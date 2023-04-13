УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 989 10
війна (56671) Генштаб ЗС (4540)

Росіяни переглянуть стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,суровікін

РФ змушена переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України цього року.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досвід і мужність наших захисників, вміле використання ними наданого партнерами озброєння призвело до скорочення військового потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вкотре переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році. Прогнозується, що у весняно-літній період цього року ворог нарощуватиме кількісний і якісний показники з'єднань і військових частин російських військ, які ведуть війну на території України", - пояснив він.

У Генштабі наголосили, що хоча росіяни не хочуть їхати воювати в Україну, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості ворога.

Також читайте: Окупанти збільшили кількість блокпостів та проводять фільтраційні заходи на Донеччині, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки ту недокраїну московію не витравлять до останнього мешканця, спокою Україні не буде.
показати весь коментар
13.04.2023 12:11 Відповісти
''Попри значний мобілізаційний ресурс, РФ здатна повністю забезпечити свої Збройні сили особовим складом для ведення тривалої води на виснаження'', - підсумував Громов.

Неправильно сформульоване речення.

показати весь коментар
13.04.2023 12:14 Відповісти
/Попри значний мобілізаційний ресурс.../
Може слід було вжити: "маючи", "завдяки" або "враховуючи"?
Сподіваюсь, не генерал так сказав, а "вивернули" журналісти
показати весь коментар
13.04.2023 12:17 Відповісти
да,да ливобережья,єто с такими темпами им лет 10 минимум воевать надо мясом))куцепердивку вот только возьмут и сразу на лондон
показати весь коментар
13.04.2023 12:33 Відповісти
А відразу слабо було заявити, що перша фаза плану окупації України ордою є захоплення Лівобережжя? Хоча це було видно навіть 70-річним дівчаткам на лавочці.
Дуже вдало розмінували переходи з Криму, цікаво чий то був план, скільки за реалізацію заплатили?
показати весь коментар
13.04.2023 12:36 Відповісти
Щооо...? Тільки мені ввижається протиріччя й напуск туману в заяві Громова? Мабуть це якийсь військовий відволікаючий маневр. Питання- відволікаючий кого й від чого?
показати весь коментар
13.04.2023 13:10 Відповісти
То що, анонсованого ОПою на єдиному тєлємарахвоні контрнаступу вже не буде? 🤔 Запитання звісно дурне, але воно прийде до кожної голови, яка дивиться той єдиний тєлємарахвон.
показати весь коментар
13.04.2023 13:42 Відповісти
Хіба ми зараз стоїмо не згідно оманських домовленностей ?
показати весь коментар
13.04.2023 13:49 Відповісти
зеленым соплям пора уже взять себя в руки и приготовиться к подрыву атомных станций! Или НАТО становиться рядом с нами в строй или нашей землей никто 300-500 лет управлять не сможет!
показати весь коментар
13.04.2023 14:54 Відповісти
Так себе планы. Устроите Чернобыль под брюхом Белларусии и Польши. Проблему купируют, как и тогда, но западной поддержки вообще не будет, как и шансов на вступление в ЕС. Мозги включите.
показати весь коментар
13.04.2023 19:53 Відповісти
 
 