Грузия хочет, чтобы ЕС и Украина выдали ей членов правительства Саакашвили
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Тбилиси хочет от Евросоюза и Украины выдачи бывших министра обороны и министра юстиции времен президентства Саакашвили, нашедших убежище за границей.
Об этом заявил глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".
Речь идет о бывшем министре обороны Давиде Кезарашвили и бывшем министре юстиции Зурабе Адеишвили.
Спикер парламента заявил, что они - "палачи", которые "организовали в Грузии ГУЛАГ".
"Страны ЕС и политики, поощряющие Саакашвили, - в долгу перед грузинским народом и поставили под угрозу безопасность грузинского народа. Я думаю, что они должны оплатить этот долг… в частности, выдачей Грузии Кезерашвили, а также скрывающегося в Украине Зураба Адеишвили" , – заявил Папуашвили.
Он добавил: "Когда палачи свободно передвигаются ЕС, это дискредитирует сам ЕС".
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