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Для начала контрнаступления Украине нужно получить преимущество в воздухе, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юрій,ігнат

Для начала контрнаступления Силам обороны необходимо получить преимущество в воздухе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Простым это контрнаступление назвать крайне трудно. Воздушным силам, чтобы наступление было успешным, нужно завоевать преимущество в небе, потому что без превосходства в воздухе проводить наступательные действия под огнем вражеской авиации достаточно сложно. На сегодняшний день враг продолжает атаки на суше, с воздуха, имею в виду управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение с кораблей. Мы ведем противовоздушное сражение, то есть поражаем средства поражения, иногда вражескую авиацию, когда они близки к нашим границам. Говорить, что уже должно произойти контрнаступление без усиления нашего господства в воздухе, вряд ли возможно", - отметил Игнат.

Он напомнил, что снабжение Западом систем Patriot, SAMP/T и подготовленные украинские военные, умеющие работать с этими комплексами, усилят преимущество Украины в определенных регионах. Игнат подчеркнул, что Украина ожидает скорейшего решения о предоставлении современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет о самолетах F-16.

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Спикер проинформировал, что уже состоялось обучение украинских пилотов в США. По первым оценкам тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени на их подготовку, чем ранее было заявлено.

"Раньше было заявлено о приблизительном сроке - полгода, сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что увидели, что ребята подготовлены, они могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а применять доступные вооружения", - отметил Игнат.
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Топ комментарии
+23

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07.04.2023 14:10
+15
Тобто F-16 немає (фсьопрапало), значить переваги в повітрі не буде, контрнаступу теж не буде. Цікаво, а якже Київщину, Чернігівщину, Сумщину звільняли? Як звільняли Харківщину і Черкащину? ЯК !?! Ось так малята, хлопчики і дівчата, наша "флада" виправдовує свої П Р О Й О Б И, і на всяк випадок пояснює можливі невдачі на полі бою.
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07.04.2023 14:11
+6
Эксперд,пля...
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07.04.2023 14:00
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Страница 2 из 2
Я думаю немного иначе. Армейские механизированные колонны, будут окружать города и идти дальше, а гвардия наступления будет вести городские бои. Непосредственно в город, бронетехника не заходит, она там мишень.
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07.04.2023 23:17 Ответить
До цього кацапи намагалися уникати міських боїв, і просто тікали. Там особливо і міст немає на півдні за які можна було зачепитись. Західніше це Маріуполь, а південніше це Сімферополь, Севастополь, Керч. Мелітополь стоїть посеред степу, якщо вони залишили Херсон без вуличних боїв то Мелітополь тим більше не будуть обороняти. Основна задача зараз зводиться до того щоб пройти лінію оборони Василівка-Токмак-Пологи-Кам'янка. Далі буде вже простіше.
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08.04.2023 08:01 Ответить
Але логіка по суті правильна. Тут справа навіть не в якихось серйозних боях у містах. Навіть якщо кацапи потікають все одно в населених пунктах залишуться підрозділи які "загубились", або яких "забули". І під час наступу у Харківській області армія мала заходити у населені пункти і вести зачистку таких невеликих груп. Це все дуже гальмувало наступ. Армія по суті застрягла у населених пунктах. Тепер це враховано, і Гвардія наступу зможе взяти на себе ці обов'язки. Але на мою думку це не будуть якісь серйозні бої. Це будуть поліцейські обов'язки, вони будуть звичайно розширені, і їх звісно не потрібно плутати з поліцейськими обов'язками під час мирного часу.
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08.04.2023 08:14 Ответить
До кінця літа в Азовському морі точно покупаємось. І мосту уже не буде
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07.04.2023 15:28 Ответить
Може краще взяти до Генштабу афганців, які перемогли срср, без літаків, танків та тяжкої авіації?
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07.04.2023 14:31 Ответить
У афганцев был горный рельеф местности, где было невозможно применять бронетехнику и самолеты. Который в Украине отсутствует как таковой.
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07.04.2023 14:32 Ответить
И "Стингеры"
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07.04.2023 14:41 Ответить
зато у Украины есть ПВО, и опыт действий в Херсонской и Харьковской операциях осенью, уже забыл безнадега ты блин? )
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07.04.2023 17:49 Ответить
Харьков - там вообще можно сказать обороны не было и обрати внимание, за счет быстрого прорыва дошли до Кременной, а вот дальше взломать оборону не смогли. Херсон - помогло что перебили мосты через Днепр. А вот теперь, на любом участке, нужно проламывать построенную оборону. И это непросто.
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07.04.2023 23:20 Ответить
Год телились. И наступление сорвалось.
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07.04.2023 14:51 Ответить
где вы её возьмете дебила кусок?никакого преимущества и не будет !так что все наступление закончилось так и не начавшись?
сначала про броню расказывали-им дали а теперь про воздух а потом что придумают подводные лодки?
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07.04.2023 15:02 Ответить
При господстве противника в воздухе он сможет уничтожать украинскую техника и пехоту.

