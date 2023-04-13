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Швейцарія планує надати Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Уряд Швейцарії готовий до довгострокової підтримки України у обороні від російського вторгнення. Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

Цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів. - Ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки,

Швейцарія протягом наступних шести років загалом надасть Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів. - Ред.).

Нагадаємо, що Швейцарія підртимує Україну фінансово та політично, проте уряд країни не дозволяє реекспорт власної зброї до України.

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а скільки та мшвейцарія планує заплатит росісі за ресурси до 2028ого року?
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13.04.2023 16:33 Відповісти
Не прибідняитесь -- до 2028 могли б і 17 млд. відслюнявити .
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13.04.2023 16:45 Відповісти
Суки верните нам золото Полуботка, *********. Или снимите запреты на оружие, шо все время блокируете
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13.04.2023 17:01 Відповісти
И пофиг шо оно в Лондоне нашлось
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13.04.2023 17:02 Відповісти
A tuft of wool from a black sheep
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13.04.2023 17:21 Відповісти
зеленим не давайте нічого-скиздять
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13.04.2023 18:22 Відповісти
Ну ось більш менш ок.

А на Швейцарію бочку котили.

З ними треба працювати. Все ж Швейцарія це не привична нам держава, а військовий союз міні держав.
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13.04.2023 21:55 Відповісти
швейцарці мразота.

як зрою українцям так у них суверенітет а як зерно українське скуповувати за безцінь так відразу про суверенітет забувають, тварюки.
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13.04.2023 22:17 Відповісти
 
 