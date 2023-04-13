На Великдень кияни можуть переночувати в храмах, - КМВА

Віряни, які у Великодню ніч прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишитися в храмі до ранку.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні.

В КМВА наголосили, що залишати храми чи знаходитися під час комендантської години на вулицях заборонено.

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Також кияни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися, де знаходиться найближче укриття. І в разі повітряної тривоги масово туди перейти.

Крім того, у КМВА зауважили, що 15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00. А 16 квітня заплановані ранкові молебні з 5:00 до 18:00.

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