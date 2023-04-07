Для начала контрнаступления Украине нужно получить преимущество в воздухе, - Игнат
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Для начала контрнаступления Силам обороны необходимо получить преимущество в воздухе.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Простым это контрнаступление назвать крайне трудно. Воздушным силам, чтобы наступление было успешным, нужно завоевать преимущество в небе, потому что без превосходства в воздухе проводить наступательные действия под огнем вражеской авиации достаточно сложно. На сегодняшний день враг продолжает атаки на суше, с воздуха, имею в виду управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение с кораблей. Мы ведем противовоздушное сражение, то есть поражаем средства поражения, иногда вражескую авиацию, когда они близки к нашим границам. Говорить, что уже должно произойти контрнаступление без усиления нашего господства в воздухе, вряд ли возможно", - отметил Игнат.
Он напомнил, что снабжение Западом систем Patriot, SAMP/T и подготовленные украинские военные, умеющие работать с этими комплексами, усилят преимущество Украины в определенных регионах. Игнат подчеркнул, что Украина ожидает скорейшего решения о предоставлении современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет о самолетах F-16.
Спикер проинформировал, что уже состоялось обучение украинских пилотов в США. По первым оценкам тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени на их подготовку, чем ранее было заявлено.
"Раньше было заявлено о приблизительном сроке - полгода, сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что увидели, что ребята подготовлены, они могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а применять доступные вооружения", - отметил Игнат.
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сначала про броню расказывали-им дали а теперь про воздух а потом что придумают подводные лодки?
А в степях Запорожья это будет легко делать.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.
А в это время (пару дней назад был сюжет) - военная контрразведка и сбу, отчитались что успешно ловят тех кто пытаеся выехать из страны, вместо ловли шпионов, диверсантов, пресекать вербовку и прочего.
Т.е. незаконное пересечение границы, важнее, чем "витоку інформації стосовно планів сил оборони України".
Раньше сбу занималась брелками с камерами за 1$ с алиэкспрес, теперь оказывается контрразведка должна заниматься пересечением границы в сторону ЕС, а шпионов кто будет искать и ловить?
Я все понимаю: и овердокуя ресурсов у орков, и наши ограниченные возможности, и дефицит боеприпасов, и недостаточная помощь Запада и т.п. Все это понятно, и так было с первых дней войны. Но накуя при этом 2 месяца кричать из каждого утюга о нашем "контрнаступлении вот-вот"?
всё будет, и контрнаступ будет и небо в нужных местах прикроют ПВО, и устроят рашистам веселый месяцок, не переживайте. Хотя нет... как же вы тогда, целый месяц, а то и два без зрады жить будете... Не знаю... впрочем... вы найдете, за вами не станет )
п.с. какое господство было в воздухе во время освобождения Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и части Херсонской области я думаю напоминать не надо? Или с память от вечной зрады плохо стало?
Ибо даже если бы Украине дали более-менее нормальное число западных самолётов, то это автоматически сожрало бы весь бюджет на поддержание. А там всего что-то около 8 млрд. осталось.
И даже так вряд ли какое-то превосходство получилось бы.