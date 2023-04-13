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Німеччина (4548) Польща (5180) літак (2012)

Польща просить Німеччину погодити поставку Україні винищувачів МіГ-29, - DPA

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг29

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29. Ідеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Про це з посиланням на Німецьке агенство преси повідомляє  Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний лист вже надійшов до німецького уряду. 

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі й на передачу яких Берлін має погодитися", - додали у виданні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
не все, а тільки те що було власністю Німеччини, в них же там типо правове суспільство, закони, ****-мойо і все таке...
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13.04.2023 15:08
+5
Да и Шольца лишний раз пнуть не мешает, чтобы привыкал помогать Украине.
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13.04.2023 15:23
+4
Тому кацапи й були впевнені, що можна розпочинати наступ: з одного боку зелені гниди, які зарубали ракетну програму і фінансування ЗСУ, з іншого - західна бюрократія "а-ля гаряча картопля", де не можуть знайти крайнього.
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13.04.2023 15:28
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Це що, все озброєння в Европі зав'язане на німцях?
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13.04.2023 15:05 Відповісти
не все, а тільки те що було власністю Німеччини, в них же там типо правове суспільство, закони, ****-мойо і все таке...
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13.04.2023 15:08 Відповісти
Да и Шольца лишний раз пнуть не мешает, чтобы привыкал помогать Украине.
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13.04.2023 15:23 Відповісти
а то что? Попросите в следующий раз больше?
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13.04.2023 15:33 Відповісти
Не больше, а столько, сколько надо для того чтобы уничтожить рашизм. Дешевле давать оружие и не отправлять своих граждан на смерть. За всю Европу сейчас это делает Украина ценой жизни и здоровья своих лучших сынов и дочерей. ( И детей, если тебе, рашомовному "немцу", это не понятно).
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13.04.2023 15:41 Відповісти
Вам никто ничего не должен.
За помощь благодарят, а не гадят в руку дающему.
Хочешь кого-то пнуть, пни себя.
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13.04.2023 15:53 Відповісти
"Русский немец", иди за вслед русскому военному кораблю, ФСБешник под прокси . Ну да вас, таких дебилов, только и могут набрать в рашистскую фабрику троллей... Кто поумнее уже сдрыснул и рабссеи?
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13.04.2023 16:40 Відповісти
Ты ведешь себя как типичное пуйло руснявое. На помощь отвечаешь хамством и оскорблениями.
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13.04.2023 17:28 Відповісти
"Русский немец", иди за вслед русскому военному кораблю, ФСБешник под прокси . Ну да вас, таких дебилов, только и могут набрать в рашистскую фабрику троллей... Кто поумнее уже сдрыснул и рабссеи?
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13.04.2023 17:31 Відповісти
Ты ведешь себя как типичное пуйло руснявое. На помощь отвечаешь хамством и оскорблениями.
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13.04.2023 17:59 Відповісти
"привыкал помогать" ???? Дякувати потрібно за допомогу, а не спочатку розказувати про шашлики і "не розхитуйте ситуацію", а тепер він б.....ь пнути Шольца збирається.
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13.04.2023 16:02 Відповісти
А это уже вопрос не к Шольцу, а 73% идиотам, которые "пратив вайны" голосовали.
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13.04.2023 16:22 Відповісти
Это имущество совка и гдр, которые приказали долго жить, а Бундес к этим самолетам не имеет отношения. Они им достались в нагрузку.
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13.04.2023 16:52 Відповісти
Ну ще є що на Швейцарії...
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13.04.2023 15:24 Відповісти
"Трудная" дума для немцев...
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13.04.2023 15:28 Відповісти
швидко не вирішиться..., треба посидіти, подумати, зважити за та проти..., може ближче до зими...
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13.04.2023 15:36 Відповісти
В июне 2022 года министр Хабек: "Заявка о разрешении на поставку Леопардов 2 не поступала".
24 января 2023 года поступила первая заявка, от Польши.
25 января 2023, то есть через день, заявка была одобрена.

Запрос на резрешение поставки истребителей подан, значит скоро будет решение.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
Тому кацапи й були впевнені, що можна розпочинати наступ: з одного боку зелені гниди, які зарубали ракетну програму і фінансування ЗСУ, з іншого - західна бюрократія "а-ля гаряча картопля", де не можуть знайти крайнього.
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13.04.2023 15:28 Відповісти
Старе іржаве залізо, на якому наші пілоти як смертники і те треба канючити. Є МІГи модернізовані за стандартами НАТО, але такі передавати заборонено. Чи для цього рубали голови білим лебедям?
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13.04.2023 15:55 Відповісти
що треба погоджувати ? зброя радянська , німці вже передали Польщі , літаки не відповідають стандартам НАТО і скоріше вже просто списані .
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13.04.2023 16:00 Відповісти
 
 