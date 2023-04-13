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армія РФ (13520) Генштаб ЗС (4540) мобілізація (1469)

Росія може повністю забезпечити свою армію людьми для тривалої війни на виснаження, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,російська

Росія продовжує приховану мобілізацію та вигадує нові способи для вербування громадян в армію. Ворог готовий вести тривалу війну на виснаження.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Найбільш ймовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення. При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених районах, режим Путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербурга, та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів", - сказав Громов.

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Для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

"Але, незважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в РФ, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу", - сказав представник Генштабу.

За словами Громова, військкомати РФ визнають відставання у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвано лише 134. Це лише 7% від квартальної потреби. У Саратовській області - з 7 600 призвано 270, це 14%.

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Водночас Кремль вишукує нові способи вербування росіян. Так, судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам - прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.

"З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян - таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини в РФ", - додав Громов.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як "Вагнера".

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"Загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості РФ, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - підкреслив військовий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Яка несподіванка. А тут багато хто вірив, що у ворога от-от закінчиться жива сила.
Так само і з ************ та технікою буде.
І буде знову тут виття і розчарування: як же так, нам казали, ми самі бачили, що у них тільки іржавий совєцький мотлох на фронт йде, а тут нові танкові корпуси, ракети, літаки, десятки тисяч снарядів щодня. Як таке можливо!
Це для тих, у кого "єдиний марафон" вже всіх переміг.
Не плекайте ілюзій, ворог має майже невичерпні ресурси усіх видів.
Виграти можна тільки знищуючи швидше, ніж він виробляє.
Для цього потрібна високоточна зброя, дрони, і гарна підготовка військових. З останнім у нас вже краще, ніж раніше.
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13.04.2023 13:03
+45
І бити по впк ворога, його складам та техніці. Бо гра в одні ворота - коли твою країну знищують. а країна ворога - живе нормальним життям і безкінечно виробляє зброю - це не шлях до перемоги.
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13.04.2023 13:07
+30
Тому, Захід повинен надати стільки зброї, для захисту та попередження розвитку третьої світової, щоб український народ зміг перемогти орду орків.
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13.04.2023 13:00
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Еще один долбень у которого война это как в кино.
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13.04.2023 14:04 Відповісти
Я так розумію всі тільки заголовки читають а що в статті,а так до лампочки.А там написано що росія вигадує як заманити на контракт людей,бо нехватка мяса на фронті,але сарафанне радіо розносить тому у них великий недобір у відсотках там написано що за зтри місяці у волгоградській області вдалось зібрати лише 178 людей з 7800.Ресурс може в них є але вже не горить бажанням підписувати контракт.
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13.04.2023 13:26 Відповісти
заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов
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13.04.2023 13:37 Відповісти
Ти здивований. Тут 90% читае лише заговолок.
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13.04.2023 14:09 Відповісти
А зелена влада лише шкодить, гроші витрачає на будь-що, аби не на виробництво зброї. Якщо щось і купують то втридорога.
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13.04.2023 13:28 Відповісти
Ну тепер на росії із мобілізацію все простіше буде, якщо не вдасться набрати добровольців через пропаганду, то піде нова велика хвиля мобілізації, під яку уже фактично вони повністю змінили законодавство. Тепер там цифрові реєстри, навпроти тебе просто ставлять помітку, і твоя згода/підпис не потрібні. Не з'явився до військомату через 7днів, блокується виїзд за кордон, через 20 днів інші речі. І це спрацює, бо вибір буде чи не лише в тюрму, якщо із країни не встиг виїхати. Ця гра в довгу нам точно не вигідна, але і вплинути на це ми самі не можемо.
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13.04.2023 13:37 Відповісти
Не спрацюе. Для багатьох краще пересидіти без водійских прав чи іпотек але бути живим. А ті хто мають гроші чи звязки виїдуть за кордон.
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13.04.2023 14:12 Відповісти
Тільки тепер нюанс у тому, що виїхати за кордон неможливо, якщо вас відмітили на явку у військомат, а ви не з'явилися за сім днів. Це спрацює і ще й як, бо за уклонізм покарання теж посилили. Та й основна маса людей там "ну раз нада, значить нада, долг"
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13.04.2023 15:22 Відповісти
Основная масса людей как раз диванные вояки которые это в интернете пишут. Кордоны закроют на бумаге. А так кордоны РФ слишком длинные и не на всех участках можно контролировать. Ну и сама россия огромная, целая куча деревень где можно ныкаться. Та же Сибирь.
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13.04.2023 15:58 Відповісти
Та це і до війни було завжди зрозуміло.
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13.04.2023 13:44 Відповісти
Добре , а що у нас. Коли нас змінять усі ті, хто в барах , кафе в містах ? Коли нам дадуть ротацію ? Чи одні мусять воювати всю війну, а останні в теплі ?
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13.04.2023 13:46 Відповісти
Ты очень сильно удивишься, но да, как-то так.

