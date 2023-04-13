Штаты не выдали визы делегации России, председательствующей в Совбезе ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спец-самолета министра и визы для российской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет CNN.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", – заявил дипломат.

Он также сказал, что США "не дали согласия на прибытие самолета" Лаврова.

Антонов отметил, что хотя до этого события еще остается несколько дней, определенности все еще нет.

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