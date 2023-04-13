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Новини Київські новини
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Київ (13851) комендантська година (178) Великдень (283)

На Великдень кияни можуть переночувати в храмах, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

пасха

Віряни, які у Великодню ніч прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишитися в храмі до ранку.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні.

В КМВА наголосили, що залишати храми чи знаходитися під час комендантської години на вулицях заборонено.

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Також кияни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися, де знаходиться найближче укриття. І в разі повітряної тривоги масово туди перейти.

Крім того, у КМВА зауважили, що 15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00. А 16 квітня заплановані ранкові молебні з 5:00 до 18:00.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
так можуть закласти вибухиівку, чхати вони хотіли на навіжених і на попіків, заради сюжету про хвашизм і не таке зроблять

доречі той самий попік може і закласти
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13.04.2023 15:12
+3
Розкажи це монахам святогірського монастиря! Вони в 2014-му бойовиків Гіркіна зі зброєю переховували а торік їх монастир російська артилерія рознесла вщент
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13.04.2023 15:20
+2
ще й як ********, вони спеціально по * своєму * храму влуплять скажуть це все біндєравци-сотонізди
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13.04.2023 15:15
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не найкраще рішення
ліпше скасували б на день комендантську годину
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13.04.2023 15:06 Відповісти
у вас религия на первом месте?
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13.04.2023 15:07 Відповісти
безпека
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13.04.2023 15:09 Відповісти
А как скасування комендантської години улчшит безопасность?
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13.04.2023 15:26 Відповісти
меньше людей буде знаходитися в церкві
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13.04.2023 15:29 Відповісти
И шо? Ну будут они не в церкви а рядом дома, они же не исчезнут. И с чего вы взяли что все побегут в церковь ночевать?
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13.04.2023 15:33 Відповісти
хаха, та хай будуть
бо
1. Бобзахистить
2. хто здох = бігом до Боба, а це найвища нагорода віропітекові
3. .....(і нікого в храмику, навіть піп і той з..бався бо може "бобпокликати" ракета впасти)
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13.04.2023 16:16 Відповісти
Интересно шо большенство религиозных праздников(шабашей) празднуются ночью.
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13.04.2023 21:00 Відповісти
Кияни вільно і спокійно можуть перебувати в Києві в московських храмах.Орки своїх не ********
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13.04.2023 15:07 Відповісти
так можуть закласти вибухиівку, чхати вони хотіли на навіжених і на попіків, заради сюжету про хвашизм і не таке зроблять

доречі той самий попік може і закласти
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13.04.2023 15:12 Відповісти
Ну, підніметься загальний IQ нації - які проблеми?
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13.04.2023 17:19 Відповісти
ще й як ********, вони спеціально по * своєму * храму влуплять скажуть це все біндєравци-сотонізди
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13.04.2023 15:15 Відповісти
Розкажи це монахам святогірського монастиря! Вони в 2014-му бойовиків Гіркіна зі зброєю переховували а торік їх монастир російська артилерія рознесла вщент
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13.04.2023 15:20 Відповісти
Мій допис треба розуміти як докір і іронія в бік упоротих прихожнан-московитів яких в Києві більше ніж досить
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13.04.2023 15:33 Відповісти
То їм карма прилетіла
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13.04.2023 16:42 Відповісти
Попы, а вот как там..... есть притча или что там про "горчичное зерно и т.н. "веру""
так вот, это вполне достаточно объясняет тому(если ВНЕЗАПНО кто то из верунов ВДРУГ или ВВРАГ решил подумать чуть-чуть)....... то есть - попы ни разу не надеются на Боба(если атака), а на ПВО. А также - ни разу не на Абрахамраила Говновриила(если рак), а на - ну там был, сепар или не сепар, но неважно - су-пердохтур - какой то там, пусть будет - Ермак-Годунов(1500 баксов за медосмотр(если меньше то лох, ОН вестимо, а лохи и так при бабле то))
так шо... веротекантропов - хочу спросить, если есть шанс шо 1% вероятности вы из капища не вернетесь взад и в квартиру, то вы пойдете святить водку, ой, ковбасу та паску?
..... ха-ха!
вот именно!!!
и вот такое именно лицемерие я и ненавижу, а вы - Ыыыы, отеЫЫЫст, ты просто ныверышьььь..... уууу, бобпокарает, скоропомрешь, бойся, бойся(ага, боюсь шо кот поцарапает, ибо колбасу зажму и он получит только мощи(сушенную рыбку, а не то что веропитеки лижут то, кот не стальной, обрыгается от такого))
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13.04.2023 15:28 Відповісти
В храмах є бомбосховища ?
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13.04.2023 15:59 Відповісти
ну так в вашому "ніку" відповідь.
ох, це не влаштовує попів?
ну тоді - ви єретик та підлягаєте спаленню ))))))
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13.04.2023 16:13 Відповісти
Цікаво, той хлопцик на фото взагалі розуміє що відбувається і де його речі?
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13.04.2023 17:18 Відповісти
 
 