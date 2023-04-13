На Пасху киевляне могут переночевать в храмах, - КМВА

Верующие, которые в Пасхальную ночь пришли на службу к началу комендантского часа, могут остаться в храме до утра.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Однако, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа", - говорится в сообщении.

В КГВА подчеркнули, что покидать храмы или находится во время комендантского времени на улицах запрещено.

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Также киевляне, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать, где находится ближайшее укрытие. И в случае воздушной тревоги массово перейти туда.

Кроме того, в КМВА отметили, что 15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00. А 16 апреля запланированы утренние молебны с 5:00 до 18:00.

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