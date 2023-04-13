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Польща, США та Велика Британія перебувають в авангарді допомоги Україні, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що безпеку України можуть забезпечити його країна, США та Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, влада Польщі веде політику на посилення американської присутності, а також забезпечення безпеки країни за рахунок закупівлі сучасної техніки, допомоги Україні та присутності в альянсах.

Дуда зазначив, що союз із США є для Польщі фундаментальним питанням.

"Трансатлантичне партнерство - це шлях до зміцнення безпеки на східному фланзі Європи. Польська зовнішня політика останнім часом дуже активна. Перед нами стоїть найважливіше завдання - забезпечити безпеку Польщі та всіх, хто в ній живе", - сказав польський лідер.

Дуда заявив, що лише США здатні забезпечити безпеку центрально-східної Європи.

"Ми, США та Велика Британія, перебуваємо в авангарді допомоги Україні. Ті, хто дотримувався цієї політики, мали рацію щодо нинішньої міжнародної ситуації", - підсумував президент Польщі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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13.04.2023 16:07 Відповісти
ни для от поляков что бы не посношать немцев морально)
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13.04.2023 16:15 Відповісти
Гарна компанія для економічного союзу, хто більше вкладе в допомогу Україні той і буде в цьому об'єднані
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13.04.2023 16:21 Відповісти
о_О, ну може досить про двомор'я чи речі посполиті2. Невже ЄС і НАТО не достатньо?
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13.04.2023 17:18 Відповісти
Брехня на брехні брехньою поганяє. Загальна допомога польщі Україні - трохи більша 2 млрд євро. Німеччина значно більше витратилась на Україну, а ніж польща і про це жодного слова у заяві. Не забуваємо, що Німеччина не заробила 2 млрд євро за минулий рік на наших біженцях, як поляки. Ну і вишенка на торті, більша частина допомоги ЄС, яку надав Брюссель формується за рахунок німецьких вливань. Так що краще фільтрувати інформацію, а не тупо довіряти хвастливим заявам.
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13.04.2023 17:12 Відповісти
До речі, ось свіжа новина: "Японія у 2023 році виділить Україні допомогу в розмірі 3,5 млрд доларів".
Так що про авангард - дуда трохи загнув.
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13.04.2023 17:15 Відповісти
А те, що Польща дала нам 260 танків Т-72 і "Твердий" та до сотні САУ "Краб" - то фігня, дрібниця, да? Скільки танків дала нам Гамерика? Нуль цілих хрін десятих.
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13.04.2023 17:49 Відповісти
Краби були продані Україні, а не подаровані. За танки вони отримали аналоги від НАТО. Америка нам вже дала допомоги на 40+ млрд.
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13.04.2023 18:41 Відповісти
 
 