Или ты когда-нибудь видел чтобы хирург "устал", и приглашал с улицы людей делать операции ?

Воевать должны а) те кто хотят; б) те кто могут; в) за большие ништяки от государства.
Остальные должны всеми силами поддерживать тех, кто хочет и может воевать.

Но окей, поймал хирург пьяного алкаша, тот сдуру согласился взять в руки скальпель. Хочешь такому доверить операцию на своем аппендиксе ? да\нет ?

Загнав "гражданских на войну" ты не получишь ничего кроме поражения и уничтожения своего населения, которое вроде как "защищаешь от врага".
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13.04.2023 16:35 Відповісти
По этой логике хирург должен оперировать день и ночь один. Зачем ему сменщик правильно? Он естественно не согласен, ведь он прекрасно помнит, как его учили оперировать. Да, всё далось не сразу. Да, в своё время из-за нехватки опыта было рискованно и страшно. Но, всё-таки, он стал сменять своего коллегу, другого хирурга.

Но окей, согласен ты доверить операцию на своём аппендиксе несменяемому бог зает сколько хирургу, который руки своей от усталости не может поднять, не то что скальпель? да\нет ?

Загнав когда-то (!(ведь и медведь умеет после обучения на велосипеде ездить)) "гражданских на войну", обучив их на военном полигоне, согласно установленным нормативам на случай такой ситуации, войны и выигрываются. Ведь сравнивать нужно не с идеалом, а прежде всего с твоим соперником.
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13.04.2023 18:58 Відповісти
На війну потрібні гроші, а вже потім все решта, доки санкції диряві , доки захід ЄС і США не вводить санкції проти третіх країн, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини.... які купують в РФ газ та нафту, добрива, метали доти буде війна... але ані ЄС, ані США не спішать цього робити, їх все влаштовує..., їм головне щоб Україна не вернулась в СССР бо наступна війна буде вже у них, а скільки поляже українців їм на це начхати...
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13.04.2023 13:55 Відповісти
Голова в тебе дірява.
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13.04.2023 14:13 Відповісти
Так більшість західного виробництва в тих країнах, ти хочеш щоб вони свій бізнес розвалили через Україну..... треба виходити з реалій
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13.04.2023 14:30 Відповісти
Правда завжди гірка!
А оце вона і єсть!
Тільки от питання, що ''українська" влада робила 30 років у плані створення дієвої обороноздатності?
Нічого.
Розпродували і те що було.
А останні три роки і взагалі нічого, думали як перестануть стрілять та розмінують південь так Мокляндія заплаче!
Не заплаче, якщо навіть і 5 мільйонів здохне.
Страшне те, що втрачений час.
А союзники сьогодні вони є, а завтра всі макронами стануть!
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13.04.2023 13:59 Відповісти
Згоден крім одного .Всі Макронами не коли не стануть. У демократичних країнах є здравий глузд.
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13.04.2023 16:16 Відповісти
У України немає союзників. Союзник це той, з ким у вас спільна домовленість один одного захищати.

Влада в Україні - народ. Останні 30 років так точно.
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13.04.2023 17:59 Відповісти
мобілізаційний ресурс у них більший ніж у нас, тому що їх саміх більше. Треба допомогати родинам, треба виділяти кошти на дітей, подобається чи ні, діти в усіх сенсах майбутнє країни. немає дітей немає ні з ким захищати ні з ким боронити, та й нема для кого. кацапи добре це розуміють, і тому впершу чергу викрадають нашіх дітей. Чому в ******** Європі демографічна криза? бо жінки більше зайняті кар"єрою ніж родиною і дітлахами, народить одного ну двух і то вже після 30, населення постійно зменьшується, легалізували усілякого непотребу, що теж не сприяє збільшенню населення і цьомайте в дупу. Не маю нічого проти того щоб жінки робили кар"єру, і насолоджувалися життям, але якщо всі зайняті кар"єрою, і мало турбуються про наступні покоління - нація зникає.
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13.04.2023 14:01 Відповісти
А знаете что самое смешное? Европейские СМИ еще до недавнего времени писали по несколько статей в неделю про демографический кризис в рашке. Все считали сколько кацапов останется через столько-то лет. Годами.
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13.04.2023 14:10 Відповісти
Они его (кризис) успешно закрывают миграцией из стран Азии.
Бывшие страны ССРии, знающие российский и быстро вливающиеся в общество.

