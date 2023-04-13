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Грузия хочет, чтобы ЕС и Украина выдали ей членов правительства Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

папуашвілі,шалва

Тбилиси хочет от Евросоюза и Украины выдачи бывших министра обороны и министра юстиции времен президентства Саакашвили, нашедших убежище за границей.

Об этом заявил глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Речь идет о бывшем министре обороны Давиде Кезарашвили и бывшем министре юстиции Зурабе Адеишвили.

Спикер парламента заявил, что они - "палачи", которые "организовали в Грузии ГУЛАГ".

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"Страны ЕС и политики, поощряющие Саакашвили, - в долгу перед грузинским народом и поставили под угрозу безопасность грузинского народа. Я думаю, что они должны оплатить этот долг… в частности, выдачей Грузии Кезерашвили, а также скрывающегося в Украине Зураба Адеишвили" , – заявил Папуашвили.

Он добавил: "Когда палачи свободно передвигаются ЕС, это дискредитирует сам ЕС".

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Топ комментарии
+63
І воно в Євросоюз преться
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13.04.2023 16:02
+53
нагадайте, це вони на наших плечах хочуть в ЄС?
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13.04.2023 16:05
+41
Грузія вимогає чи проросійський уряд Грузії вимогає?
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13.04.2023 16:08
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Шалава папуас вимагає?!.його рідня напевно має у своєму складі ,,апельсинів",яких пересаджав саакашвілі.от і помстяться.так скоро проросійські х..си будуть вимагати депортації грузинських добровольців які воюють в зсу.у свого першого ,,кохання" ,ослиці іа хай вимагає,і ,,домагається".
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14.04.2023 09:12 Ответить
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