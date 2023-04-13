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Новости За рубежом
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виза (1225) США (23215) Совбез ООН (1025)

Штаты не выдали визы делегации России, председательствующей в Совбезе ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спец-самолета министра и визы для российской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет CNN.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", – заявил дипломат.

Он также сказал, что США "не дали согласия на прибытие самолета" Лаврова.

Антонов отметил, что хотя до этого события еще остается несколько дней, определенности все еще нет.

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Топ комментарии
+44
Не✓уй шастать
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13.04.2023 10:46
+41
Старому мєріну нє видалі новий вєтпаспарт-амерам респект...
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13.04.2023 10:45
+32
Головуватимуть з-за паребріка.
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13.04.2023 10:45
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Головуватимуть з-за паребріка.
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13.04.2023 10:45 Ответить
З конюшні...
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13.04.2023 11:03 Ответить
Невдобно вийде - всі зберуться, а голову засідання на сво чорти носять😂
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13.04.2023 11:59 Ответить
Старому мєріну нє видалі новий вєтпаспарт-амерам респект...
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13.04.2023 10:45 Ответить
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13.04.2023 10:50 Ответить
Це із "злитих файлів" рєбьонка ? 😂
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13.04.2023 12:00 Ответить
Замість візи дайте тому коню мішок вівса
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13.04.2023 10:46 Ответить
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13.04.2023 10:53 Ответить
Не✓уй шастать
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13.04.2023 10:46 Ответить
Ага, буде головування ''у вигнанні''.
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13.04.2023 10:46 Ответить
Треба потролить і видать з 1 травня, коли кацапське головування завершиться...
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13.04.2023 10:47 Ответить
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13.04.2023 10:54 Ответить
Ні, треба просто не видавати ніяких віз і вони взагалі більше не з'являться на засіданнях Радбезу 😁
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13.04.2023 19:36 Ответить
Ну ето прям "пєщерная русофобія"
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13.04.2023 10:47 Ответить
Кацапи, ООН навіть не визнає кордонів, прописаних у вашій конституції!

