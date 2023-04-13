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Західна Європа могла б зробити більше для допомоги Україні, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Багато країн Західної Європи могли б робити більше у питанні постачання зброї до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це The New York Times заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький зазначив, що хоча східноєвропейські країни, такі як Польща, розуміють серйозність ситуації, він вважає, що Західна Європа могла б зробити більше, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що багато хто з них міг би зробити більше, швидше і більше зброї. Це багаті країни", – сказав він.

Моравецький сказав, що війна забирає величезну кількість його часу та зусиль польського уряду, але підтримка України і надання їй зброї має вирішальне значення.

"Я хочу, щоб Україна виграла цю війну, тому що, не дай Боже, Україна буде завойована, тоді це буде зовсім інший світ", – сказав він.

"Якщо Росія досягне успіху, і велика країна може вторгнутися в меншу країну, то чому б Китаю не повторити той самий трюк за підтримки росіян? Отже, це ключовий момент в історії земної кулі", – наголосив польський прем'єр.

Також читайте: Польща хоче стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти снаряди зі збідненим ураном, - Моравецький

Автор: Наталя Джума
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західну європу прикриває тільки США, якшо б не США в НАТО, кацапам би було ***** на то НАТО. Коли б русня почала вбивати наприклад Угорців, то всі зразуз б зїхали і знайшли причину чому не вступати

французи б взагалі здались якшо б рашисти були в 200 км від франції
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13.04.2023 11:50 Відповісти
це треба Було Робити з 2014 !!! СУКІ проДажні
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13.04.2023 12:22 Відповісти
Західна Європа могла б зробити: Обрати нам Чорновола, отруїти Кучмо, припі..ити Януковоща із ТЮльсінесою-перекошеною... Задусити в обіймах обрізаного термінатора-балдибілдера???? Джерело: https://censor.net/ua/n3411859
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13.04.2023 12:52 Відповісти
 
 