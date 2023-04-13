Грузія хоче, щоб ЄС та Україна видали їй членів уряду Саакашвілі

Тбілісі хоче від Євросоюзу та України видачі колишніх міністра оборони та міністра юстиції часів президентства Саакашвілі, які знайшли притулок за кордоном.

Про це заявив голова грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".

Йдеться про колишнього міністра оборони Давида Кезарашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеїшвілі.

Спікер парламенту заявив, що вони - "кати", які "організували в Грузії ГУЛАГ".

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"Країни ЄС та політики, які заохочують Саакашвілі, - у боргу перед грузинським народом і поставили під загрозу безпеку грузинського народу. Я думаю, що вони повинні сплатити цей борг… зокрема, видачею Грузії Кезерашвілі, а також Зураба Адеїшвілі, що ховається в Україні", - заявив Папуашвілі.

Він додав: "Коли кати вільно пересуваються ЄС, це дискредитує сам ЄС".

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