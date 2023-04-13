На Великдень кияни можуть переночувати в храмах, - КМВА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Віряни, які у Великодню ніч прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишитися в храмі до ранку.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні.
В КМВА наголосили, що залишати храми чи знаходитися під час комендантської години на вулицях заборонено.
Також кияни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися, де знаходиться найближче укриття. І в разі повітряної тривоги масово туди перейти.
Крім того, у КМВА зауважили, що 15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00. А 16 квітня заплановані ранкові молебні з 5:00 до 18:00.
Будь ласка, зачекайте...
ліпше скасували б на день комендантську годину
бо
1. Бобзахистить
2. хто здох = бігом до Боба, а це найвища нагорода віропітекові
3. .....(і нікого в храмику, навіть піп і той з..бався бо може "
бобпокликати" ракета впасти)
доречі той самий попік може і закласти
так вот, это вполне достаточно объясняет тому(если ВНЕЗАПНО кто то из верунов ВДРУГ или ВВРАГ решил подумать чуть-чуть)....... то есть - попы ни разу не надеются на Боба(если атака), а на ПВО. А также - ни разу не на Абрахамраила Говновриила(если рак), а на - ну там был, сепар или не сепар, но неважно - су-пердохтур - какой то там, пусть будет - Ермак-Годунов(1500 баксов за медосмотр(если меньше то лох, ОН вестимо, а лохи и так при бабле то))
так шо... веротекантропов - хочу спросить, если есть шанс шо 1% вероятности вы из капища не вернетесь взад и в квартиру, то вы пойдете святить водку, ой, ковбасу та паску?
..... ха-ха!
вот именно!!!
и вот такое именно лицемерие я и ненавижу, а вы - Ыыыы, отеЫЫЫст, ты просто ныверышьььь..... уууу, бобпокарает, скоропомрешь, бойся, бойся(ага, боюсь шо кот поцарапает, ибо колбасу зажму и он получит только мощи(сушенную рыбку, а не то что веропитеки лижут то, кот не стальной, обрыгается от такого))
ох, це не влаштовує попів?
ну тоді - ви єретик та підлягаєте спаленню ))))))