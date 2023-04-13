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Дніпро (302) Київ (13851) Київська область (3133) підтоплення (186)

Через загрозу підтоплення на Київщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Новини Цензор.НЕТ Події

підтоплення,водопілля

У Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах очікується підтоплення.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ.

"На р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Рівень небезпеки з початкового жовтого було піднято до помаранчевого.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Києві та на Київщині через водопілля очікується підтоплення.

Автор: Ольга Лузан
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