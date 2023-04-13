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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Швейцарські банки закриватимуть рахунки росіян, які платять податки в РФ, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Банки Швейцарії почали попереджати клієнтів з Росії про закриття їхніх рахунків, якщо вони сплачують податки в російський бюджет.

Про це з посиланням на двох швейцарських адвокатів та джерело в банківському секторі Швейцарії пише РБК, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Ситуація почалася близько місяця тому з клієнтами UBS і Сredit Suisse, заявив керуючий партнер Швейцарського юридичного бюро LEOLEX Роман Кудінов.

"До нашого юридичного бюро звернулося близько десяти осіб, яким поки що неофіційно дзвонили співробітники банків із попередженням, що якщо вони не припинять бути власниками розташованих у Росії компаній, які сплачують податки, то банку доведеться закрити їхній рахунок, але офіційних дій після цього ще не було.

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Дії банків поки що мають вибірковий, а не масовий характер", - заявив Кудінов.

За його словами, банки пояснюють це рішення тим, що такі клієнти платять податки державі, яка дестабілізує ситуацію в Україні.

Ще один швейцарський адвокат розповів РБК, що його клієнти вже зіткнулися з блокуванням рахунків через сплату податків до російського бюджету. Листи з таким попередженням деяким своїм клієнтам міг надіслати банк UBS, сказало РБК джерело в банківському секторі Швейцарії.

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Кудінов вважає, що банки, скоріше, змушені вдаватися до таких кроків через тиск на них швейцарської влади, парламентських партій і Державного секретаріату Швейцарії з економіки (SECO), які знову почали говорити про посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії.

"Ці дії наше бюро розцінює як незаконні і планує оскаржити їх, щойно наші клієнти отримають офіційні письмові повідомлення", - додав він.

РБК надіслав запит у швейцарські банки. Сredit Suisse відмовився від коментарів, інші фінансові організації не відповіли на запит.

Посол США у Швейцарії та Ліхтенштейні Скотт Міллер у березні заявляв про можливість заморозити російські активи на суму 50-100 млрд швейцарських франків ($56-112 млрд).

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Загалом у країні можуть перебувати російські активи на 150-200 млрд франків ($168-224 млрд). За даними SECO, які напередодні навела директор цього департаменту Елен Будлігер-Артієда, Швейцарія заморозила активи росіян під санкціями на суму 7,5 млрд швейцарських франків ($8,4 млрд). Це третина від €21,5 млрд ($23,6 млрд), заморожених у ЄС, додала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Московиты и другие отбросы челевечества с клеймом "росияне", в связи с этим примите мои поздравления. Толи еще будет.
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13.04.2023 12:08
+3
Ну хоч так. Без шкоди нейтралітету
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13.04.2023 12:11
+2
схоже що це ініциатива притомних громадян а не державна політика Швейцарії
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13.04.2023 12:15
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Московиты и другие отбросы челевечества с клеймом "росияне", в связи с этим примите мои поздравления. Толи еще будет.
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13.04.2023 12:08 Відповісти
Ну хоч так. Без шкоди нейтралітету
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13.04.2023 12:11 Відповісти
схоже що це ініциатива притомних громадян а не державна політика Швейцарії
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13.04.2023 12:15 Відповісти
Банк це передусім репутація

на цивілізованому Заході вона дорого коштує.
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13.04.2023 12:19 Відповісти
Банки - приватні установи і мають всі підстави сказати рашистам
"Убирайте свои манатки до границ такого-то года...",
тобто відмовитись від їх обслуговування
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13.04.2023 12:17 Відповісти
а щодо "анонімних" номерних рахунків у швейцарських банках?
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13.04.2023 12:56 Відповісти
Банк Credit Suisse місяць тому збанкрутував,спричинивши паніку і ріст ціни золота з 51€/грам до 65€.Що він там ще може виплачувати,якщо він сам закрився із-за недостачі у 3 мільярди €,а недобрі голоси говорять і про цілі 50 мільярдів.
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13.04.2023 12:58 Відповісти
Имитация бурной деятельности.
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13.04.2023 16:50 Відповісти
 
 