Кстати многие приезжают рожать в РФию, ребенок рожденный там автоматически получает гражданство. Ну а мать идет в "нагрузку".
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13.04.2023 14:29 Відповісти
Тут на ресурсе выкладывают видео и фото, что в Мариуполе исключительно азиаты приехали.
по скромным оценкам 20-30т.

поищите новости, если мне не верите.
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13.04.2023 16:23 Відповісти
Извините. Это не к вам должно было быть адресовано.
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13.04.2023 16:33 Відповісти
Нема в ЕС демографічної кризи.
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13.04.2023 14:15 Відповісти
есть
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13.04.2023 14:32 Відповісти
Точно ?
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13.04.2023 15:12 Відповісти
Є, але вони її виправляють мігрантами.

Нам ніким виправляти, ми одні з найбільших донорів мігрантів, особливо після 24.02.
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13.04.2023 17:01 Відповісти
Знаю декілька таких карьєристок, такі суки рідчайші, їх полюбить тільки якійсь московит-дегенерат ))
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13.04.2023 15:37 Відповісти
Країні ліпше виділити 30к на тиловиків на ппд, ви самі це бачите. Про майбутнє ніхто не думає.
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13.04.2023 17:00 Відповісти
особовим складом здатна. А зброєю?
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13.04.2023 15:00 Відповісти
И хрен-ли тут поделаешь, когда запад кое-как оружие дает....такое чувство как буд-то специально затягивают....а обещали-обещали....
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13.04.2023 15:03 Відповісти
І що тепер робити ? А загалом логіка якась дивна - чадо вони ВЖЕ змушені «вигадує нові способи для вербування громадян в армію...» як вони планують довго воювати ?
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13.04.2023 15:11 Відповісти
Спеціально для тих гівнюків, які тут в коментах надувають щоки та вибалущують очі від захвату нескінченними ресурсами Кацапії.
Чисельність жітєлєй Росіськи в 140 млн. це міф. Всі демографічні дані недоімперії Кацапії були засекречені чи не з 2010 року. Я поцікавився ними в 2011 і нічого не знайшов, коли переглянув відомий ролик на Ютубі Андрона Кончаловського, в якому він розклав весь жах росісянського існування по поличках. Але час від часу появляється навіть з першого погляду реальна цифра далеко не в 140 млн..
Ще в тому ж 2011 році відбулась відкрита конференція, влаштована федеральною службою ЗАГС РФ, на якій виступила начальниця відділу аналітики і ще там чогось. Само собою, прізвища я її не запам*ятав. А от цифру 92 млн. росісян я запам*ятав добре. Приблизно таку ж цифру +/- часто озвучують росісянські дисиденти.
Так що, шановні, не треба лякатись, що людські ресурси Кацапії аж такі страшенні.
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13.04.2023 15:15 Відповісти
На территории России осталось 89 654 325 человек

Але на территорії України реально лише 18-20 млн максимум.
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13.04.2023 16:09 Відповісти
Всё одно, разница в 4,5-5 раз.
Было бы 140 и 40, разница была бы всего в 4 раза.
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13.04.2023 16:25 Відповісти
а потери у кацапов 7:1
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13.04.2023 21:25 Відповісти
Андрон Кончаловський це той ватний підар, який яро підтримує війну?
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13.04.2023 18:01 Відповісти
Якщо Захід дасть достатньо військової та економічної підтримки, ніякий ********* своїми ресурсами не потягне. Тобто це все одно, що битися головою о стіну. І це повинно стати єдиною відповіддю на сумніви слабких духом, що там зможе путлєр.
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13.04.2023 15:16 Відповісти
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13.04.2023 15:18 Відповісти
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13.04.2023 16:23 Відповісти
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13.04.2023 16:26 Відповісти
К чему эта лапша на уши ? Кому-то- переговоров посередине захотелось ?

СведЕние исхода войны от количества людей под ружьё, это тупая манипуляция. ПОтому что война - не драка стенка на стенку зелеботов с порохоботами.
Война выигрывается успешной дипломатией ...Зелёная успешна ? Спросите у Си и президента Бразили...
Война выигрывается крепкой коалицией и чётким выполнением обязательств , данных союзникам.
Зеленые выполняют обязательства перед союзниками. ? Попросите Гео Лероса показать жестом: как именноони "выполняют"
Война выигрывается перестройкой всей страны ..её экономики и законов на военные рельсы.
Зелёные перестали красть у страны лярды бабок ? Зелёные , спохватившись , стали поднимать военпром? Кто-то расстрелян за воровство и коррупцию? Если Лерос ещё не отошел далеко - пусть он вам опять покажет как зеленые всё это делают.
А, если б, они реально что-то сделаи - оружия было быстолко , что к новому году всё закрыли б и сдали х**ла в Гаагу.
И вот. Если просрать всю дипломатию - никого не убедить в правоте своего дела,
Если на**ть союзников - не выполнить ни одного их условия,зато красть нагло их помощь
Если не поднимать военпром. разминировать подходы, не взрывать мосты... и не готовить оборону