А в степях Запорожья это будет легко делать.
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07.04.2023 15:29 Ответить
никакого преимущества в воздухе-не будет
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07.04.2023 15:50 Ответить
есть такая штука... называется ПВО... но это секрет
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07.04.2023 17:48 Ответить
первое серьезне заявление
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07.04.2023 15:08 Ответить
Сподіваюсь, це заява для зовнішнього споживача, а не для українців
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07.04.2023 15:32 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/7/7396892/

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

А в это время (пару дней назад был сюжет) - военная контрразведка и сбу, отчитались что успешно ловят тех кто пытаеся выехать из страны, вместо ловли шпионов, диверсантов, пресекать вербовку и прочего.

Т.е. незаконное пересечение границы, важнее, чем "витоку інформації стосовно планів сил оборони України".

Раньше сбу занималась брелками с камерами за 1$ с алиэкспрес, теперь оказывается контрразведка должна заниматься пересечением границы в сторону ЕС, а шпионов кто будет искать и ловить?
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07.04.2023 15:34 Ответить
А що їх ловити - більша половина ВР і ОП - бери не помилишся
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10.04.2023 08:24 Ответить
Поняли, что перегнули с психозом "завтра контрнаступление" и потихоньку начинают включать заднюю.
Я все понимаю: и овердокуя ресурсов у орков, и наши ограниченные возможности, и дефицит боеприпасов, и недостаточная помощь Запада и т.п. Все это понятно, и так было с первых дней войны. Но накуя при этом 2 месяца кричать из каждого утюга о нашем "контрнаступлении вот-вот"?
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07.04.2023 15:42 Ответить
може, ще всім вийти на демонстрацію, вимагаючи рішучого контрнаступу та перемоги, і покуй на недодану зброю-закидаємо капелюхами тупих орків?
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07.04.2023 17:18 Ответить
Скажи це мешканцям півдня, яких здали за кілька годин, і які вже більше року чекають визволення. А дехто чекає визволення ще з 14 року. Якщо немає можливості закидувати ворога не-шапками, то краще зеленої ******* взагалі не ******* з кожної праски про "скорий контрнаступ", а мовчати і накопичувати сили.
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07.04.2023 17:43 Ответить
контрнаступу не відбудеться взагалі у найближчі пів року. Треба бути зовсім телепнем, щоб його очікувати.
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07.04.2023 18:13 Ответить
бальзам для зрадофилом и понеслась в комментах истерика )
всё будет, и контрнаступ будет и небо в нужных местах прикроют ПВО, и устроят рашистам веселый месяцок, не переживайте. Хотя нет... как же вы тогда, целый месяц, а то и два без зрады жить будете... Не знаю... впрочем... вы найдете, за вами не станет )
п.с. какое господство было в воздухе во время освобождения Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и части Херсонской области я думаю напоминать не надо? Или с память от вечной зрады плохо стало?
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07.04.2023 17:47 Ответить
А разве там были бои? Москали были в меньшинстве и просто тикали с тех направлений. Тут же ЗСУ предстоит первый за современную историю штурм.
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07.04.2023 18:44 Ответить
Ну то есть, никакого контрнаступу с такими условиями быть не может.

Ибо даже если бы Украине дали более-менее нормальное число западных самолётов, то это автоматически сожрало бы весь бюджет на поддержание. А там всего что-то около 8 млрд. осталось.
И даже так вряд ли какое-то превосходство получилось бы.
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07.04.2023 17:54 Ответить
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