Для начала контрнаступления Украине нужно получить преимущество в воздухе, - Игнат

Для начала контрнаступления Силам обороны необходимо получить преимущество в воздухе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Простым это контрнаступление назвать крайне трудно. Воздушным силам, чтобы наступление было успешным, нужно завоевать преимущество в небе, потому что без превосходства в воздухе проводить наступательные действия под огнем вражеской авиации достаточно сложно. На сегодняшний день враг продолжает атаки на суше, с воздуха, имею в виду управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение с кораблей. Мы ведем противовоздушное сражение, то есть поражаем средства поражения, иногда вражескую авиацию, когда они близки к нашим границам. Говорить, что уже должно произойти контрнаступление без усиления нашего господства в воздухе, вряд ли возможно", - отметил Игнат.

Он напомнил, что снабжение Западом систем Patriot, SAMP/T и подготовленные украинские военные, умеющие работать с этими комплексами, усилят преимущество Украины в определенных регионах. Игнат подчеркнул, что Украина ожидает скорейшего решения о предоставлении современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет о самолетах F-16.

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Спикер проинформировал, что уже состоялось обучение украинских пилотов в США. По первым оценкам тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени на их подготовку, чем ранее было заявлено.

"Раньше было заявлено о приблизительном сроке - полгода, сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что увидели, что ребята подготовлены, они могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а применять доступные вооружения", - отметил Игнат.