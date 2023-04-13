Японія у 2023 році виділить Україні допомогу в розмірі 3,5 млрд доларів
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Уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустріч з міністром фінансів Японії наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.
Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.
Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.
"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", - зазначив Марченко.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.
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ну хз, но не мог бы зеля так игнорировать Бернса.
"вливают" значит = кое кто говорит шо путин делает так как .... ну тупо типо тот же ага "иноагент"
ідіть нахрін японці, Росія вам не віддасть нічого(обнімається з балалайкою та матрьошкою)
коротше тільки зайдіть туди - рашка якраз шукає шоб "малєнько да побідобєсно пабідіть" ну хоч кого то?
не знаю, рашка там має кораблі з ПКР і другі ракети - ну там не проти кораблів, а проти суші... ха-ха.. ну але - давайте, я тільки за, в Житомирі менше буде траблів, ммммм, ох, оце смуууузі(шо?) таке негідне за 300 грн., дааавааай прааатівний я тібє поставлю свооой жопааанцік, мммм, ну вот, на смарфонє ето броник для героя - ельфа ооооо, оу єєєєє, СКОКА???
да ті ох.... п..... что за цені, я щас уже звоню, щас, вийди... дарагоой, министр, ви понимаете, тут козлииииии, ох, ахххх(тікає)