Росія може повністю забезпечити свою армію людьми для тривалої війни на виснаження, - Генштаб ЗСУ

Росія продовжує приховану мобілізацію та вигадує нові способи для вербування громадян в армію. Ворог готовий вести тривалу війну на виснаження.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Найбільш ймовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення. При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених районах, режим Путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербурга, та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів", - сказав Громов.

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Для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

"Але, незважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в РФ, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу", - сказав представник Генштабу.

За словами Громова, військкомати РФ визнають відставання у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвано лише 134. Це лише 7% від квартальної потреби. У Саратовській області - з 7 600 призвано 270, це 14%.

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Водночас Кремль вишукує нові способи вербування росіян. Так, судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам - прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.

"З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян - таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини в РФ", - додав Громов.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як "Вагнера".

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"Загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості РФ, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - підкреслив військовий.