На Пасху киевляне могут переночевать в храмах, - КМВА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Верующие, которые в Пасхальную ночь пришли на службу к началу комендантского часа, могут остаться в храме до утра.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Однако, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа", - говорится в сообщении.
В КГВА подчеркнули, что покидать храмы или находится во время комендантского времени на улицах запрещено.
Также киевляне, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать, где находится ближайшее укрытие. И в случае воздушной тревоги массово перейти туда.
Кроме того, в КМВА отметили, что 15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00. А 16 апреля запланированы утренние молебны с 5:00 до 18:00.
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ліпше скасували б на день комендантську годину
бо
1. Бобзахистить
2. хто здох = бігом до Боба, а це найвища нагорода віропітекові
3. .....(і нікого в храмику, навіть піп і той з..бався бо може "
бобпокликати" ракета впасти)
доречі той самий попік може і закласти
так вот, это вполне достаточно объясняет тому(если ВНЕЗАПНО кто то из верунов ВДРУГ или ВВРАГ решил подумать чуть-чуть)....... то есть - попы ни разу не надеются на Боба(если атака), а на ПВО. А также - ни разу не на Абрахамраила Говновриила(если рак), а на - ну там был, сепар или не сепар, но неважно - су-пердохтур - какой то там, пусть будет - Ермак-Годунов(1500 баксов за медосмотр(если меньше то лох, ОН вестимо, а лохи и так при бабле то))
так шо... веротекантропов - хочу спросить, если есть шанс шо 1% вероятности вы из капища не вернетесь взад и в квартиру, то вы пойдете святить водку, ой, ковбасу та паску?
..... ха-ха!
вот именно!!!
и вот такое именно лицемерие я и ненавижу, а вы - Ыыыы, отеЫЫЫст, ты просто ныверышьььь..... уууу, бобпокарает, скоропомрешь, бойся, бойся(ага, боюсь шо кот поцарапает, ибо колбасу зажму и он получит только мощи(сушенную рыбку, а не то что веропитеки лижут то, кот не стальной, обрыгается от такого))
ох, це не влаштовує попів?
ну тоді - ви єретик та підлягаєте спаленню ))))))