Нащо вам таке ООН?
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13.04.2023 10:47 Ответить
Чудово, нехай мордорівські потвори головують у громадському туалеті (типу сортир) Мухосранська. Геть з ООН вбивць і окупантів!
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13.04.2023 10:48 Ответить
Мелочь, а приятно...
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13.04.2023 10:48 Ответить
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13.04.2023 10:52 Ответить
Та дадуть... Бо це ж може бути ескалація...
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13.04.2023 10:48 Ответить
Дадуть 31 квітня
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13.04.2023 10:50 Ответить
зважаючи шо в квітні 30 днів, точно дадуть
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13.04.2023 11:35 Ответить
Може й дадуть, але Гершкович впєрьод....
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13.04.2023 12:04 Ответить
Дадуть. Кацапи дотиснуть. Вже не раз були подібні випадки - в передостанній день.. І зіпсують багатьом з нас настрій.
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13.04.2023 21:19 Ответить
А вони наче не можуть не дати, там такі правила що дляООН дають всим. Але як не дадуть, то буде прикол. Коняка лусне)
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13.04.2023 10:48 Ответить
Так коняка не працює в оон, він в гості їде
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13.04.2023 10:52 Ответить
Нахрены американцам такие козломордые гости?
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13.04.2023 12:18 Ответить
Коню можливо і дадуть, а вот журнашлюхам та літаку дозвіл - недадуть, то коняка через Стамбул полетить звичайним рейсом)))
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13.04.2023 11:13 Ответить
nach, nach звичайним рейсом. Хай ця коняка тягне цю делехацію через всю парашу до Берингової протоки, а коли стане крига перетягне до берегів Аляски. А американці повинні в цей момент анулювати візи (це якщо дадуть). І хай тягне взад, на свій х@#лостан
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13.04.2023 22:25 Ответить
Але нехай летить літаком авіакомпанії, що не перебуває під санкціями, і ніяких "наших журналістів".
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13.04.2023 12:24 Ответить
Кожна віза, це індивідуальне рішення, по якому можуть відмовити без будь-яких причин.
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13.04.2023 19:37 Ответить
Красунчики.
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13.04.2023 10:50 Ответить
Дайте підсрачника ще цьому антонову, дофіга патякає
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13.04.2023 10:50 Ответить
Рейсом мацква - тегеран - ОАЕ - Гавана - Мехіко, а далі автобусами і пішими переходами
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13.04.2023 10:50 Ответить
За крейсером Мацква .
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13.04.2023 10:58 Ответить
Красені. 👍
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13.04.2023 10:51 Ответить
Можно лаврова отправить бандеролькой. Точнее просто его голову, как они любят
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13.04.2023 10:51 Ответить
ну, власне саму голову Лаврова можна було б і привезти для привселюдного огляду на засіданні безпорадної Ради Безпеки ООН
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13.04.2023 10:53 Ответить
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13.04.2023 10:53 Ответить
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13.04.2023 10:55 Ответить
Спочатку заарештовують американського кореспондента, потім ображаються, що їм не хочуть давати візи.
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13.04.2023 10:55 Ответить
Вони знали про наміри американцевл щодо невидачі віз, тому заздалегідь того нещасного Гершковича й заарештували. На обмін
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13.04.2023 13:32 Ответить
Ти не будеш головувати в ООН, якщо праклятиє аміріканси не дадуть табє візу ! хехе
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13.04.2023 10:59 Ответить
Нехай по онлайн керують.
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13.04.2023 11:02 Ответить
Видадуть,бо інакше-порушення протоколу.Сподобались фото-репліки читачів...
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13.04.2023 11:13 Ответить
"порушення протоколу"🤣😂
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13.04.2023 12:57 Ответить
ну да,протоколу засідання радбезу.І якщо наважуться виключити московію з радбезу- і на це є протокол.
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13.04.2023 14:38 Ответить
Ніхто їх не виключав, нема ніякого порушення протоколу, не бреши. Вони просто припинять приходити на засідання, так як не можуть добратися.
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13.04.2023 19:40 Ответить
Залишилося якихось два тижні. Єдина причина яка була б правильна з видачею віз це коли б літак в якому буде летіти ця свора нелюдей чомусь не долетів би до США. І його слід зник би десь в глибинах океану. Бажано там зібрати наймерзенніших істот і відправити їх в Пекло , звідки вони повиповзали. Інакше хай спеціалісти , що видають візи просто хворіють по черзі( ну якщо так вже потрібно робити вигляд , що щось роблять)).
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13.04.2023 11:13 Ответить
Був ''конь пєдальний'' став ''конь пєчальний''
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13.04.2023 11:14 Ответить
Точнее, опущенный...
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13.04.2023 12:14 Ответить
А нашо літак? Батут Рогозіна - і вперед!
Або через Бєрінгову протоку (по льоду, акі лєнін по Фінській затоці) на Аляску, а там вже місцевим транспортом.
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13.04.2023 11:14 Ответить
kazapii- kainy agresorky ne mae buty v OOH vzagali
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13.04.2023 11:19 Ответить
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13.04.2023 11:31 Ответить
Вова, лучше как тебе нравится, в попу.
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13.04.2023 12:19 Ответить
Его могут пустить без визы, в качестве гужевого транспорта
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13.04.2023 11:32 Ответить
так его так и пропускают! только даже на гужевой транспорт нужна запись в ветпаспорт
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13.04.2023 12:59 Ответить
Своє слово мають сказати зоологи...переглянути класифікацію ссавців...
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13.04.2023 11:33 Ответить
минулого разу видали і цього разу видадуть.
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13.04.2023 11:35 Ответить
н-да ... і ця "дивна дипломатія" буде ще довго ...
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13.04.2023 11:36 Ответить
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13.04.2023 11:41 Ответить
Путин мечтал о величии и о восстановлении Советского союза. Вместо этого НАТО окружило Россию со всех сторон, фактически и Украина уже НАТО, она уже вооружена оружием НАТО. Вместо величия Россию продолжают унижать. Еще никогда так не унижали Россию, и ее министра иностранных дел Лаврова. Большего унижения трудно придумать.
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13.04.2023 11:46 Ответить
Страна має надати візу особам, які відкрито ведуть проти цієї страни підривну ворожнечу діяльність.
Це лютий п#дець якійсь
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13.04.2023 11:47 Ответить
Нехай усе роблять дома !
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13.04.2023 11:52 Ответить
хай кацапня поскаржиться в ООН ))
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13.04.2023 11:54 Ответить
Відріжте йому голову і поставте на палю в оон, най головує, підар.
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13.04.2023 11:56 Ответить
ну можливо же! гібридна так гібридна. прєдсєдатульствуйтє собі у кнурособаччині чим хочете. а у цивілізований світ-зась
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13.04.2023 11:57 Ответить
Не верю что американцы так поступили. Фейк наверно. Одно дело эмоциональные европейцы, где куча стран, каждая из которой делает что хочет. Но солидные американцы.
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13.04.2023 12:06 Ответить
Потому и солидные, что не пустили к себе козломордую шушеру, и сказали, что их место у параши.
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13.04.2023 12:21 Ответить
Ну как бы как раз солидно поступили - забанили игиловца
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13.04.2023 19:42 Ответить
Хотя солиднее было бы задержать и отсаддамить.
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13.04.2023 19:44 Ответить
А по другому сказать : штаты повозили членом ***** по губам.
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13.04.2023 12:13 Ответить
А ви кажете, що неможливо їх виключити з РБ ООН. Дуже просто. Не давати візи і все.
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13.04.2023 12:19 Ответить
Коняка Калантаряка 🐴 не предоставил все необходимые ветеринарные справки
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13.04.2023 12:24 Ответить
Ну що витворяють ці піндоси,це свято якесь МОЛОДЦІ!
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13.04.2023 13:10 Ответить
"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз" - позиция просящего? удачи. Интересно формулировка причини отказа, но то такє.
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13.04.2023 13:51 Ответить
Ну хотя бы хоть так.
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13.04.2023 16:08 Ответить
ВИДАЙТЕ ЇМ РАЗОМ З ОРДЕРОМ НА АРЕШТ !)
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13.04.2023 20:11 Ответить
 
 