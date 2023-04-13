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В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,траншеї

Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, у Криму примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд.

Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців", - зазначила Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти залякують мешканців Запорізької та Херсонської областей контрнаступом ЗСУ, щоб змусити евакуюватися до РФ, - Маляр

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
для московитів ми тварини і раби, і так було завжди.
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13.04.2023 12:34
+2
Евакуйованих?! Цензор, ти з глузду з'їхав?? Може примусово вивезених, або викрадених???
Називайте речі своїми іменами, навіть якщо частина з них їхала "добровільно"!
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13.04.2023 12:52
+1
Так і у нас найважчі роботи виконують українці, а хтось лише язиком ляпає.
А раша полонені, взагалі, у піонертаборах на 10т бідують.
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13.04.2023 12:48
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для московитів ми тварини і раби, і так було завжди.
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13.04.2023 12:34 Відповісти
..не болтай ерундой, потерпевший
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13.04.2023 12:38 Відповісти
всих наших хлопців ветеранів засилити в кримську область
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13.04.2023 12:37 Відповісти
після війни
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13.04.2023 13:15 Відповісти
Ох кто-то (известно кто) и бабла поднимает на постройке вот этих "фортификационных сооружений"))
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13.04.2023 12:44 Відповісти
Так і у нас найважчі роботи виконують українці, а хтось лише язиком ляпає.
А раша полонені, взагалі, у піонертаборах на 10т бідують.
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13.04.2023 12:48 Відповісти
Евакуйованих?! Цензор, ти з глузду з'їхав?? Може примусово вивезених, або викрадених???
Називайте речі своїми іменами, навіть якщо частина з них їхала "добровільно"!
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13.04.2023 12:52 Відповісти
Це цитата зі слів пані Маляр, отже, всі претензії до неї, чи тих, хто пише їй тексти.
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13.04.2023 13:54 Відповісти
зачем все время писать насильно вывезенных? Это что бы отмазать их как предателей, которые уже давно присягнули и получили еще паспорт рефии.? Они там тоже работать должны, вот и устраиваются на любую, но не насильно.
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13.04.2023 13:35 Відповісти
 
 