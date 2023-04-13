В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр

Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, у Криму примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд.

Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців", - зазначила Маляр.

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