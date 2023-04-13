Польща просить Німеччину погодити поставку Україні винищувачів МіГ-29, - DPA
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Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29. Ідеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.
Про це з посиланням на Німецьке агенство преси повідомляє Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідний лист вже надійшов до німецького уряду.
"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі й на передачу яких Берлін має погодитися", - додали у виданні.
Топ коментарі
+8 Paul Foxen 3f4b90a6
показати весь коментар13.04.2023 15:08
+5 Сергей Гусаченко fb2284c8
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+4 Олександр Карін
показати весь коментар13.04.2023 15:28
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За помощь благодарят, а не гадят в руку дающему.
Хочешь кого-то пнуть, пни себя.
24 января 2023 года поступила первая заявка, от Польши.
25 января 2023, то есть через день, заявка была одобрена.
Запрос на резрешение поставки истребителей подан, значит скоро будет решение.