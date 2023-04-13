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Германия (6025) Польша (7490) самолет (3353)

Польша просит Германию согласовать поставку Украине истребителей МиГ-29, - DPA

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг29

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.

Об этом со ссылкой на Немецкое агентство прессы сообщает Der Tagesspiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее письмо уже поступило немецкому правительству.

"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - добавили в издании.

Также читайте: Для начала контрнаступления Украине нужно получить преимущество в воздухе, - Игнат
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Топ комментарии
+8
не все, а тільки те що було власністю Німеччини, в них же там типо правове суспільство, закони, ****-мойо і все таке...
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13.04.2023 15:08
+5
Да и Шольца лишний раз пнуть не мешает, чтобы привыкал помогать Украине.
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13.04.2023 15:23
+4
Тому кацапи й були впевнені, що можна розпочинати наступ: з одного боку зелені гниди, які зарубали ракетну програму і фінансування ЗСУ, з іншого - західна бюрократія "а-ля гаряча картопля", де не можуть знайти крайнього.
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13.04.2023 15:28
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Це що, все озброєння в Европі зав'язане на німцях?
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13.04.2023 15:05 Ответить
не все, а тільки те що було власністю Німеччини, в них же там типо правове суспільство, закони, ****-мойо і все таке...
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13.04.2023 15:08 Ответить
Да и Шольца лишний раз пнуть не мешает, чтобы привыкал помогать Украине.
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13.04.2023 15:23 Ответить
а то что? Попросите в следующий раз больше?
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13.04.2023 15:33 Ответить
Не больше, а столько, сколько надо для того чтобы уничтожить рашизм. Дешевле давать оружие и не отправлять своих граждан на смерть. За всю Европу сейчас это делает Украина ценой жизни и здоровья своих лучших сынов и дочерей. ( И детей, если тебе, рашомовному "немцу", это не понятно).
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13.04.2023 15:41 Ответить
Вам никто ничего не должен.
За помощь благодарят, а не гадят в руку дающему.
Хочешь кого-то пнуть, пни себя.
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13.04.2023 15:53 Ответить
"Русский немец", иди за вслед русскому военному кораблю, ФСБешник под прокси . Ну да вас, таких дебилов, только и могут набрать в рашистскую фабрику троллей... Кто поумнее уже сдрыснул и рабссеи?
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13.04.2023 16:40 Ответить
Ты ведешь себя как типичное пуйло руснявое. На помощь отвечаешь хамством и оскорблениями.
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13.04.2023 17:28 Ответить
"Русский немец", иди за вслед русскому военному кораблю, ФСБешник под прокси . Ну да вас, таких дебилов, только и могут набрать в рашистскую фабрику троллей... Кто поумнее уже сдрыснул и рабссеи?
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13.04.2023 17:31 Ответить
Ты ведешь себя как типичное пуйло руснявое. На помощь отвечаешь хамством и оскорблениями.
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13.04.2023 17:59 Ответить
"привыкал помогать" ???? Дякувати потрібно за допомогу, а не спочатку розказувати про шашлики і "не розхитуйте ситуацію", а тепер він б.....ь пнути Шольца збирається.
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13.04.2023 16:02 Ответить
А это уже вопрос не к Шольцу, а 73% идиотам, которые "пратив вайны" голосовали.
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13.04.2023 16:22 Ответить
Это имущество совка и гдр, которые приказали долго жить, а Бундес к этим самолетам не имеет отношения. Они им достались в нагрузку.
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13.04.2023 16:52 Ответить
Ну ще є що на Швейцарії...
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13.04.2023 15:24 Ответить
"Трудная" дума для немцев...
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13.04.2023 15:28 Ответить
швидко не вирішиться..., треба посидіти, подумати, зважити за та проти..., може ближче до зими...
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13.04.2023 15:36 Ответить
В июне 2022 года министр Хабек: "Заявка о разрешении на поставку Леопардов 2 не поступала".
24 января 2023 года поступила первая заявка, от Польши.
25 января 2023, то есть через день, заявка была одобрена.

Запрос на резрешение поставки истребителей подан, значит скоро будет решение.
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13.04.2023 15:49 Ответить
Тому кацапи й були впевнені, що можна розпочинати наступ: з одного боку зелені гниди, які зарубали ракетну програму і фінансування ЗСУ, з іншого - західна бюрократія "а-ля гаряча картопля", де не можуть знайти крайнього.
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13.04.2023 15:28 Ответить
Старе іржаве залізо, на якому наші пілоти як смертники і те треба канючити. Є МІГи модернізовані за стандартами НАТО, але такі передавати заборонено. Чи для цього рубали голови білим лебедям?
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13.04.2023 15:55 Ответить
що треба погоджувати ? зброя радянська , німці вже передали Польщі , літаки не відповідають стандартам НАТО і скоріше вже просто списані .
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13.04.2023 16:00 Ответить
 
 