Тогда и начинается лапша про то "у кого больше народу под ружьем."
Зеленые ни на минуту не оставляли и не оставляют задачу слить УКраину х**лу. За три дня не вышло. НО они упорно продолжают подрывать силы, мотивацию и единство УКраины.
Вот и вся сказочка про войну на истощение.
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13.04.2023 16:29 Відповісти
якщо в цю війну не втрутиться третя сила, повноцінно а не на словах та всіляких рамштайнах, у України немає шансу на перемогу. як максимум - якийсь статус кво на певний час, доки паРаша не підготується більш грунтовно до чергової війни.
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13.04.2023 16:30 Відповісти
війна це важко і нема чого тут стогнати, тільки прикро, що зЕбіли так і продовжують..., відосики..., відосики...
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13.04.2023 17:03 Відповісти
От і стають вже чіткішими оманські домовленості зедрота . Один на один кацапів більше . Зброї у нас немає , навіть забезпечити вже тих хто мобілізований .
Спроба перша проїхати по новими дорогам великого крадівництва , і захватити Київ та майже усю Україну за три дні , провалилась ! Завдяки мужності і героїзму українського народу !!!
Вимальовується спроба друга !
І це все те що хотів куйло ще у 2014 році , під назвою Новососія, тільки знову таки у 2014 році орда була зупинена і не випущена за межи лугандонії , а зараз завдяки титанічних зусиль Зедротної влади вони йдуть до цієї мети ! Весь південь України , сухопутний шлях до Криму, це ї є ціль куйла за його життя , зепотвори роблять все щоб це здійснилося !
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13.04.2023 17:24 Відповісти
Так, це і є та сама Навароссія, яку в 14 р. не дали здійснити.
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13.04.2023 18:28 Відповісти
А я що написав про щось інше ? Zеленський Vолодимир Oлександрович - такі символи на раZZистській техніці . Все так по квартальному по КВНівські.
Дивує тільки одне ..... чому ця наркозалежна наволоч досі при владі ?! Оприлюднено маса доказів про зраду ! Що ще потрібно ? !!!
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14.04.2023 08:26 Відповісти
опа! провтикала.
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13.04.2023 17:56 Відповісти
--- Дивуватися тут нічому : їх 150. а нас . ледь--ледь.- 30 мільйонів... І кожен наш воїн має знати.що НЕмає права на помилку. загибель доки. принаймні .НЕ вколошкає 5(п*ять)
козло-дегенератів...
Пригнічує інше : що наша шкідницько--зрадницька ЗЕ-влада чинить шалений спротив у залученні легіонерів -- іноземців !!! Суцільна зневага і штучні перепони і у наданні паспорта; громадянства. і.відповідно. в укладенні договорних зобов*язань. щоб отримувати .хоч якусь копійчину. для підтримки штанів... Притаманний. для сруликів цинізм : нам потрібні лише грошові вливання/коли вже вони накушаються???/.А з РФ ми справимося і власними силами.../і чим більше згине патріотичних українців тим їм краще.../
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13.04.2023 18:08 Відповісти
та нє...

ще 2-3 тижні - і фсьо ))))
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13.04.2023 18:29 Відповісти
Деж их всех хоронить?
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13.04.2023 18:44 Відповісти
ТОГДА УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ОПЯТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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13.04.2023 20:33 Відповісти
Велика вітчизняна війна закінчилася тим що фашистська
Німеччина відчувала недостатню кількість військових сил і призивали навіть неповнолітніх

Ось коли знищать окупантів на території
України тоді і буде перемога але ворог може із
Росії обстрілювати
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13.04.2023 21:05 Відповісти
Треба просити напалму ! Ду-у-уже багато !!! І дусту не менше !!!
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13.04.2023 21:42 Відповісти
просто надо больше убивать
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14.04.2023 00:17 Відповісти
Просто нужно, чтоб рашисты начали убивать рашистов, много и долго
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14.04.2023 01:55 Відповісти
Чем гуще трава,тем легче косить.
Германский вождь Аларих.
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14.04.2023 04:18 Відповісти
Пока читаю одне нитіє, а я реально бачу як русняків давлять без хаймерсов та леопардів,ми маємо зробити лише одне- перемогти
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14.04.2023 06:30 Відповісти
Це вже було в історії. Сьогодні ні цезаря, ні його когорт, що йшли на смерть: Ave, Caesar, morituri te salutant!
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14.04.2023 10:31 Відповісти
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