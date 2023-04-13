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Грузія хоче, щоб ЄС та Україна видали їй членів уряду Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

папуашвілі,шалва

Тбілісі хоче від Євросоюзу та України видачі колишніх міністра оборони та міністра юстиції часів президентства Саакашвілі, які знайшли притулок за кордоном.

Про це заявив голова грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".

Йдеться про колишнього міністра оборони Давида Кезарашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеїшвілі.

Спікер парламенту заявив, що вони - "кати", які "організували в Грузії ГУЛАГ".

Читайте: Я скоро помру, якщо не отримаю меддопомогу за межами Грузії, - Саакашвілі

"Країни ЄС та політики, які заохочують Саакашвілі, - у боргу перед грузинським народом і поставили під загрозу безпеку грузинського народу. Я думаю, що вони повинні сплатити цей борг… зокрема, видачею Грузії Кезерашвілі, а також Зураба Адеїшвілі, що ховається в Україні", - заявив Папуашвілі.

Він додав: "Коли кати вільно пересуваються ЄС, це дискредитує сам ЄС".

Також читайте: Опозиція в Тбілісі провела мітинг на підтримку Саакашвілі та європейського курсу Грузії

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
І воно в Євросоюз преться
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13.04.2023 16:02
+53
нагадайте, це вони на наших плечах хочуть в ЄС?
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13.04.2023 16:05
+41
Грузія вимогає чи проросійський уряд Грузії вимогає?
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13.04.2023 16:08
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Шалава папуас вимагає?!.його рідня напевно має у своєму складі ,,апельсинів",яких пересаджав саакашвілі.от і помстяться.так скоро проросійські х..си будуть вимагати депортації грузинських добровольців які воюють в зсу.у свого першого ,,кохання" ,ослиці іа хай вимагає,і ,,домагається".
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14.04.2023 09:12 Відповісти
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