Росія може повністю забезпечити свою армію людьми для тривалої війни на виснаження, - Генштаб ЗСУ
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Росія продовжує приховану мобілізацію та вигадує нові способи для вербування громадян в армію. Ворог готовий вести тривалу війну на виснаження.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Найбільш ймовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення. При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених районах, режим Путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербурга, та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів", - сказав Громов.
Для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.
"Але, незважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в РФ, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу", - сказав представник Генштабу.
За словами Громова, військкомати РФ визнають відставання у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвано лише 134. Це лише 7% від квартальної потреби. У Саратовській області - з 7 600 призвано 270, це 14%.
Водночас Кремль вишукує нові способи вербування росіян. Так, судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам - прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.
"З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян - таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини в РФ", - додав Громов.
Він зазначив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як "Вагнера".
"Загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості РФ, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - підкреслив військовий.
Будь ласка, зачекайте...
Или ты когда-нибудь видел чтобы хирург "устал", и приглашал с улицы людей делать операции ?
Воевать должны а) те кто хотят; б) те кто могут; в) за большие ништяки от государства.
Остальные должны всеми силами поддерживать тех, кто хочет и может воевать.
Но окей, поймал хирург пьяного алкаша, тот сдуру согласился взять в руки скальпель. Хочешь такому доверить операцию на своем аппендиксе ? да\нет ?
Загнав "гражданских на войну" ты не получишь ничего кроме поражения и уничтожения своего населения, которое вроде как "защищаешь от врага".
Но окей, согласен ты доверить операцию на своём аппендиксе несменяемому бог зает сколько хирургу, который руки своей от усталости не может поднять, не то что скальпель? да\нет ?
Загнав когда-то (!(ведь и медведь умеет после обучения на велосипеде ездить)) "гражданских на войну", обучив их на военном полигоне, согласно установленным нормативам на случай такой ситуации, войны и выигрываются. Ведь сравнивать нужно не с идеалом, а прежде всего с твоим соперником.
А оце вона і єсть!
Тільки от питання, що ''українська" влада робила 30 років у плані створення дієвої обороноздатності?
Нічого.
Розпродували і те що було.
А останні три роки і взагалі нічого, думали як перестануть стрілять та розмінують південь так Мокляндія заплаче!
Не заплаче, якщо навіть і 5 мільйонів здохне.
Страшне те, що втрачений час.
А союзники сьогодні вони є, а завтра всі макронами стануть!
Влада в Україні - народ. Останні 30 років так точно.
Бывшие страны ССРии, знающие российский и быстро вливающиеся в общество.
Кстати многие приезжают рожать в РФию, ребенок рожденный там автоматически получает гражданство. Ну а мать идет в "нагрузку".
по скромным оценкам 20-30т.
поищите новости, если мне не верите.
Нам ніким виправляти, ми одні з найбільших донорів мігрантів, особливо після 24.02.
Чисельність жітєлєй Росіськи в 140 млн. це міф. Всі демографічні дані недоімперії Кацапії були засекречені чи не з 2010 року. Я поцікавився ними в 2011 і нічого не знайшов, коли переглянув відомий ролик на Ютубі Андрона Кончаловського, в якому він розклав весь жах росісянського існування по поличках. Але час від часу появляється навіть з першого погляду реальна цифра далеко не в 140 млн..
Ще в тому ж 2011 році відбулась відкрита конференція, влаштована федеральною службою ЗАГС РФ, на якій виступила начальниця відділу аналітики і ще там чогось. Само собою, прізвища я її не запам*ятав. А от цифру 92 млн. росісян я запам*ятав добре. Приблизно таку ж цифру +/- часто озвучують росісянські дисиденти.
Так що, шановні, не треба лякатись, що людські ресурси Кацапії аж такі страшенні.
Але на территорії України реально лише 18-20 млн максимум.
Было бы 140 и 40, разница была бы всего в 4 раза.
СведЕние исхода войны от количества людей под ружьё, это тупая манипуляция. ПОтому что война - не драка стенка на стенку зелеботов с порохоботами.
Война выигрывается успешной дипломатией ...Зелёная успешна ? Спросите у Си и президента Бразили...
Война выигрывается крепкой коалицией и чётким выполнением обязательств , данных союзникам.
Зеленые выполняют обязательства перед союзниками. ? Попросите Гео Лероса показать жестом: как именноони "выполняют"
Война выигрывается перестройкой всей страны ..её экономики и законов на военные рельсы.
Зелёные перестали красть у страны лярды бабок ? Зелёные , спохватившись , стали поднимать военпром? Кто-то расстрелян за воровство и коррупцию? Если Лерос ещё не отошел далеко - пусть он вам опять покажет как зеленые всё это делают.
А, если б, они реально что-то сделаи - оружия было быстолко , что к новому году всё закрыли б и сдали х**ла в Гаагу.
И вот. Если просрать всю дипломатию - никого не убедить в правоте своего дела,
Если на**ть союзников - не выполнить ни одного их условия,зато красть нагло их помощь
Если не поднимать военпром. разминировать подходы, не взрывать мосты... и не готовить оборону
Тогда и начинается лапша про то "у кого больше народу под ружьем."
Зеленые ни на минуту не оставляли и не оставляют задачу слить УКраину х**лу. За три дня не вышло. НО они упорно продолжают подрывать силы, мотивацию и единство УКраины.
Вот и вся сказочка про войну на истощение.
Спроба перша проїхати по новими дорогам великого крадівництва , і захватити Київ та майже усю Україну за три дні , провалилась ! Завдяки мужності і героїзму українського народу !!!
Вимальовується спроба друга !
І це все те що хотів куйло ще у 2014 році , під назвою Новососія, тільки знову таки у 2014 році орда була зупинена і не випущена за межи лугандонії , а зараз завдяки титанічних зусиль Зедротної влади вони йдуть до цієї мети ! Весь південь України , сухопутний шлях до Криму, це ї є ціль куйла за його життя , зепотвори роблять все щоб це здійснилося !
Дивує тільки одне ..... чому ця наркозалежна наволоч досі при владі ?! Оприлюднено маса доказів про зраду ! Що ще потрібно ? !!!
козло-дегенератів...
Пригнічує інше : що наша шкідницько--зрадницька ЗЕ-влада чинить шалений спротив у залученні легіонерів -- іноземців !!! Суцільна зневага і штучні перепони і у наданні паспорта; громадянства. і.відповідно. в укладенні договорних зобов*язань. щоб отримувати .хоч якусь копійчину. для підтримки штанів... Притаманний. для сруликів цинізм : нам потрібні лише грошові вливання/коли вже вони накушаються???/.А з РФ ми справимося і власними силами.../і чим більше згине патріотичних українців тим їм краще.../
ще 2-3 тижні - і фсьо ))))
Німеччина відчувала недостатню кількість військових сил і призивали навіть неповнолітніх
Ось коли знищать окупантів на території
України тоді і буде перемога але ворог може із
Росії обстрілювати
Германский вождь Аларих.