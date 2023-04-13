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Мінфін (777) допомога (5105) Японія (593)

Японія у 2023 році виділить Україні допомогу в розмірі 3,5 млрд доларів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

японія

Уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

Про це повідомляє  пресслужба Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустріч з міністром фінансів Японії наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону. 

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

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"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", - зазначив Марченко.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
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13.04.2023 16:38
+7
Вони вже і грошима і обладнанням допомагали і ось, знову виділили величезну суму. Щира подяка Японії за підтримку та допомогу.
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13.04.2023 17:12
+6
Просто жесть какие в нас деньги вливают. Лишь бы их не растащили... И направили в верное русло.
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13.04.2023 16:26
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Просто жесть какие в нас деньги вливают. Лишь бы их не растащили... И направили в верное русло.
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13.04.2023 16:26 Відповісти
мне вот......
ну хз, но не мог бы зеля так игнорировать Бернса.
"вливают" значит = кое кто говорит шо путин делает так как .... ну тупо типо тот же ага "иноагент"
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13.04.2023 16:40 Відповісти
Только в руки чинушам и депутатам не давайте. Отстройте, что то сами. А то опять положат 1 см асфальта на дорогах а остальное украдут.
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13.04.2023 16:26 Відповісти
Ну так, Хірохіто мав би звільнити деякі території в 41-му, але заскавулів - ой, ми ж підписали з бандитами договір, так що давайте нападемо на реального Дракона і ясно шо просремо., Уррряяя, бонсай!!!11(нападає на Рузвельтівців)

ідіть нахрін японці, Росія вам не віддасть нічого(обнімається з балалайкою та матрьошкою)

коротше тільки зайдіть туди - рашка якраз шукає шоб "малєнько да побідобєсно пабідіть" ну хоч кого то?

не знаю, рашка там має кораблі з ПКР і другі ракети - ну там не проти кораблів, а проти суші... ха-ха.. ну але - давайте, я тільки за, в Житомирі менше буде траблів, ммммм, ох, оце смуууузі(шо?) таке негідне за 300 грн., дааавааай прааатівний я тібє поставлю свооой жопааанцік, мммм, ну вот, на смарфонє ето броник для героя - ельфа ооооо, оу єєєєє, СКОКА???
да ті ох.... п..... что за цені, я щас уже звоню, щас, вийди... дарагоой, министр, ви понимаете, тут козлииииии, ох, ахххх(тікає)
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13.04.2023 16:32 Відповісти
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13.04.2023 16:38 Відповісти
кремлевская петушня на это не рассчитывала...
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13.04.2023 16:47 Відповісти
Может и петушня, но - ПОЛТОРАМЕТРОВАЯ!
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13.04.2023 18:04 Відповісти
Японія вигловляє гарні оптичні приціли Nikon. Могли б допомогти нам оснастити зброю оптикою
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13.04.2023 17:03 Відповісти
Вони вже і грошима і обладнанням допомагали і ось, знову виділили величезну суму. Щира подяка Японії за підтримку та допомогу.
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13.04.2023 17:12 Відповісти
А шо, нормально так зелені виродки пристоїлись, війни у них немає, гроші течуть рікою, без війни навіть якби грабували усе до копійки стільки б небуло. ЗМІ свої, про грабунки якщо і напишуть до тесь там у фейсбуках, суди свої навіть якщо НАБУ десь когось зловить. Мусора свої, на випадок бунтів - майже готова "нова" нацгвардія, по майдану якщо шо *бануть москалі якоюсь торпедою і більше ніхто майданити не буде. Все у пацанів за*бісь, можна так до старості жити не бідувати.
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13.04.2023 17:35 Відповісти
Щось ти задуже природньо матюки ґлаґопішь! :-[
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13.04.2023 18:01 Відповісти
То все, що тебе турбує?
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13.04.2023 21:28 Відповісти
サムライありがとう
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13.04.2023 17:42 Відповісти
Респект японцам! 👋👍
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13.04.2023 17:55 Відповісти
Самураї вже давно, роками допомагають Україні без зайвого галасу. Надійні щедрі хлопці.
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13.04.2023 18:14 Відповісти
Безцінна допомога від Японії - повернення своїх островів . Саме зараз : і для України , і для Японії було б вчасно .
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13.04.2023 18:59 Відповісти
 
 