Польша просит Германию согласовать поставку Украине истребителей МиГ-29, - DPA

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.

Об этом со ссылкой на Немецкое агентство прессы сообщает Der Tagesspiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее письмо уже поступило немецкому правительству.

"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - добавили в издании.

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