику чи ви самі вже зрозуміли в чому помилялися?
А скільки таких смілянських у шашличного шобла - 100, 1000 ,10000 чи більше? От і порахуйте де брати гроші на виплати військовим і де дівається міжнародна допомога яка списується на виплати держслужбовцям та іншим виродкам. І нічого не зробиш ,це чисті зарплати, але суми яких встановлюють дєрьмаки які і беруть з них собі частку. От так бл економісти куєві.
Путінському дружбанчику можна 😬
Яценюк міг тільки мріяти...