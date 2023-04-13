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Штати не видали візи делегації Росії, яка головує в Радбезі ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, однак США поки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише CNN.
Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН.
"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", - заявив дипломат.
Він також сказав, що США "не дали згоди на прибуття літака" Лаврова.
Антонов зазначив, що хоча до цієї події ще залишається кілька днів, визначеності все ще немає.
Топ коментарі
+44 nevs nevs
показати весь коментар13.04.2023 10:46
+41 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.04.2023 10:45
+32 5 копійок
показати весь коментар13.04.2023 10:45
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Будь ласка, зачекайте...
Нащо вам таке ООН?
Або через Бєрінгову протоку (по льоду, акі лєнін по Фінській затоці) на Аляску, а там вже місцевим транспортом.
Це лютий п#дець якійсь