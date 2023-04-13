В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, у Криму примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд.
Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців", - зазначила Маляр.
Топ коментарі
+4 Светлана Конь ec23328a
показати весь коментар13.04.2023 12:34
+2 Валентин Пруденко
показати весь коментар13.04.2023 12:52
+1 Liya d21d54a3
показати весь коментар13.04.2023 12:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А раша полонені, взагалі, у піонертаборах на 10т бідують.
Називайте речі своїми іменами, навіть якщо частина з них їхала "добровільно"!