Польша просит Германию согласовать поставку Украине истребителей МиГ-29, - DPA
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Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.
Об этом со ссылкой на Немецкое агентство прессы сообщает Der Tagesspiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующее письмо уже поступило немецкому правительству.
"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - добавили в издании.
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+4 Олександр Карін
показать весь комментарий13.04.2023 15:28
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За помощь благодарят, а не гадят в руку дающему.
Хочешь кого-то пнуть, пни себя.
24 января 2023 года поступила первая заявка, от Польши.
25 января 2023, то есть через день, заявка была одобрена.
Запрос на резрешение поставки истребителей подан, значит скоро будет решение.